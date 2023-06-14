Паевой фон: налоговый вычет по долевому страхованию жизни составит 52 тыс. рублей

По долевому страхованию жизни планируется установить гарантирование в размере 2,8 млн рублей, а также налоговый вычет , как по программе долгосрочных сбережений ( до 52 тыс. рублей в год ), рассказал «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Новый продукт будет работать как страхование жизни и при этом позволит клиенту инвестировать часть уплаченных взносов . Причем защита потребителей будет высокой, поэтому дополнительные ограничения для неквалифицированных участников не планируются , добавили в ЦБ. Там ожидают принятия законопроекта по ДСЖ в ближайшее время. Участники рынка готовы запускать новый инструмент, они поддержали предложенные стимулы .

Стимулы спроса

Россияне получат повышенный налоговый вычет при инвестициях в долевое страхование жизни (ДСЖ) — новый продукт, который совмещает классическое покрытие и возможность вкладывать часть уплаченных взносов в нерискованные инструменты. Средства граждан по ДСЖ гарантируют на 2,8 млн рублей (если компания, которая продала продукт, обанкротится, человеку вернут деньги в пределах этой суммы), а также предусмотрят налоговый вычет, как по программе долгосрочных сбережений , рассказал «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Он добавил: софинансирования со стороны государства в долевом страховании жизни не будет.

Налоговый вычет по программе долгосрочных сбережений будет распространяться на уплаченные гражданином взносы до 400 тыс. рублей в год и может составить до 52 тыс., сообщали ранее в ведомстве.

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Справка «Известий» Программа долгосрочных сбережений — это накопительный продукт для граждан с минимальным сроком участия 15 лет. Забрать деньги раньше без потери дохода россияне смогут только при «особых жизненных ситуациях». Помимо налогового вычета и гарантирования, потребителям также обещают софинанисорование — до 36 тыс. рублей в год в течение первых трех лет. Средства будут аккумулироваться в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

ДСЖ планируется внедрить для расширения возможностей страхования жизни и привлечения долгосрочных инвестиций , рассказали в пресс-службе Банка России. Там отметили: законопроект сейчас готовится ко второму чтению. В ЦБ рассчитывают на его принятие уже в ближайшее время . Клиенты будут сами выбирать, куда вкладывать средства и самостоятельно нести ответственность за риски, однако перечень дозволенных инструментов будет ограничен открытыми паевыми инвестиционными фондами. Это гарантирует прозрачность состава и структуры активов, подчеркнули в регуляторе.

Паевой инвестиционный фонд — эта одна из форм коллективного вложения средств. Клиенты покупают долю в таком фонде — паи. Деньгами потребителей обычно распоряжаются управляющие компании, инвестируя их в акции, облигации, золото и другие активы. Если они дорожают, то человек получает доход.

В ЦБ добавили: дополнительно ограничивать покупку ДСЖ для неквалифицированных инвесторов не планируется. Защита клиентов в рамках этого продукта будет выше, чем по инвестиционному и накопительному страхованию жизни (ИСЖ и НСЖ). Эти программы, помимо страхования, предлагают возможность накопить или инвестировать сбережения обычно на срок от трех лет. В части таких продуктов уровень доходности закреплен в договоре, в ином случае прибыль будет зависеть от результатов вложений компанией средств клиента.

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Предлагается гарантировать гражданам вложения по всем вариантам добровольного страхования жизни в пределах 2,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе ЦБ. Такой законопроект внесли в Госдуму в начале июня. Предполагается, что россиянам вернут размещенные средства в случае отзыва лицензии у компании. Учитываться не будет только инвестиционный доход. Оператором системы станет Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В случае принятия законопроекта корпорация АСВ обеспечит его функционирование в рамках своих полномочий, отметили в пресс-службе организации.

Сам себе инвестор

Участники страхового рынка поддержали инициативы распространить на ДСЖ гарантирование и налоговый вычет. Этот продукт должен стать долгосрочным финансовым инструментом (от трех лет), поэтому для потребителей будет важно, как обеспечивается доходность и сохранность средств , сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин. На старте получается максимально защищенный продукт. Со временем доступные активы для инвестирования следует расширять, считает он.

Запускать ДСЖ после принятия законопроекта планируют в компаниях «СберСтрахование жизни», «Зетта Страхование жизни», «МАКС-Жизнь», «Согласие-Вита» и «Капитал Лайф Страхование Жизни» , рассказали их представители. Рассматривают такую возможность также в «РЕСО-Гарантии» .

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На Западе долевое страхование жизни развивается успешно уже не одно десятилетие, сообщил управляющий директор «СберСтрахование жизни» Евгений Щекланов. Он пояснил: в таких инструментах взносы делятся на части (так называемые юниты), привязанные к динамике инвестиционных фондов, которые формируются страховщиком. В случае роста фонда клиент получает доход. Сейчас компания уже предлагает похожие продукты, отметил Евгений Щекланов.

Главным отличием от ИСЖ станет то, что в нем клиент выбирает уже готовую инвестиционную стратегию, а по ДСЖ будет самостоятельно формировать свой портфель , подчеркнул директор по развитию партнерских продаж «Зетта Страхование жизни» Денис Билык. По его словам, так потребитель сможет получить более высокий доход.

В течение периода действия договора клиент сможет досрочно «выходить» из продукта, вносить дополнительные средства, менять покрытие и инвестиционные портфели , отметил гендиректор «МАКС-Жизнь» Андрей Мартьянов. При этом доходность по инструменту не будет облагаться повышенным НДФЛ 15%.

Налоговый вычет до 52 тыс. в год и страхование средств на 2,8 млн будут стимулировать спрос на ДСЖ и дадут дополнительную уверенность клиенту в сохранности денег, сообщили в пресс-службе «Согласие-Вита» (дочерней компании «Согласия»). Такой позиции придерживаются и в «РЕСО-Гарантии». Там напомнили: по НСЖ максимальный налоговый вычет сейчас составляет 15,6 тыс. рублей в год.

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Сейчас россиянам по-прежнему проще разложить средства на депозитах в пределах гарантированной суммы (1,4 млн), считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. После принятия законопроектов на ДСЖ будет спрос, однако продукт нуждается в популяризации и разъяснении для потребителей .