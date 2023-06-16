«Мы справились с первоначальным периодом, дальше ЕНС будет работать как часы»

Федеральное казначейство планирует пропилотировать реальные операции с цифровым рублем в 2024 году. Об этом в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2023 заявил его руководитель Роман Артюхин. Он рассказал, что внедрение единого налогового счета (ЕНС) позволило свети к минимуму число ошибочных платежей, при этом привело к кассовым разрывам в бюджетах регионов. Вместе с тем благодаря управлению бюджетными средствами удалось заработать 541 млрд рублей, оценил глава казначейства.

«Должно быть удобно и естественно»

— В 2023 году планируется пропилотировать реальные операции с цифровым рублем. Он, в первую очередь, помогает отслеживать операции с бюджетными деньгами. Планирует ли казначейство принять участие в этом эксперименте?

— Цифровой рубль воплощает наши мечты и желания. На чем бюджетники помешаны? На целевом использовании средств, на прослеживаемости операций, на маркировке кодами бюджетной классификации. Я бы сказал, что наш исторический бюджетный рубль этим критериям, признакам цифрового рубля соответствует. Безусловно, мы будем принимать участие и в эксперименте, и в последующей реализации.

Цифровой рубль — одна из форм денег. Она должна быть равноправной с другими формами расчетов как в пользу государства, так и от государства гражданам.

Сейчас действительно готовятся поправки в закон. Мы совместно с Центральным банком обсуждаем формы, механизмы нашего взаимодействия. Не буду скрывать, это потребует перестройки работы Казначейства России, бюджетной системы. Цифровые рубли будут отдельным, обособленным потоком. Потребуется открыть отдельный кошелек Казначейства России в цифровом рубле, перенастроить наши информационные системы по управлению финансами, чтобы зачисление правильно там отражалось.

Здесь мы не находимся в авангарде. Мы больше, я бы сказал, в фарватере той политике, которую Центральный банк проводит. Уверен, что в следующем году мы приступим к пилотированию цифрового рубля. Это будет пилот совместный с ЦБ. Ждем законы, совместно с Минфином отрабатываем поправки в бюджетный кодекс, потому что они неизбежны, и дальше уже будем смотреть на механизм реализации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Видите ли вы недостатки, риски цифрового рубля?

— Я бы говорил не о рисках, а о необходимых действиях. Цифровой рубль — третья форма денег, которой раньше не существовало. Они помечены — как купюры, только безналичные. Представьте себе, что доходы бюджетной системы зачислялись раньше на единый казначейский счет по выписке Центрального банка, мы давали информацию о начислениях нашим администраторам. Теперь будет новый информационный поток, то есть потребуется перенастройка по всему бюджетному процессу для всех бюджетов системы. Модернизация, изменения, уточнение наших внутренних технологий необходимо. Вот в этом и есть основная задача, если хотите — риск, но я это так не рассматриваю.

— С технической точки зрения, как вы готовитесь к запуску цифрового рубля?

— Пока это только проект, пилотирования еще не было. Важно, что внутри бюджетной системы цифровой рубль не будет фигурировать. Она так устроена, что у нас внутри бюджет исполняется по определенным этапам и стадиям: доведение бюджетных данных, принятие бюджетных обязательств, осуществление кассового расхода. Много разных подтверждающих контрольных соотношений. В этой модели технология цифрового рубля как идеология, как модель, уже встроена. Мы видим картину его внедрения примерно в следующем: цифровой рубль поступает в бюджетную систему, дальше он превращается, по сути своей, в наши бюджетные рубли, а выход также возможен в цифровом рубле.

На этом этапе не видим никаких целевых показателей, что, например, в первый год нужно 20% перевести на цифровой рубль, во второй год — 30%... Мы будем смотреть на эволюцию, должно быть удобно и естественно.

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

— В прошлом году вы запустили сервис по оплате государственных услуг по системе быстрых платежей. Насколько активно развивается проект? Сколько банков подключилось?

— Действительно важный проект. Но подключился пока только один банк, не самый крупный и даже, могу так сказать, малоизвестный. Они быстро все отработали, мы пропилотировали. Сейчас 15% платежей, который проводит этот банк, поступают через СБП. Весь платеж занимает 15 секунд. Безусловно, это прогрессивный способ платежей для нас. Мы, скажем так, банк для бюджета. Мы такую возможность реализовали в своей инфраструктуре. А дальше коллеги из коммерческих банков будут решать.

«Просто надо более четко планировать»

— С начала года в России заработал единый налоговый счет (ЕНС). Теперь каждому налогоплательщику открывается счет, куда он перечисляет налоги. Как вы оцениваете этот инструмент?

