Сборный момент: для нефтегазовых компаний хотят ввести налог на сверхприбыль
В Госдуме предлагают ввести налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний. Такой законопроект 26 сентября будет внесен в нижнюю палату. По мнению авторов документа — первого зампреда комитета по энергетике и еще ряда депутатов, несправедливо, что эти компании имеют льготу по неуплате налога наравне с малым и средним бизнесом. Впрочем, по мнению экспертов, отрасль уже максимально обложена налогами, а действие нового законопроекта может привести к ухудшению положения в ТЭКе и потенциальным проблемам с топливом в будущем.
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Нефтегазовым компаниям предлагают заплатить налог на сверхприбыль. Такой законопроект будет внесен в Госдуму группой депутатов 26 сентября. С документом ознакомились «Известия».
«Федеральный закон «О налоге на сверхприбыль» вступает в силу с 1 января 2024 года. Он устанавливает необоснованные исключения, в том числе компаний нефтяного и газового сектора, освобождая их от обязанности уплачивать налог на сверхприбыль. Полагаем, что принадлежность к какой-либо отрасли не должна приниматься во внимание при определении круга плательщиков», — говорится в пояснительной записке к документу.
Так, законодатели предлагают существенно сократить список организаций, которые не будут платить этот налог. К таковым авторы инициативы отнесли организации, которые в течение 2022 года вели добычу углеводородного сырья, угля, а также совершали операции по переработке нефтяного сырья. Кроме того, налог должен распространиться на организации, которые в 2022 году были участниками консолидированной группы налогоплательщиков и осуществляли деятельность по производству сжиженного природного газа.
«Принятие законопроекта не приведет к ухудшению финансового положения указанных организаций, поскольку налог будет уплачиваться только при наличии сверхприбыли, рассчитываемой по правилам, установленным в федеральном законе», — говорится в пояснительной записке.
— Если у этих компаний существенно возросла налоговая нагрузка и нет сверхприбыли, то они под действие сбора и не попадут. При этом законопроект позволит мобилизовать дополнительные доходы в бюджет сверх предполагаемых, в том числе уже в 2023 году, — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских.
Еще один автор документа, лидер фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов в разговоре с «Известиями» отметил, что особенно во время санкций и при непростых экономических условиях все компании, которые работают в России должны облагаться налогом на сверхприбыль.
— За счет этих дополнительных средств можно было решить самые насущные социальные проблемы. Не думаю, что уплата сбора на сверхдоходы радикально изменит финансовое положение нефтегазовых компаний. Это одни из самых богатых организаций в нашей стране, — подчеркнул политик.
По оценкам авторов инициативы, объем дополнительных доходов бюджета может составить более 200 млрд рублей. Под новые нормы попадут все крупнейшие компании отрасли, средняя прибыль которых в 2021-2022 годах превысила 1 млрд рублей. Так, например, за первое полугодие 2023-го у «Роснефти» этот показатель составил 652 млрд рублей, «Лукойла» — 565 млрд рублей, «Газпромнефти» — 304,4 млрд, «Татнефти» — 147,7 млрд и т.д.
При этом авторы инициативы отметили, что льготы по уплате этого налога могут получить организации, инвестиции которых росли быстрее прибыли, а значит, сверхприбыль у них не образовывалась.
«Известия» направили запрос в правительство, представителю первого вице-премьера Андрея Белоусова, в Минэнерго, а также в крупнейшие нефтегазовые компании.
Самые богатые
Инициатива заслуживает поддержки, так как нефтегазовые компании — самые доходные в России, они получают рекордные прибыли, сказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, представитель фракции КПРФ Николай Арефьев.
— Безусловно, эти компании — одни из самых богатых в стране. Именно это позволяет им регулярно выплачивать дивиденды своим акционерам. Поэтому надо облагать налогом и дивиденды, и прибыль этих предприятий, — считает парламентарий.
По словам вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, это важная инициатива.
— Нам нужно внимательно изучить вклад нефтегазовых компаний в социальную сферу государства. Насколько он будет сопоставим с получаемыми этим бизнесом льготами. Безусловно, его надо учитывать. Надо создать открытую и честную систему, при которой население будет понимать, почему эти компании имеют такие преференции, — пояснил депутат.
Зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев заявил «Известиям», что фракция изучит законопроект, после того как он будет внесен в Госдуму.
Как сообщал Минфин, объем доходов федерального бюджета в январе–августе 2023 года составил 16,99 трлн рублей, что на 3,5% ниже показателя за аналогичный период 2022-го. Нефтегазовые доходы составили 4,836 трлн рублей и уменьшились на 38,2%, что оказалось связано в том числе со снижением котировок цен на нефть марки Urals, а также стоимости и объемов экспорта природного газа из РФ.
Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев считает, что увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор бессмысленно.
— Тем более очень сложно говорить о «сверхдоходах». ТЭК максимально обложен налогами, причем завязанными на иностранные валюты и иностранные котировки (НДПИ, вывозная пошлина), либо индексируется каждый год (акциз на топливо). Целесообразность развития новых проектов в ТЭКе, инвестирование в расширение мощностей уменьшается с каждым годом, — сказал он «Известиям».
При этом эксперт признал, что ТЭК формирует основную часть бюджета.
— Другим отраслям России не дается таких сложных условий — те же сельхозпроизводители не обременены задачами по переработке зерна, а экспортируют сырой продукт. Поэтому в данном случае предложение новых фискальных мер приведет только к ухудшению положения в ТЭКе и потенциальным проблемам с топливом в будущем, — полагает он.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, напротив, считает, что указанную инициативу стоит поддержать.
— В 2023 году бюджет РФ исполняется с дефицитом на протяжении семи месяцев подряд, и лишь в августе он был с профицитом. При этом заимствования на внутреннем рынке не всегда удается осуществить согласно планам Минфина, потому что иногда выпущенные ОФЗ не выкупаются из-за отсутствия кворума. Тем более для других компаний такой налог ввели, а нефтяников от него освободили. Рано или поздно этот вопрос был бы поднят для обсуждения, — отметил эксперт.
Впрочем, по его словам, по сравнению с прошлым годом сверхдоходы нефтегазовых компаний значительно сократились, так как мировые цены на нефть упали примерно на 20%. Помимо этого, из-за ограничений и установленного потолка цен для российской нефти ее приходится продавать с внушительным дисконтом. В начале года он мог достигать 30%, сейчас сократился до 17%.
В России уже есть ряд специфических налогов, которые обеспечивают высочайший уровень такого давления на нефтегазовую отрасль по сравнению с другими сферами, отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
— Например, НДПИ на нефть обеспечивает порядка 6 трлн рублей дохода федерального бюджета. И его размер не фиксирован. Он зависит от индикативной цены нефти российской марки Urals и курса национальной валюты. Также нефтегазовые компании платят специфические налоги на нефтепродукцию, такие как акцизы на моторное топливо, которые составляют существенную долю поступлений в бюджет, — отметил эксперт.
При этом он указал, что крупнейшим акционером главных нефтегазовых компаний является государство, которое получает косвенный налог на прибыль, а именно дивиденды.
— Государство потребовало от наших крупнейших нефтегазовых компании чтобы они не менее 50% чистой прибыли направляли на выплату дивидендов. Это форма косвенного налогообложения. Также, готовясь к сокращению добычи и экспорта газа, государство ввело дополнительный налог, который позволяет собрать с «Газпрома» порядка 600 млрд рублей, компенсируя вот эти выпадающие доходы, — считает эксперт.
По его мнению, в итоге фактически у нефтегазовых компаний в России нет никакой сверхприбыли.