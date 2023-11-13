Защита и механизм: на оборону и безопасность потратят 39% бюджета-2024

Власти заложили 14,2 трлн на безопасность и оборону в 2024 году — это 38,6% всего бюджета, сообщили «Известиям» в Минфине. Такие расходы для России станут рекордными, но они сопоставимы с тратами крупнейших мировых государств. Кроме того, такое распределение поддержит загрузку мощностей оборонно-промышленного комплекса, что в итоге обеспечит рост ВВП, считают эксперты. При этом МРОТ и пенсии всё равно планируется индексировать выше инфляции. Всего же на соцрасходы направлено 11,2 трлн — это 30,5% всех расходов. В том, насколько сбалансированным выглядит бюджет будущего года и на что может повлиять изменение его структуры, разбирались «Известия».

Сколько пойдет на оборону и безопасность, а также на соцполитику РФ

В следующем году расходы на проект «Национальная оборона» составят 10,8 трлн рублей, а на «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность» — 3,4 трлн рублей. Таким образом, общая сумма на защиту страны достигнет 14,2 трлн рублей, или 38,6% всех трат бюджета (36,6 трлн), сообщили в пресс-службе Минфина.

Главный приоритет — укрепление обороноспособности страны и поддержка участников СВО, заявили в ведомстве. Там добавили: запланированные на 2024 год ресурсы позволят полностью обеспечить задачи спецоперации. Еще одна безусловная цель — выполнение социальных обязательств. В сфере соцполитики предусмотрено финансирование целого ряда мер, резюмировали в Минфине.

Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища во время тактико-специальных занятий на учебном полигоне Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что, несмотря на увеличение расходов на оборону, бюджет РФ не военный. Такое заявление он сделал 16 октября на заседании бюджетного комитета ГД. Глава ведомства уточнил, что на социальные нужды заложено более 30% всех трат.

— Если быть точным — 30,5%. Поэтому приоритет социальных расходов и повышенных социальных расходов, связанных с индексациями, пособиями и так далее, заложен в безусловном порядке, — отметил он.

Позже в министерстве объяснили, что соцрасходы включают в себя траты на социальную политику (7,7 трлн), образование (1,6 трлн), здравоохранение (1,6 трлн), культуру (0,2 трлн) и спорт (0,07 трлн), которые в общем объеме составляют 11,2 трлн, то есть 30,5% всех заложенных средств.

Портниха в мастерской, которая занимается пошивом и комплектацией пластинами бронежилетов военного снаряжения для нужд участников СВО Фото: РИА Новости/Андрей Никонов

Антон Силуанов тогда сравнил этот показатель с долей оборонных расходов (10,8 трлн, 29,4%), не уточнив при этом, сколько денег планируется потратить на нацбезопасность (еще 3,4 трлн, 9,2%). Таким образом, совокупный объем ресурсов казны, выделенных на защиту, превышает уровень соцрасходов на 3 трлн.

Справка «Известий» Согласно проекту бюджета, доходы казны в 2024-м составят 35 трлн рублей, в 2025-м — 33,5 трлн, в 2026-м — 34,1 трлн. Расходы будут на уровне 36,6 трлн, 34,4 трлн и 35,6 трлн соответственно. Таким образом, в следующую трехлетку дефицит сложится в 1,6 трлн, 0,9 трлн и 1,5 трлн. Сейчас, в 2023-м, прогноз недостачи гораздо выше — 3 трлн рублей.

Как и почему увеличат расходы на оборону

В этом году на оборону из госбюджета планируется потратить 6,4 трлн, а на безопасность — 3,2 трлн (в сумме — 9,6 трлн). Общие расходы казны в 2023-м должны быть на уровне 31,7 трлн. Таким образом, по итогам 2023-го на оборону и безопасность должно быть направлено 30%.

Расходы на оборону и безопасность в 2024 году, которые суммарно составят около 39% всех гострат — это рекордная доля, по крайней мере с 2006 года (доступная годовая история Минфина), считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Предыдущий максимум (34,5%) был достигнут в 2016-м. В 2021-м эта доля держалась на уровне менее 24%, а данные за 2022-й не раскрывались, отметила она.

Военнослужащий ВС РФ в мастерской по ремонту и перепрошивке дронов Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Если сравнивать финансовый план государства на этот и следующий годы, то траты на оборону власти собираются поднять значительно — на 69% (с 6,4 трлн до 10,8 трлн), следует из проекта бюджета. Расходы на безопасность при этом вырастут несущественно — с 3,2 трлн до 3,4 трлн. Таким образом, общая сумма, направленная на защиту в будущем году, превысит показатель 2023-го на 48% (14,2 трлн против 9,6 трлн).

