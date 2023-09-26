Сборный момент: для нефтегазовых компаний хотят ввести налог на сверхприбыль

В Госдуме предлагают ввести налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний. Такой законопроект 26 сентября будет внесен в нижнюю палату. По мнению авторов документа — первого зампреда комитета по энергетике и еще ряда депутатов, несправедливо, что эти компании имеют льготу по неуплате налога наравне с малым и средним бизнесом. Впрочем, по мнению экспертов, отрасль уже максимально обложена налогами, а действие нового законопроекта может привести к ухудшению положения в ТЭКе и потенциальным проблемам с топливом в будущем .

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Нефтегазовым компаниям предлагают заплатить налог на сверхприбыль. Такой законопроект будет внесен в Госдуму группой депутатов 26 сентября. С документом ознакомились «Известия».

«Федеральный закон «О налоге на сверхприбыль» вступает в силу с 1 января 2024 года. Он устанавливает необоснованные исключения, в том числе компаний нефтяного и газового сектора, освобождая их от обязанности уплачивать налог на сверхприбыль. Полагаем, что принадлежность к какой-либо отрасли не должна приниматься во внимание при определении круга плательщиков », — говорится в пояснительной записке к документу.

Так, законодатели предлагают существенно сократить список организаций, которые не будут платить этот налог. К таковым авторы инициативы отнесли организации, которые в течение 2022 года вели добычу углеводородного сырья, угля, а также совершали операции по переработке нефтяного сырья . Кроме того, налог должен распространиться на организации, которые в 2022 году были участниками консолидированной группы налогоплательщиков и осуществляли деятельность по производству сжиженного природного газа.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Справка «Известий» Налог на сверхприбыль — это разовый сбор, установленный законом от 04.08.2023 № 414-ФЗ. Он будет уплачивается по ставке 10% от налоговой базы, определенной в виде разницы между средней прибылью в 2021–2022 годах и тем же показателем в 2018–2019-х. Согласно действующему законодательству от его уплаты освобождаются субъекты малого и среднего бизнеса, сельхозпроизводители, а также организации, осуществлявшие в течение 2022-го добычу нефти, газа и угля, углеводородного сырья.

«Принятие законопроекта не приведет к ухудшению финансового положения указанных организаций, поскольку налог будет уплачиваться только при наличии сверхприбыли , рассчитываемой по правилам, установленным в федеральном законе», — говорится в пояснительной записке.

— Если у этих компаний существенно возросла налоговая нагрузка и нет сверхприбыли, то они под действие сбора и не попадут. При этом законопроект позволит мобилизовать дополнительные доходы в бюджет сверх предполагаемых, в том числе уже в 2023 году , — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских.

Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

Еще один автор документа, лидер фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов в разговоре с «Известиями» отметил, что особенно во время санкций и при непростых экономических условиях все компании, которые работают в России должны облагаться налогом на сверхприбыль .

— За счет этих дополнительных средств можно было решить самые насущные социальные проблемы. Не думаю, что уплата сбора на сверхдоходы радикально изменит финансовое положение нефтегазовых компаний . Это одни из самых богатых организаций в нашей стране, — подчеркнул политик.

По оценкам авторов инициативы, объем дополнительных доходов бюджета может составить более 200 млрд рублей . Под новые нормы попадут все крупнейшие компании отрасли, средняя прибыль которых в 2021-2022 годах превысила 1 млрд рублей . Так, например, за первое полугодие 2023-го у «Роснефти» этот показатель составил 652 млрд рублей, «Лукойла» — 565 млрд рублей, «Газпромнефти» — 304,4 млрд, «Татнефти» — 147,7 млрд и т.д.

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

При этом авторы инициативы отметили, что льготы по уплате этого налога могут получить организации, инвестиции которых росли быстрее прибыли, а значит, сверхприбыль у них не образовывалась .

«Известия» направили запрос в правительство, представителю первого вице-премьера Андрея Белоусова, в Минэнерго, а также в крупнейшие нефтегазовые компании.

