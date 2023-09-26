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Сборный момент: для нефтегазовых компаний хотят ввести налог на сверхприбыль

Почему в Госдуме выступили с такой инициативой и может ли она быть поддержана
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В Госдуме предлагают ввести налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний. Такой законопроект 26 сентября будет внесен в нижнюю палату. По мнению авторов документа — первого зампреда комитета по энергетике и еще ряда депутатов, несправедливо, что эти компании имеют льготу по неуплате налога наравне с малым и средним бизнесом. Впрочем, по мнению экспертов, отрасль уже максимально обложена налогами, а действие нового законопроекта может привести к ухудшению положения в ТЭКе и потенциальным проблемам с топливом в будущем.

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Нефтегазовым компаниям предлагают заплатить налог на сверхприбыль. Такой законопроект будет внесен в Госдуму группой депутатов 26 сентября. С документом ознакомились «Известия».

«Федеральный закон «О налоге на сверхприбыль» вступает в силу с 1 января 2024 года. Он устанавливает необоснованные исключения, в том числе компаний нефтяного и газового сектора, освобождая их от обязанности уплачивать налог на сверхприбыль. Полагаем, что принадлежность к какой-либо отрасли не должна приниматься во внимание при определении круга плательщиков», — говорится в пояснительной записке к документу.

Так, законодатели предлагают существенно сократить список организаций, которые не будут платить этот налог. К таковым авторы инициативы отнесли организации, которые в течение 2022 года вели добычу углеводородного сырья, угля, а также совершали операции по переработке нефтяного сырья. Кроме того, налог должен распространиться на организации, которые в 2022 году были участниками консолидированной группы налогоплательщиков и осуществляли деятельность по производству сжиженного природного газа.

Оператор на нефтегазодобывающем управлении
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Справка «Известий»

Налог на сверхприбыль — это разовый сбор, установленный законом от 04.08.2023 № 414-ФЗ. Он будет уплачивается по ставке 10% от налоговой базы, определенной в виде разницы между средней прибылью в 2021–2022 годах и тем же показателем в 2018–2019-х. Согласно действующему законодательству от его уплаты освобождаются субъекты малого и среднего бизнеса, сельхозпроизводители, а также организации, осуществлявшие в течение 2022-го добычу нефти, газа и угля, углеводородного сырья.

«Принятие законопроекта не приведет к ухудшению финансового положения указанных организаций, поскольку налог будет уплачиваться только при наличии сверхприбыли, рассчитываемой по правилам, установленным в федеральном законе», — говорится в пояснительной записке.

— Если у этих компаний существенно возросла налоговая нагрузка и нет сверхприбыли, то они под действие сбора и не попадут. При этом законопроект позволит мобилизовать дополнительные доходы в бюджет сверх предполагаемых, в том числе уже в 2023 году, — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских.

Отбор пробы товарной нефти
Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

Еще один автор документа, лидер фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов в разговоре с «Известиями» отметил, что особенно во время санкций и при непростых экономических условиях все компании, которые работают в России должны облагаться налогом на сверхприбыль.

За счет этих дополнительных средств можно было решить самые насущные социальные проблемы. Не думаю, что уплата сбора на сверхдоходы радикально изменит финансовое положение нефтегазовых компаний. Это одни из самых богатых организаций в нашей стране, — подчеркнул политик.

По оценкам авторов инициативы, объем дополнительных доходов бюджета может составить более 200 млрд рублей. Под новые нормы попадут все крупнейшие компании отрасли, средняя прибыль которых в 2021-2022 годах превысила 1 млрд рублей. Так, например, за первое полугодие 2023-го у «Роснефти» этот показатель составил 652 млрд рублей, «Лукойла» — 565 млрд рублей, «Газпромнефти» — 304,4 млрд, «Татнефти» — 147,7 млрд и т.д.

Бензовозы у территории НПЗ
Фото: ТАСС/Игорь Онучин

При этом авторы инициативы отметили, что льготы по уплате этого налога могут получить организации, инвестиции которых росли быстрее прибыли, а значит, сверхприбыль у них не образовывалась.

«Известия» направили запрос в правительство, представителю первого вице-премьера Андрея Белоусова, в Минэнерго, а также в крупнейшие нефтегазовые компании.

