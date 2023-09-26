Дефицит в узде: правительство ожидает резкого роста доходов бюджета

Правительство огласило ключевые параметры бюджета России на 2024 – 2026 годы. Самым примечательным в основном финансовом документе на следующий год стало резкое увеличение как расходов, так и доходов. Насколько вероятно достижение указанных параметров и за счет чего планируется кардинально увеличить расходы — в материале «Известий».

Какой бюджет запланирован

Согласно опубликованному правительством плану, объем доходов бюджета в 2024 году составит 35 трлн рублей (19,4% ВВП), тогда как расходы достигнут 36,6 трлн (20,3% ВВП). Соответственно, дефицит не превысит 0,9% ВВП. И доходы, и расходы в 2025–2026 годах будут сокращаться относительно показателей 2024 года. Вместе с ними и дефицит: по плану правительства он опустится до 0,4% ВВП в 2025-м и 0,8% в 2026 году.

Политика в отношении дефицита тем самым остается предельно жесткой. Показатели менее 1%, что является таргетом для правительства, являются крайне низкими по любым стандартам. К примеру, в Индии в предыдущем финансовом году дефицит составил 6,4%, а на 2023 – 2024 годы планируется его снизить до 5,9%, и это приветствуется как значительный успех. В Бразилии в 2022 году дефицит превысил 4,6%. В Китае, согласно бюджетному плану, разница между расходами и доходами в 2023 году достигнет 3% ВВП. Речь идет о ведущих развивающихся странах, которые находятся «в одной лиге» с Россией. При этом наша страна имеет значительно более низкий показатель госдолга к ВВП, чем любая из перечисленных. Тем не менее курс на сбалансированный бюджет остается главным приоритетом фискальной политики.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Столь низкий дефицит возможно выдержать только при значительном росте бюджетных доходов в сравнении с текущим годом. Исходя из предполагаемых доходов в 2023-м и плану правительства, доходная часть должна вырасти сразу на 22%. Такое в прошлом бывало, но очень редко: в 2011 году, например, доходы выросли сразу на 36% в сравнении с предыдущим годом.

Согласно проекту, нефтегазовые доходы по итогам 2024-го должны составить 11,5 трлн рублей при средней цене на нефть $71 за баррель и курсе доллара на уровне 90 рублей. В свою очередь ненефтегазовые доходы должны подрасти с нынешних 20 трлн до 23,5 трлн рублей. Отметим, что 1,3 трлн рублей планируется потратить из Фонда национального благосостояния.

Как обеспечить рост дохода

Рост расходов вполне ожидаемый — в условиях конфликта необходимо наращивать объемы военной продукции и в целом поддерживать экономику, оказавшуюся в трудной ситуации из-за санкций. Но за счет чего должен быть обеспечен столь значительный рост доходов? Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отмечает, что ненефтегазовые поступления должны вдвое превысить нефтегазовые, «что, в принципе, ожидаемое соотношение (нефтегазовые доходы обычно составляют 30–40% общих доходов бюджета РФ)».

— Однако наполнение ненефтегазовых доходов во многом зависит от внутреннего спроса, рост которого, как ожидается, затормозится на фоне существенного ослабления курса рубля в этом году и жесткой денежно-кредитной политики Банка России, — говорит эксперт. — С другой стороны, Минфин находит всё новые источники пополнения казны — налог на сверхприбыли, курсовая экспортная пошлин, взнос со сделок за выход иностранных компаний.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Натальи Лавровой, бюджет показывает, что неясность по поводу дальнейшего развития геополитической ситуации явно вынудила правительство России занять более защитную позицию.

— Это привело к пересмотру дефицита бюджета — ниже, чем в первоначальных параметрах. Мы не считаем это позитивным по двум причинам, — отмечает она. — Во-первых, нельзя исключать введения новых налогов с целью снижения дефицита, это косвенно подтверждается ростом ненефтегазовых доходов и не может объясняться лишь оптимистичным прогнозом роста и уже внедренными налоговыми инициативами.

Во-вторых, продолжает эксперт, также вырастет зависимость от нефтегазовой выручки. Несмотря на сохранение цены на нефти марки Urals вблизи уровней закона о бюджете ($60/барр.), эта зависимость повысится через обменный курс: ослабление рубля может повысить нефтегазовые доходы до 10 трлн (свыше 6% от ВВП) против 8 трлн рублей (5% от ВВП) по первоначальной оценке.

Как отмечает Ольга Беленькая, проект бюджета за счет оптимистичных прогнозов закладывает основу для более высокой траектории расходов и при этом планирует меньшие значения дефицита, чем в действующих прогнозах.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Однако, как часто говорится на всех уровнях, бюджет следует формировать исходя из консервативных оценок, — заключила она.

Управляющий директор Газпромбанка Private Banking, автор телеграм-канала TruEcon Егор Сусин предположил, что увеличить ненефтегазовые доходы в теории реально . В частности, источниками дополнительных денег могут стать налоговый кредит по социальным взносам (0,8 трлн рублей), прирост номинального ВВП до 180 трлн и, соответственно, налоговой базы на 1,6 – 1,7 трлн, новые экспортные пошлины, а также дивиденды и процентные доходы. Всё вместе это может дать до 4 трлн прироста доходов.

Тем не менее остаются вопросы насчет перспектив цены на нефть, которая может оказаться меньше $71 при негативной конъюнктуре, насчет рецессии в ведущих экономиках, снятии санкций с Ирана, Венесуэлы, смены настроя Саудовской Аравии на сдерживание добычи и других обстоятельств, которые могут позволить нарастить доходы.