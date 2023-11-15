Все расходы записаны: бюджет на 2024-2026 годы принят с поправками на 7 трлн

При рассмотрении трехлетнего бюджета во втором чтении власти перераспределили почти 7 трлн рублей расходов . Из них 3,3 трлн — внутри открытой части, остальные — в закрытой. Для этого приняли 768 поправок из 920 предложенных , сообщил на заседании глава профильного комитета Госдумы Андрей Макаров. Эксперты считают, что перераспределение денег отражает приоритеты казны — не только социальные обязательства и СВО, но и восстановление новых регионов. Ситуация там меняется стремительно, поэтому расходы приходится пересматривать оперативно. На что пойдут дополнительные средства — в материале «Известий» .

Сколько поправок внесли в бюджет во втором чтении

Госдума утвердила во втором чтении закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». За него проголосовали 328 депутатов, против — 78, воздержался — 1 .

Основные приоритеты казны — выполнение социальных обязательств и укрепление обороноспособности страны , заявил министр финансов Антон Силуанов при первом рассмотрении документа 26 октября. Эти цели остались главными даже после того, как в план предложили внести почти тысячу поправок .

Министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Государственной думы РФ Фото: ТАСС/Абулхатин Марат

Всего их поступило 920, в основном — от правительства, заявил глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров на пленарном заседании 15 ноября. В итоге приняты 768 корректировок .

Общий размер изменений составил почти 7 трлн на весь трехлетний период , сообщил Антон Силуанов. 3,3 трлн из них — внутри открытой части, еще порядка 4 трлн — внутри закрытой .

Министр финансов пояснил, что поправки предусматривают только перераспределение средств в пределах общего объема трат . Поэтому, по его словам, основные характеристики бюджета, принятые в первом чтении, не изменились.

По проекту бюджета, доходы казны в 2024-м составят 35 трлн рублей, в 2025-м — 33,5 трлн, в 2026-м — 34,1 трлн. Расходы будут на уровне 36,6 трлн, 34,4 трлн и 35,6 трлн соответственно. Таким образом, в следующую трехлетку сложится дефицит размером в 1,6 трлн, 0,9 трлн и 1,5 трлн.

Как писали ранее «Известия», почти 40% бюджета (14,2 трлн) планируется потратить на оборону и безопасность страны. Еще около 30% (11,2 трлн) пойдет на социальную политику .

Кто получит больше денег из нового бюджета

Согласно таблице с корректировками ко второму чтению бюджета («Известия» ее изучили), на 2024 год большинство поправок касаются распределения трат на оборону, восстановление новых регионов и поддержку военнослужащих .

Наиболее крупное изменение трат коснется именно социальных расходов , заявил Андрей Макаров. За весь трехлетний период на них собираются направить на 2 трлн рублей больше , однако он не уточнил, как эту сумму планируется распределить по годам. Расходы на здравоохранение и образование также увеличиваются , отметил глава комитета по бюджету.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам депутата, 26 млрд дополнительно направят на развитие сельскохозяйственных территорий, и 21 млрд — на поддержку спроса на покупку отечественного транспорта . Он особенно выделил «поправку имени Валентины Терешковой» о предоставлении 5 млрд на поддержку Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина . Также глава комитета обратил внимание на корректировку, касающуюся обеспечения детей с диабетом специальными приборами, которые западные страны перестали поставлять в РФ после введения санкций.

Согласно презентации, которую представил Андрей Макаров на заседании, власти также предусмотрели дополнительные средства на следующие статьи расходов :

лекарства гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (+6 млрд на три года),

детский отдых и оздоровление (+3 млрд),

расширение программы «Профессионалитет» (+9 млрд),

инвестиции в объекты здравоохранения (+47,4 млрд),

повышение эффективности служб занятости (+6 млрд),

улучшение доступа в интернет в малых городах (+7,6 млрд).

Ко второму чтению бюджета также распределены трансферты субъектам РФ в сумме 3,2 трлн , отметил председатель ГД Вячеслав Володин. Он добавил, что 9 млрд в год будет идти на дотации военным городкам . Также, по его словам, продолжится дополнительное финансирование наименее обеспеченных регионов в размере 10 млрд ежегодно .

Почему перераспределили расходы

— Несмотря на беспрецедентное количество санкций, наша экономика укрепляется. В бюджете предусмотрены необходимые средства для выполнения социальных обязательств государства : увеличения пенсий, зарплат, детских пособий, — и одновременно создаются условия для развития страны, — отметил Вячеслав Володин.

Поправки в бюджет вполне обоснованы, так как учитывают включение в состав РФ новых регионов . Их расходы меняются с течением времени намного быстрее и менее предсказуемо, чем в других субъектах, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

— Прямо или косвенно изменения в основном связаны с затратами на оборону. Например, финансовое обеспечение спецоперации, социальная поддержка граждан, чьи дома утрачены или повреждены в результате боевых действий, помощь военнослужащим , — перечислила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фактически структура бюджета осталась прежней, как и основные направления расходов — они были приняты в первом чтении и не могут быть существенно изменены , отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, перераспределение средств также сохраняет приоритеты — это СВО, новые регионы, соцподдержка. В некоторой степени центральными целями становятся также дорожное строительство, материально-техническая база здравоохранения, образование и культура.

Как считает замдиректора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов, в новом бюджете недостаточно заложено средств на развитие научных исследований и университетов . При этом расходы на эти цели растут, но их не хватает для того, чтобы обогнать конкурентов, добавил эксперт.



— Отличительная черта экономики России — это наличие национальных интернет-платформ, а также ряда средне- и высокотехнологичных секторов обрабатывающей промышленности (атомная и химическая). При этом, однако, в мировом рейтинге 2021-го из 2,5 тыс. компаний с наибольшими объемами вложений в исследования и разработки российских только две, — рассказал Валерий Миронов.