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Самые богатые

Инициатива заслуживает поддержки, так как нефтегазовые компании — самые доходные в России, они получают рекордные прибыли, сказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, представитель фракции КПРФ Николай Арефьев.

— Безусловно, эти компании — одни из самых богатых в стране. Именно это позволяет им регулярно выплачивать дивиденды своим акционерам. Поэтому надо облагать налогом и дивиденды, и прибыль этих предприятий, — считает парламентарий.

По словам вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, это важная инициатива.

— Нам нужно внимательно изучить вклад нефтегазовых компаний в социальную сферу государства. Насколько он будет сопоставим с получаемыми этим бизнесом льготами. Безусловно, его надо учитывать. Надо создать открытую и честную систему, при которой население будет понимать, почему эти компании имеют такие преференции, — пояснил депутат.

Нефтяное месторождение
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев заявил «Известиям», что фракция изучит законопроект, после того как он будет внесен в Госдуму.

Как сообщал Минфин, объем доходов федерального бюджета в январе–августе 2023 года составил 16,99 трлн рублей, что на 3,5% ниже показателя за аналогичный период 2022-го. Нефтегазовые доходы составили 4,836 трлн рублей и уменьшились на 38,2%, что оказалось связано в том числе со снижением котировок цен на нефть марки Urals, а также стоимости и объемов экспорта природного газа из РФ.

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Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев считает, что увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор бессмысленно.

Тем более очень сложно говорить о «сверхдоходах». ТЭК максимально обложен налогами, причем завязанными на иностранные валюты и иностранные котировки (НДПИ, вывозная пошлина), либо индексируется каждый год (акциз на топливо). Целесообразность развития новых проектов в ТЭКе, инвестирование в расширение мощностей уменьшается с каждым годом, — сказал он «Известиям».

При этом эксперт признал, что ТЭК формирует основную часть бюджета.

Другим отраслям России не дается таких сложных условий — те же сельхозпроизводители не обременены задачами по переработке зерна, а экспортируют сырой продукт. Поэтому в данном случае предложение новых фискальных мер приведет только к ухудшению положения в ТЭКе и потенциальным проблемам с топливом в будущем, — полагает он.

Нефтяное месторождение
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, напротив, считает, что указанную инициативу стоит поддержать.

В 2023 году бюджет РФ исполняется с дефицитом на протяжении семи месяцев подряд, и лишь в августе он был с профицитом. При этом заимствования на внутреннем рынке не всегда удается осуществить согласно планам Минфина, потому что иногда выпущенные ОФЗ не выкупаются из-за отсутствия кворума. Тем более для других компаний такой налог ввели, а нефтяников от него освободили. Рано или поздно этот вопрос был бы поднят для обсуждения, — отметил эксперт.

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Впрочем, по его словам, по сравнению с прошлым годом сверхдоходы нефтегазовых компаний значительно сократились, так как мировые цены на нефть упали примерно на 20%. Помимо этого, из-за ограничений и установленного потолка цен для российской нефти ее приходится продавать с внушительным дисконтом. В начале года он мог достигать 30%, сейчас сократился до 17%.

В России уже есть ряд специфических налогов, которые обеспечивают высочайший уровень такого давления на нефтегазовую отрасль по сравнению с другими сферами, отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Факел стационарной платформы
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Например, НДПИ на нефть обеспечивает порядка 6 трлн рублей дохода федерального бюджета. И его размер не фиксирован. Он зависит от индикативной цены нефти российской марки Urals и курса национальной валюты. Также нефтегазовые компании платят специфические налоги на нефтепродукцию, такие как акцизы на моторное топливо, которые составляют существенную долю поступлений в бюджет, — отметил эксперт.

При этом он указал, что крупнейшим акционером главных нефтегазовых компаний является государство, которое получает косвенный налог на прибыль, а именно дивиденды.

— Государство потребовало от наших крупнейших нефтегазовых компании чтобы они не менее 50% чистой прибыли направляли на выплату дивидендов. Это форма косвенного налогообложения. Также, готовясь к сокращению добычи и экспорта газа, государство ввело дополнительный налог, который позволяет собрать с «Газпрома» порядка 600 млрд рублей, компенсируя вот эти выпадающие доходы, — считает эксперт.

По его мнению, в итоге фактически у нефтегазовых компаний в России нет никакой сверхприбыли.

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