— Очевидные плюсы, которые заранее планировались в этой системе — это, конечно, сокращение количества платежей. Представим себе: у нас была распределенная система, налогоплательщикам доводились реквизиты счетов всех наших управлений казначейства в каждом регионе. Каждый налог уплачивался по соответствующим кодам бюджетной классификации с обязательным указанием в платежном документе этого КБК. Таким образом, количество входящих платежных документов — значительное. Изначально мы шли на оптимизацию бизнес-процессов. Так, количество входящих платежей сократилось практически в 1,5-2 раза. Количество невыясненных платежей — если человек случайно ошибся по коду классификации — сократилось в 11 раз. Все поступает на ЕНС. Просто нет невыясненных платежей. Как казначейство мы фиксируем более эффективную форму и скорость осуществления такого рода расчетов.

Вначале все удивились: у нас было управление Федерального казначейства по Тульской области, куда поступали все платежи. Налогоплательщики спрашивают: мы же всегда платили на счет своего региона, почему теперь — Тульская область?

Разъясняю: это просто наш центр специализации. Мы не концентрируем все функции, полномочия, в Москве. Так построена система, что каждое наше управление справится с любой задачей. Таким центром специализации для всей страны стала наше казначейство по Тульской области. Сейчас все платежи в одну точку скапливаются. Это точка взаимодействия с налоговой службой. Количество информационных внутренних взаимодействий с налоговой службой тоже было оптимизировано, сократилось. Поэтому, с точки зрения платежей, мы позитивно оцениваем ЕНС.

Но возникли и сложности. Так называемые кассовые разрывы, которые коснулись регионов и муниципалитетов. Мы привыкли, что постепенно в течение месяца поступают платежи, особенно НДФЛ, а в настоящее время только один раз — в конце месяца. Этот кассовый разрыв мы вместе проанализировали, посмотрели с Минфином России и поддержали. Мы предоставили возможность из федерального бюджета Казначейства России 25 субъектам взять казначейских кредитов на 145 млрд рублей. Это краткосрочные кредиты, на покрытие «впадин», которые закрываются конце месяца.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Теперь регионам всегда придется получать эти кредиты?

— Надо просто привыкнуть. Есть предыдущая модель поведения, а теперь новая. Кредит выходит на кассовый разрыв, это не кредиты на закрытие дефицита бюджета. Просто надо более четко планировать.

Сейчас вносят поправки в налоговое законодательство по особому порядку перечисления в субъекты Федерации НДФЛ, поэтому напряженность должна быть снята такими изменениями налогового законодательства.

Конечно, ЕНС — это фундаментальное изменение, оно потребовало быстрой такой реакции, механизмов снятия напряжения. Мы работали в одной команде с ФНС, под руководством Минфина, с обратной связью от регионов. Мне кажется, в целом мы справились с первоначальным периодом, дальше ЕНС будет работать как часы.

— Многие предприниматели вплоть до апреля жаловались, что ЕНС работает со сбоями. Фиксировались ли сбои с ЕНС в Казначействе? С чем они могли быть связаны?

— Это полномочия наших коллег из налоговой службы. Что касается нашего взаимодействия, мы в прошлом году весь год пилотировали с налоговой службой. Все отработали: все форматы взаимодействия, все формы расчетов. За таким проектом стоит невидимая работа наших специалистов, айтишников, технологов, которые должны все бизнес-процессы прописать, все уточнить.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

«Мы посмотрели на цепочку кооперации: какие есть резервы, возможности»

— Казначейство — активный участник финансового рынка. Какая доходность получилась за прошлый год? И какую ожидаете в этом?

— Если коротко: ликвидность всех бюджетов системы сконцентрирована на едином казначейском счете. Все деньги на счетах «работают». В прошлом году доходы бюджетов всей системы составили 541 млрд рублей. 160 млрд из них получили субъекты Федерации в виде так называемых доходов от остатков на их счетах. То есть, конечно, пользу от технологий даже в практическом смысле почувствовали наши регионы. В этом году будут суммы поскромнее, думаю 150 млрд рублей, из них где-то 70-75 млрд получат в виде доходов субъекты Российской Федерации.

Среди наших инструментов — пополняемые депозиты, размещение денег на ночь (овернайт). Деньги размещали по рыночной ставке. Мы минимизируем остатки на счете, но главное условие — безупречное исполнение всех платежных документов

— На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным вы заявляли, что казначейство проводит проверки Минобороны на предмет трат по направлению в рамках специальной военной операции. Каковы их результаты?

— Во-первых, мы вообще-то гражданское ведомство, и даже полномочием таким без прямого поручения мы не обладаем по проекту гособоронзаказа. В чем было достоинство наших проверок? Мы профессионально, объективно, внешним аудиторским взглядом посмотрели на цепочку кооперации: какие есть резервы, возможности. Почему, например, такие вот повышенные потребности государства. Как лучше организовать работу по их удовлетворению. И, собственно, нашли точки эффективности. Конечно, Министерству обороны мы их отметили и дальше будем докладывать. Поэтому я уверен, что наша проверка действительно носит положительный, позитивный характер, и способствует улучшению ситуации.