Самые богатые

Инициатива заслуживает поддержки, так как нефтегазовые компании — самые доходные в России, они получают рекордные прибыли , сказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, представитель фракции КПРФ Николай Арефьев.

— Безусловно, эти компании — одни из самых богатых в стране. Именно это позволяет им регулярно выплачивать дивиденды своим акционерам. Поэтому надо облагать налогом и дивиденды, и прибыль этих предприятий , — считает парламентарий.

По словам вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, это важная инициатива.

— Нам нужно внимательно изучить вклад нефтегазовых компаний в социальную сферу государства. Насколько он будет сопоставим с получаемыми этим бизнесом льготами. Безусловно, его надо учитывать . Надо создать открытую и честную систему, при которой население будет понимать, почему эти компании имеют такие преференции, — пояснил депутат.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев заявил «Известиям», что фракция изучит законопроект, после того как он будет внесен в Госдуму.

Как сообщал Минфин, объем доходов федерального бюджета в январе–августе 2023 года составил 16,99 трлн рублей, что на 3,5% ниже показателя за аналогичный период 2022-го. Нефтегазовые доходы составили 4,836 трлн рублей и уменьшились на 38,2% , что оказалось связано в том числе со снижением котировок цен на нефть марки Urals, а также стоимости и объемов экспорта природного газа из РФ.

Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев считает, что увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор бессмысленно .

— Тем более очень сложно говорить о «сверхдоходах». ТЭК максимально обложен налогами, причем завязанными на иностранные валюты и иностранные котировки (НДПИ, вывозная пошлина), либо индексируется каждый год (акциз на топливо). Целесообразность развития новых проектов в ТЭКе, инвестирование в расширение мощностей уменьшается с каждым годом , — сказал он «Известиям».

При этом эксперт признал, что ТЭК формирует основную часть бюджета.

— Другим отраслям России не дается таких сложных условий — те же сельхозпроизводители не обременены задачами по переработке зерна, а экспортируют сырой продукт . Поэтому в данном случае предложение новых фискальных мер приведет только к ухудшению положения в ТЭКе и потенциальным проблемам с топливом в будущем , — полагает он.

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, напротив, считает, что указанную инициативу стоит поддержать.

— В 2023 году бюджет РФ исполняется с дефицитом на протяжении семи месяцев подряд, и лишь в августе он был с профицитом. При этом заимствования на внутреннем рынке не всегда удается осуществить согласно планам Минфина , потому что иногда выпущенные ОФЗ не выкупаются из-за отсутствия кворума. Тем более для других компаний такой налог ввели, а нефтяников от него освободили . Рано или поздно этот вопрос был бы поднят для обсуждения, — отметил эксперт.

Впрочем, по его словам, по сравнению с прошлым годом сверхдоходы нефтегазовых компаний значительно сократились, так как мировые цены на нефть упали примерно на 20%. Помимо этого, из-за ограничений и установленного потолка цен для российской нефти ее приходится продавать с внушительным дисконтом . В начале года он мог достигать 30%, сейчас сократился до 17%.

В России уже есть ряд специфических налогов, которые обеспечивают высочайший уровень такого давления на нефтегазовую отрасль по сравнению с другими сферами, отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Например, НДПИ на нефть обеспечивает порядка 6 трлн рублей дохода федерального бюджета. И его размер не фиксирован. Он зависит от индикативной цены нефти российской марки Urals и курса национальной валюты. Также нефтегазовые компании платят специфические налоги на нефтепродукцию , такие как акцизы на моторное топливо, которые составляют существенную долю поступлений в бюджет, — отметил эксперт.

При этом он указал, что крупнейшим акционером главных нефтегазовых компаний является государство, которое получает косвенный налог на прибыль, а именно дивиденды .

— Государство потребовало от наших крупнейших нефтегазовых компании чтобы они не менее 50% чистой прибыли направляли на выплату дивидендов. Это форма косвенного налогообложения. Также, готовясь к сокращению добычи и экспорта газа, государство ввело дополнительный налог, который позволяет собрать с «Газпрома» порядка 600 млрд рублей, компенсируя вот эти выпадающие доходы , — считает эксперт.