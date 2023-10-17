Казну нельзя помиловать: бюджет рискует недополучить 335 млрд за трехлетку

Казна может недополучить 335 млрд рублей в 2024–2026 годах, следует из заключения Счетной палаты на новый проект бюджета («Известия» его изучили). Главная причина — снижение поступлений от НДС на товары и услуги, реализуемые внутри России. Собираемость этих платежей, как правило, оказывается ниже прогноза , указали аудиторы. Между тем в Минфине «Известиям» заявили, что в бюджет заложено повышение собираемости и администрирования налогов . В ФНС также ждут поступлений согласно проекту финансового плана. Эксперты отмечают: недополучение сотен миллиардов рублей может увеличить дефицит бюджета. Впрочем, его можно покрывать за счет госдолга, который в РФ находится на безопасном уровне .

Каких доходов будет меньше

Счетная палата (СП) выявила риски недопоступления прогнозируемых доходов в федеральный бюджет. Как отмечается в документе, общая сумма недостачи может достичь 119,3 млрд рублей в 2024 году, 129 млрд — в 2025-м и 151,7 млрд — в 2026-м, то есть всего 400 млрд . При этом аудиторы проводили оценку с учетом дополнительных доходов. Эти неучтенные в прогнозе поступления составят 65 млрд рублей за три года : 35,2 млрд, 20,9 млрд и 8,9 млрд рублей соответственно.

Если взять в расчет эти средства , то в 2024 году казна может недополучить 84,1 млрд рублей (0,05% ВВП), в 2025-м — 108,2 млрд (0,06% к ВВП), в 2026-м — 142,7 млрд (0,07% к ВВП), подсчитала СП в своем заключении. То есть за три года сумма недостачи составит 335 млрд рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Основные риски недопоступления отмечаются по НДС на товары и услуги, реализуемые внутри РФ . Собираемость по этой статье доходов учтена в бюджете на уровне 98,7% ежегодно. Как отмечает Счетная палата, этот показатель представляется завышенным , поскольку на практике он обычно скромнее: по итогам 2022-го он составил 95,7%, а на сентябрь 2023-го — 93,1%. Таким образом, казна может недополучить по этому направлению 109,2 млрд рублей в 2024 году, 117,5 млрд — в 2025-м и 126 млрд — в 2026 году, то есть почти 352 млрд рублей за трехлетку (88% от суммы нехватки в 400 млрд) .

Согласно проекту бюджета на 2024–2026 годы, поступления от НДС на товары, реализуемые в России, составят 7,7 трлн, 8,3 трлн и 8,9 трлн рублей соответственно ( за трехлетку ожидается почти 25 трлн доходов ).

СП также отмечает риски недопоступления от акцизов на табачную продукцию , произведенную в РФ, в размере 35,7 млрд рублей за три года . Как объясняется в документе, снижение связано с индексацией налоговых ставок на такие товары. В проекте казны по этой статье ожидаются доходы на уровне около 770 млрд рублей ежегодно.

Фото: ТАСС/ Станислав Красильников

По оценке ФНС, рассчитанной на основании прогноза Минэка и с учетом повышения эффективности налогового администрирования, поступления НДС на товары, реализуемые на территории России, а также от акциза на табачную продукцию ожидаются в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете на 2024–2026 годы, сообщили «Известиям» в пресс-службе ФНС.

Где будет рост

В то же время, по оценке СП, больше всего дополнительных доходов принесет ввозной НДС (начисляется на товары, которые поступают в страну из-за рубежа). Они составят 25,1 млрд рублей в 2024 году и 13,4 млрд в 2025-м ( всего 38,5 млрд — 60% от суммы ожидаемых резервов ). Основные факторы роста поступлений по этой статье — подорожание импорта и изменение его структуры в условиях выросшего курса доллара, объясняет контрольный орган. Поступления от ввозного НДС прогнозируются в проекте бюджета на уровне 4,8 трлн рублей в 2024-м, 4,9 трлн — в 2025-м и 5,2 трлн — в 2026 году.

Кроме того, на период 2024–2026 годов СП ожидает дополнительные доходы от акциза на жидкую сталь в сумме 2,4 млрд рублей ежегодно, что также объясняется изменениями курса доллара.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В бюджет заложен рост собираемости налогов — оценки согласованы с ФНС, сказали «Известиям» в пресс-службе Минфина . Там добавили, что если общая экономическая ситуация будет соответствовать прогнозу Минэка, то значимых рисков по реализации плана нет. «Известия» направили запрос в Министерство экономики.

В сентябре в Минфине спрогнозировали рост поступлений налогов на 14% в следующем году. Как отметил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании расширенной коллегии ФНС, ставки по основным сборам не увеличатся — упор будет сделан на администрирование. Согласно новому проекту бюджета, доходы по этим статьям прогнозируются на уровне 27,4 трлн рублей в 2024 году. По итогам 2023-го показатель может составить 23,2 трлн рублей.

Справка «Известий» В соответствии с обновленным законопроектом о бюджете, доходы составят в 2024 году 35 трлн рублей, в 2025-м — 33,5 трлн, в 2026-м — 34,1 трлн. Расходы прогнозируются в размере: 36,6 трлн рублей — в 2024 году, 34,4 трлн — в 2025-м, 35,6 трлн — в 2026-м. Таким образом, дефицит составит 1,6 трлн, 0,9 трлн и 1,5 трлн рублей соответственно.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Увеличится ли дефицит

Российский бюджет действительно может недополучить сотни миллиардов в ближайшие три года, поэтому дефицит, вероятно, окажется выше прогноза , считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Он напомнил, что в этом году планировалась недостача на уровне 2,9 трлн, однако впоследствии оценка была увеличена до 3 трлн.

— Недостачу придется покрывать за счет внутренних заимствований или средствами из Фонда национального благосостояния, — полагает эксперт.

Рост недопоступлений может повлечь повышение дефицита бюджета, однако это не будет иметь определяющего значения для экономики России , полагает и.о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. Прогнозируемая на уровне 1,1% ВВП недостача при повышении на 0,06% в 2024-м останется существенно меньше показателя на 2023 год, добавила она.

— Также следует отметить большой запас прочности, который обеспечивается уровнем госдолга РФ. Россия — одно из немногих государств с долей обязательств, не превосходящих 20% ВВП . Для сравнения, в Китае этот показатель равен 77,1%, в Японии — 264%, в Великобритании — 100,6%, — подчеркнула она.