Путин поздравил с Днем космонавтики всех причастных к отрасли

Президент России Владимир Путин во рабочей встречи с генеральным директором «Роскосмос» Юрием Борисовым 12 апреля поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики.

Он пожелал всем причастным к празднику успехов в освоении космоса.

«Мы всё время говорим о том, что это чрезвычайно важно для нашей страны, для всего человечества. Это не только какие-то вещи, связанные с научной фантастикой, а это то, что <...> требуется народному хозяйству, требуется для укрепления и совершенствования системы обороноспособности страны — там много очень компонентов, абсолютно живых, востребованных сегодня для развития России», — сказал Путин.

Ранее в этот день экипаж МКС в составе космонавтов Сергея Прокопьева, Андрея Федяева и Дмитрия Петелина поздравил россиян с Днем космонавтики.

Космонавты выразили благодарность всем работникам ракетно-космической отрасли. Как отметил Прокопьев, воплотить идею космических полетов позволил самоотверженный труд десятков тысяч людей.