В бюджете практически нет детализации, на что пойдут выделенные на оборону средства. Среди самых крупных статей в 2024-м — «Вооруженные силы РФ» (3,3 трлн) и «Другие вопросы в области нацобороны» (6,9 трлн). При этом в 2023-м на «другие вопросы» выделяют в разы меньше — только 0,6 трлн, тогда как на ВС — больше (5,4 трлн).

Курсанты на дне открытых дверей в серпуховском филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Рост трат на оборону способствует экономической безопасности страны, поскольку увеличение финансирования открывает возможности разработки новых передовых видов вооружения и усовершенствования уже имеющихся. Об этом говорится в документе комиссии ГД по рассмотрению расходов на оборону и безопасность, который подписан главами профильных комитетов (заключение приложено к материалам проекта бюджета, «Известия» ознакомились с документом).

«В нынешней ситуации на повестку дня выходят вопросы не только восполнения запасов вооружения, расходование которых происходит в зоне проведения СВО, но и увеличения числа армии и вооружения в целях защиты вновь присоединенных к России территорий. Очевидно, что решение этих вопросов потребует продолжительного времени и дополнительного финансирования», — отмечается в документе.

Работа пункта отбора на военную службу по контракту Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В дальнейшем траты на оборону и безопасность снизятся — с 14,2 трлн в 2024-м до 11,8 трлн в 2025-м и 10,8 трлн в 2026-м. В соответствии с финансовым планом, в 2025 году расходы по этим статьям также превысят социальные, а в 2026-м уже станут ниже.

На что влияет рост оборонных расходов

По мнению Ольги Беленькой из «Финама», столь заметное увеличение трат из казны на оборону затрудняет задачу их балансирования с уровнем доходов, чтобы не допустить разрастания бюджетного дефицита. В 2023-м эту функцию фактически выполнило ослабление рубля (чем слабее курс, тем выше доходы компаний-экспортеров в рублевом эквиваленте, а это значит, что они платят больше налогов государству).

— Рост таких расходов положительно сказывается на ВВП страны, особенно в регионах, где есть оборонные предприятия, — подчеркнул основатель фонда RusCoin Алексей Быков.

Однако отрасли, связанные с ОПК и безопасностью, требуют всё больше не только финансовых, но и трудовых ресурсов, усиливая напряженность на рынке труда, продолжила Ольга Беленькая. Кроме того, производимая ими продукция не направляется на удовлетворение потребительского или инвестиционного спроса. Эксперт добавила: именно в обрабатывающей промышленности, ассоциируемой с ОПК, в этом году наиболее высокие темпы роста зарплат.

Установка башни на танк Т-72БЗ в механосборочном цехе № 130 Уралвагонзавода Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Всё это вносит вклад в дисбаланс спроса и предложения, который способствует усилению инфляционного давления и вынуждает ЦБ проводить жесткую денежно-кредитную политику. То есть частный сектор экономики, не связанный с государством, несет издержки из-за роста цен, высоких процентных ставок и дефицита трудовых ресурсов, — объяснила она.

В то же время рисков неисполнения социальных обязательств нет. В номинальном выражении расходы соцблока увеличиваются (с 9,9 трлн в 2023-м до 11,2 трлн в 2024-м), отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. Запланирована индексация выплат семьям с детьми, пенсий и мер дополнительной поддержки. Кроме того, правительство взяло курс на опережающее повышение уровня МРОТ (+18,5% в 2024-м). При этом инфляция в следующем году прогнозируется в 4,5%.

Автоматическое оружие в одном из цехов завода концерна «Калашников» в Ижевске Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

— На финансирование социалки остаются значительные резервы в ФНБ. На начало октября его объем составил 13,7 трлн. На социальные нужды из фонда в любой момент власти могут взять 3 трлн рублей, — отметил замдиректора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

В целом же на оборону в 2024-м планируется потратить 6% ВВП, добавила Ольга Беленькая. По последним данным Visual Capitalist (за прошлый год), военные расходы превышали 5% ВВП в семи странах — на Украине, в Омане, Катаре, Кувейте, Израиле, Саудовской Аравии и Алжире, рассказала она. От 2 до 5% ВВП на оборону тратили 44 государства, в том числе США. По словам эксперта, на фоне возросших геополитических угроз долю таких трат сейчас увеличивают многие крупные страны.