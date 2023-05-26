Сетевой фактор: центробанки стран ЕАЭС обсуждают торговлю в цифровых нацвалютах

В ходе Евразийского экономического форума в Москве было озвучено предложение перехода на национальные цифровые валюты в торговле внутри ЕАЭС. Предполагается, что цифровые валюты, разработанные в России и Казахстане, снизят издержки при трансграничных расчетах. Однако для корректной работы понадобятся новые цифровые валютные инструменты, правила курсообразования и соответствующая нормативная база. Подробности и экспертные оценки — в материале «Известий».

По словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, процесс дебанкинга, при котором Россию отключили от мировых платежных систем, усилился. Глобальная финансовая система получила дефрагментарный характер. Такая практика, как цифровые валюты, могла бы стать альтернативой обычным платежным каналам с применением корсчетов банков. Сейчас разработкой цифровых валют занимаются финрегуляторы России и Казахстана.

Большие надежды

Цифровой рубль имеет значительный потенциал , считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Новый формат может ускорить финансовые операции, повысить эффективность государственных услуг и обеспечить лучший контроль за финансовыми потоками. Это позволит снизить затраты на операции и борьбу с коррупцией, а также укрепить доверие к российской экономике. Кроме того, цифровой рубль может стать катализатором для развития финтех-индустрии, стимулируя инновации и создание новых рабочих мест.

Переход на такую систему обещает стать существенным шагом вперед для российской экономики.

— Это поможет создать новые возможности и повысить эффективность финансовых операций, — продолжает она. — Цифровые национальные валюты (ЦНВ) действительно представляют перспективы для развития торговли и экономики как обеспечение имущества. Главные преимущества: ускоренные и недорогие трансакции, повышенная безопасность и прозрачность. Возможности для товарооборота в ЦНВ впечатляющи, поскольку они позволяют проводить глобальные трансакции без необходимости использовать сторонние платежные системы или менять валюты. Это особенно важно для онлайн-торговли и финансовых услуг, где ЦНВ могут устранить границы и ограничения, связанные с традиционными валютами.

Но необходимо внимательно планировать и реализовать проект для достижения полной потенциальной пользы от цифрового рубля, подчеркивает собеседница издания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Следует учесть некоторые факторы. Во-первых, распространение ЦНВ требует широкой поддержки со стороны правительства, банковской системы и бизнес-сектора. Во-вторых, важно гарантировать безопасность и защиту данных, чтобы предотвратить возможные кибератаки и мошенничество. В-третьих, принятие ЦНВ может потребовать времени и обучения для общества , поскольку изменение финансовых привычек требует адаптации, — подытоживает Юлия Макаренко.

Плюсы и проблемы

Использование цифровых национальных валют для международной торговли привлекательно за счет ускорения платежей и снижения издержек на трансакции, утверждает руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

— Операторами платформ цифровых валют являются центральные банки, следовательно, не нужно будет подолгу ждать одобрения платежей или платить комиссии за их проведение, как в случае с коммерческими банками.

Для государств цифровые валюты тоже предпочтительны.

— Денежные потоки становятся более прозрачными, упрощаются налоговый и валютный контроль. В условиях санкций расчеты в цифровых валютах также могут быть хорошим решением, поскольку на финансовые операции непосредственно с центральными банками санкционные ограничения не распространяются. Расчеты в ЦНВ можно проводить по любым видам товаров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Однако перспектива применения цифровых нацвалют зависит в первую очередь от инфраструктуры.

— Для расчетов финансовый институт должен быть подключен к платформе Центрального банка. В случае с трансграничными расчетами неясно, какие будут правовые основания для такого подключения, а также как будут соотноситься правила платформы с национальным законодательством других стран.

Среди проблем эксперт выделяет отсутствие механизмов конвертации цифрового рубля в цифровые валюты стран ЕАЭС и наоборот.

