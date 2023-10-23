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Выиграть сбор: бюджет получит на 25% больше налоговых доходов

За счет чего ожидается рост в ближайшую трехлетку и что будут делать власти для повышения собираемости платежей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Власти прогнозируют рост налоговых доходов в бюджет за три года — с 23,2 трлн в 2023-м до 28,9 трлн в 2026-м, то есть почти на 25%. Такие данные приводятся в заключении Счетной палаты на проект казны на 2024–2026 годы («Известия» его изучили). Это произойдет главным образом за счет повышения поступлений от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и НДС. Эксперты считают, что для улучшения показателей государство будет активнее выводить из тени граждан и находить новые источники доходов, но рисков повышения ставок по основным налогам нет.

Рост налоговых доходов в 2024–2026 годах

По итогам 2023 года власти ожидают поступления 23,2 трлн рублей в федеральный бюджет от уплаты налогов. Оценка была увеличена на 11%, или на 2,3 трлн, по сравнению с заложенным в бюджет прогнозом (20,9 трлн). Таким образом, доходы от сборов в 2023-м могут превзойти показатель 2022-го на 5%, который равен 22,1 трлн. Такие цифры приводятся в заключении Счетной палаты (СП) на проект казны на ближайшую трехлетку.

В дальнейшем рост продолжится: в 2024-м налоговые доходы увеличатся сразу на 18% по сравнению с показателем 2023-го и составят 27,4 трлн (+4,2 трлн), следует из документа СП. В 2025-м их объем перевалит уже за 28,4 трлн и в 2026-м достигнет 28,9 трлн. Таким образом, через три года бюджет получит на четверть больше (+24,5%) поступлений от сборов, чем в 2023-м, подсчитали «Известия».

минфин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Справка «Известий»

Согласно новому законопроекту о бюджете, доходы в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025-м — 33,5 трлн, в 2026-м — 34,1 трлн. Расходы прогнозируются в размере 36,6 трлн рублей — в 2024 году, 34,4 трлн — в 2025-м, 35,6 трлн — в 2026-м. Таким образом, дефицит составит 1,6 трлн, 0,9 трлн и 1,5 трлн рублей соответственно. При этом, по обновленной оценке, в конце 2023-го поступления ожидаются на уровне 28,7 трлн, траты — 31,7, соответственно, недостача — 3 трлн.

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению в общем объеме бюджетных доходов доли налоговых поступлений, отмечает Счетная палата. Так, этот показатель увеличится с 81% в 2023-м до 84,9% в 2026-м. Остальные поступления в бюджет — неналоговые, например таможенные пошлины, средства от приватизации госимущества.

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Минфин не намерен менять ставки базовых налогов в предстоящий трехлетний период, заявил глава ведомства Антон Силуанов на заседании комитета ГД по бюджету 16 октября. По его словам, вернуться к этому вопросу можно будет в следующем бюджетном цикле. В сентябре в Минфине спрогнозировали рост поступлений налогов на 14% в следующем году, при этом основной упор будет сделан на более качественное администрирование, говорил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании расширенной коллегии ФНС.

«Известия» направили запрос в Минфин и налоговую службу.

добыча угля
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Наибольший рост доходов, как отмечается в заключении СП, будет по трем направлениям:

от сборов за пользование природными ресурсами, в частности, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ);

–— от налога на добавленную стоимость на товары и услуги, реализуемые на территории РФ (внутренний НДС);

от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Почему увеличатся доходы от налогов

Поступления от НДПИ прогнозируются в объеме 9,6 трлн по итогам 2023-го с ростом до 12,1 трлн в 2024-м и 11,9 трлн в 2026-м (+25% к нынешнему году), следует из документа СП.

Высокая оценка поступлений от НДПИ объясняется тем, что власти ожидают увеличения среднегодовых показателей мировой цены на российскую нефть и курса доллара, объяснил эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Владимир Саськов. По прогнозу социально-экономического развития, среднегодовой рост цены Urals в 2024-м относительно 2023-го составит порядка 12% ($71,3 против $63,4 за баррель), напомнил он.

нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Кроме того, в бюджет заложен дополнительный рост НДПИ на газ с августа 2024-го до конца 2026-го в связи с индексацией тарифов (с декабря этого года оптовые тарифы на газ увеличат на 10% для отдельных категорий промышленных потребителей, с июля 2024-го — на 11,2% для всех предприятий, кроме населения), отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

В свою очередь, согласно заключению СП, поступления от внутреннего НДС увеличатся с 6,9 трлн в 2023-м до 8,9 трлн (+29%) в 2026-м.

Увеличение поступлений от внутреннего НДС в основном связано с ожидаемым восстановлением внутреннего спроса, а также реализацией программ импортозамещения и ростом экономической активности в целом, — оценил первый заместитель гендиректора ЦСР Глеб Покатович.

При этом дополнительные поступления НДС также дадут инфляционные процессы 2024 года, добавил Владимир Саськов из ВШЭ. Вдобавок, по его словам, улучшение налогового администрирования оказывает влияние на рост собираемости платежей за счет обеления экономики.

Наконец, наибольший прирост поступлений (в процентном отношении) ожидается по НДФЛ, следует из заключения Счетной палаты. От его сборов бюджет получит 162,2 млрд в 2023-м, а в 2026-м — уже 312,8 млрд, то есть почти вдвое больше.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Средства от НДФЛ зачисляются преимущественно в региональные бюджеты. Поступления федеральной казны по этой статье составляют небольшую их часть. Рост будет обеспечен за счет увеличения доходов от налога для лиц, подпадающих под ставку 15% (граждане, зарабатывающие более 5 млн в год). Дело в том, что номинальные денежные доходы населения, как ожидается, будут расти не менее чем на 7–10% ежегодно. Кроме того, в 2024-м в федбюджет начнет поступать НДФЛ с доходов в виде процентов, полученных по вкладам в банках, — объяснил Глеб Покатович из ЦСР.

Кроме того, доходы от НДФЛ могут увеличиться на фоне того, что власти активнее возьмутся за людей, работающих в теневом секторе экономики, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

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Есть ли риски повышения налоговой нагрузки

Минфин находит всё новые источники пополнения казны — налог на сверхприбыль, «курсовая» экспортная пошлина, взнос от сделок за выход иностранных компаний, перечислила Ольга Беленькая из «Финама». Она считает, что линия на изъятие сверхдоходов у бизнеса для перенаправления средств на наиболее приоритетные для государства цели (нацбезопасность, соцполитика, освоение новых регионов) продолжится. То есть перераспределительная роль государства в экономике будет усиливаться, добавила она.Графика

С одной стороны, это может способствовать выравниванию доходов и уровня жизни населения, увеличению доли обрабатывающей промышленности в экономике, развитию инфраструктуры. С другой — для бизнеса серьезной проблемой становится еще большая непредсказуемость изменений деловой среды, прежде всего налоговой нагрузки. Влияют также ограничения на экспорт и импорт, риски деприватизации, — объяснила эксперт.

цб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Кроме того, рост бюджетных расходов — проинфляционный фактор и ЦБ вынужден компенсировать это высоким уровнем ключевой ставки, продолжила она. По словам Ольги Беленькой, всё это не способствует частным инвестициям и в перспективе может привести к снижению эффективности экономики.

Для увеличения собираемости платежей власти могут улучшать налоговое администрирование, усиливать контроль за теневым сектором и предоставлять различные льготы для добросовестных плательщиков, считает завкафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Однако, по ее словам, рисков повышения ставок не предвидится.

При этом, несмотря на дефицит бюджета, правительство не рассматривает меры агрессивной фискальной политики, отметил Владимир Саськов из ВШЭ. Он резюмировал: на сегодня не идет речь о существенном увеличении налоговой нагрузки на экономику.

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