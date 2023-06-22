Рубли прилетели: поступления от НДФЛ в бюджеты регионов восстанавливаются

После спада в I квартале поступления в региональные бюджеты от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) начали восстанавливаться, положительную динамику подтвердили «Известиям» в 15 субъектах РФ. В ФНС «Известиям» сообщили, что снижение поступлений в начале года было вызвано ускоренным предоставлением россиянам налоговых вычетов, спецификой зачисления сборов и введением единого налогового счета (ЕНС). В службе подчеркнули, что в соответствии с новым законодательством задержек поступлений не было. Эксперты считают, что благодаря быстрой реакции властей и корректировке правил можно ожидать позитивной динамики по итогам года на фоне низкой безработицы и роста зарплат.

Стабилизация ситуации

Представители 15 регионов России рассказали «Известиям», что поступления от НДФЛ в бюджеты субъектов восстановились после спада в I квартале. Так, в минфине Владимирской области сообщили, что проблемы с поступлением налога урегулированы, отставаний нет. В январе–мае зафиксирован рост на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавили там.

Поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Нижегородской области за пять месяцев составили 103,3% к поступлениям за аналогичный период 2022 года, а в Чувашской Республики — 115,8% (по итогам I квартала был спад на 22,3%). Однако в минфине последней подчеркнули, что темп поступлений по-прежнему сохраняет неритмичный характер.

— В связи с предоставлением налогоплательщикам имущественных и социальных вычетов темп поступлений НДФЛ в течение месяца снижается, а основная сумма сбора поступает в бюджет в последние дни месяца, — заявили в Чувашской Республике.

О положительной динамике (рост на 2,3% по итогам пяти месяцев) сообщил и минфин Ставропольского края. По итогам I квартала там наблюдалось снижение поступлений от НДФЛ на 11,1%.

Рост по итогам января-мая также зафиксировали в Волгоградской области (на 8,4%), в Пермском крае (на 4,9%), в Ханты-Мансийском округе (на 7,7%), в Архангельской и Калужской областях (4,2% и 3% соотвественно), на 11,9% был отмечен рост в Костромской области, в Тульской — на 7,3%, в Воронежской — на 3,5%, а в Крыму — на 2,7%.

— Несмотря на сложности перехода на новую систему зачисления налогов в бюджет, по состоянию на 1 июня наблюдается положительная динамика по собственным доходам, в том числе по НДФЛ, как в областной бюджет (темп роста — 102,6%), так и в местные бюджеты, — отметили в минфине Ростовской области.

В Белгородской области сообщили, что острая фаза пройдена, исполнение бюджета идет в плановом режиме.

Вместе с тем в ряде регионов спад продолжается. Так, по итогам пяти месяцев поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Калининградской области оказались ниже на 2,1 млн рублей. Динамика поступлений отстает от планового показателя на 18,7 п.п., но региональный минфин прогнозирует, что по итогам полугодия ситуация нормализуется. За этот период поступление НДЛФ снизились к прошлому году на 0,8% в Челябинской области, а в Оренбургской — на 5,8%.

Ряд факторов

В пресс-службе ФНС «Известиям» заявили, что задержек в перечислениях НДФЛ в региональные бюджеты не было. Временное снижение поступлений связано как с факторами изменения порядка и сроков зачисления налога в бюджеты, так и в связи с формированием единых налоговых счетов организаций и ИП, пояснили в ведомстве.

— Также на снижение темпов зачислений в региональные бюджеты в начале года повлияло ускорение бизнес-процессов ФНС по предоставлению гражданам налоговых вычетов за покупку жилья, лечение и обучение. В итоге за первые три месяца текущего года было подтверждено на 99 млрд рублей налога больше к возврату в распоряжение домохозяйств, чем в прошлом, — отметили в службе.

Повлияли и экономические факторы — поступления по отдельным видам доходов (например, дивидендов) в начале этого года уменьшились. В настоящее время все эти факторы становятся всё менее значимыми, сказали в ФНС. В целом по итогам пяти месяцев служба видит рост поступлений в бюджеты регионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ситуация с поступлением НДФЛ в консолидированные бюджеты субъектов РФ нормализовалась, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина.

— Если по итогам исполнения за I квартал текущего года отмечалось снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 20%, то по итогам пяти месяцев — на 1% к аналогичному периоду 2022 года. Основные причины сокращения поступлений в начале года — ускоренное возмещение по социальным и имущественным вычетам. На снижение также повлиял перенос сроков поступлений выплат на счета бюджетов с единых налоговых счетов (с конца марта на начало апреля), — отметили в ведомстве.

Оперативная реакция

Значительную часть бюджетов регионов формируют поступления по НДФЛ, в I квартале этот показатель снизился на 20,3%, сказано в исследовании Института Гайдара, которое есть у «Известий». Причиной могли стать особенности уплаты налогов через ЕНС (для всех платежей был установлен единый срок начисления — 28-е число месяца), отметил автор доклада, и.о. заведующего лабораторией бюджетной политики института Александр Дерюгин. При совпадении срока перечисления с выходным или праздничным днем зачисление налога в бюджет происходит в следующем месяце.

Также повлияло сокращения с 45 до 15 дней сроков возвратов по имущественным и социальным вычетам, считает Александр Дерюгин.

— Слабая динамика поступлений НДФЛ в I квартале в значительной степени стала следствием технического изменения порядка уплаты и возмещения налогов, поэтому до конца текущего года можно ожидать улучшения ситуации и повышения средних темпов роста доходов от сборов, — отметил Дерюгин.

Из-за изменения сроков поступления НДФЛ у регионов возникали «кассовые разрывы», рассказывал в интервью «Известиям» на ПМЭФ руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин. Для их покрытия 25 субъектам предоставили возможность взять казначейские кредиты на 145 млрд рублей. По его словам, «это краткосрочные кредиты, на покрытие «впадин», которые закрываются в конце месяца».

— ЕНС — это фундаментальное изменение, оно потребовало быстрой такой реакции, механизмов снятия напряжения. Мы работали в одной команде с ФНС, под руководством Минфина, с обратной связью от регионов. Мне кажется, в целом мы справились с первоначальным периодом, дальше ЕНС будет работать как часы, — заявил Роман Артюхин.

На ситуацию оперативно отреагировали власти. В мае был принят закон о приоритетном зачислении НДФЛ в бюджеты по механизму ЕНС. С 1 января 2023 года все налоги шли на специальный счет в казначействе, после чего средства распределялись по бюджетам. Теперь НДФЛ будет сразу отправляться в региональные и местные бюджеты.

По данным Счетной палаты, деньги из казны региона, в свою очередь, в основном идут на образование, социальную политику, на национальную экономику, а также на здравоохранение.

Дело техники

Проблемы носили временный и во многом технический характер, на жизнь простых людей это серьезно не повлияло, считает ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований налоговой политики РАНХиГС Виктор Мачехин. Он сказал также, что в целом реакция государства — помощь регионам и корректировка правил — была оперативной.

— Ежегодно в I квартале наблюдаются более низкие поступления по НДФЛ. Характерной особенностью 2023 года стало введение нового механизма ЕНС, на адаптацию к нему нужно время. Динамика поступлений в течение года может меняться, мы увидим рост поступлений по НДФЛ, — допустила начальник отдела налоговой политики департамента развития инфраструктуры государственной поддержки ЦСР Динара Ибрагимова.

НДФЛ — один из основных источников налоговых доходов регионов, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Проблема нарастала в течение нескольких месяцев, но после подписания закона можно ожидать, что сборы будут только увеличиваться на фоне низкой безработицы и роста зарплат в стране, допустила она.