— Лидерами по внедрению цифровых валют в ЕАЭС являются Россия (платформа протестирована с 15 банками, готовится тест цифрового рубля в реальных условиях) и Казахстан (развивается технологическое решение для запуска в промышленную эксплуатацию). В Кыргызстане разработана концепция цифрового сома, в Беларуси до конца 2023 года ожидается принятие решения о введении цифрового рубля, а в Армении изучается вопрос выпуска цифрового драма.

Аналитик напоминает и о рисках, среди которых выделяет недостаточную производительность технологии распределенных реестров, сложность реализации решения по обеспечению конфиденциальности в распределенных реестрах, сложность реализации офлайн-режима на платформе цифрового рубля, сложность массового производства российского аппаратного обеспечения для реализации цифрового рубля, отток ликвидности из банковского сектора, а также неготовность инфраструктуры торгово-сервисных предприятий и кредитных организаций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При практической реализации проекта основными барьерами становятся проблемы подключения иностранных банков к инфраструктуре ЦВЦБ, интероперабельности и стандартизации систем ЦВЦБ, дополняет она.

— Возникает проблема управления ЦВЦБ: если банк или клиент — иностранное лицо, вопросы регулирования обращения ЦВЦБ находятся в разных юрисдикциях. На данный момент из 87 стран, так или иначе ведущих разработку ЦВЦБ, полностью реализовали такие проекты только четыре. В реальном режиме работают всего две страны — Ямайка и Багамы, — заключает Антонина Левашенко.

Сила «нажатия»

Доля расчетов в цифровых платежах в случае внедрения цифровых нацвалют будет напрямую зависеть от сектора, в котором происходят расчеты, комментирует руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

— В первую очередь изменения коснутся сфер, наиболее жестко регулируемых государством. Это сделки в нефтегазовой отрасли, зерновой экспорт, продукция металлургической и химической отраслей, в машиностроении и т.д. На эти сферы приходится большая часть российского экспорта.

Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин

В меньшей степени, полагает она, на сделки в нацвалютах согласятся небольшие компании.

— Предприниматели — это консервативная часть общества, и если что-то работает хорошо, то менять что-то нет смысла. Небольшая оптовая торговля несильно повлияет на общие объемы использования цифровых нацвалют. В курсообразовании до сих пор незримо присутствует доллар (относительно него считают кросс-курсы) — отсюда возможны «сюрпризы» при оплате поставок.

Впрочем, оговаривается эксперт, речь идет о добровольном применении нацвалют в расчетах.

— Добровольно подключиться и применять этот инструмент почти наверняка согласятся стартапы из сферы IT. «Подстегнуть» остальных экспортеров и импортеров (производители и продавцы текстиля, продуктов питания) использовать этот инструмент может изменение нормативной базы — к примеру, обязательное квотирование части расчетов в цифровых нацвалютах.

По оптимистичным подсчетам эксперта, доля платежей в общем товарообороте может достигнуть 10% за счет крупных сделок уже в первый год внедрения.

— В 2023 году торговля между странами ЕАЭС уже достигла $83,3 млрд. По итогам года эта цифра вполне может перевалить за $200 млрд. То есть на ЦНВ может прийтись $20 млрд в первый год при постепенном, ненасильственном внедрении, — резюмирует Ольга Орлова.

Только торговля

Перспектива внедрения торговли за цифровые валюты хорошая, оценивает инициативу регуляторов директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Цифровые нацвалюты в торговле со странами с низким уровнем контроля за движением средств помогут развивать именно торговлю, а не криминальную активность. В этом заинтересованы все страны ЕАЭС.

Эксперт предположил, что внедряться такая торговля будет по товарам с НДС.

Непонятен принцип

В текущих условиях такое решение могло бы быть полезным, в целом поддерживает предложение аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

— Впрочем, на данный момент неизвестно, как именно будет работать система цифровых валют. Мировая банковская система неидеальна и требует модернизации, но продолжает функционировать по всему миру. Создание новых систем на финансовом рынке — кропотливая задача, так как потребуется интеграция в том числе и со старыми, созданными еще в 1980-х годах на часто несовместимых технологиях.

Эксперт приходит к выводу, что на сегодняшний день цифровые валюты всё же остаются проектом, а не проверенным и готовым реальным решением.