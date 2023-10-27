Высокая ключевая ставка: что это такое и на что она влияет

В пятницу, 27 октября, Центробанк в четвертый раз за год повысил ключевую ставку — с 13 до 15% годовых. В регуляторе решение объясняют необходимостью удержать инфляцию в пределах 4% по итогам следующего года. Отметим, что в течение всей недели рубль рос по отношению к доллару и евро. Сможет ли повышение значения ключевой ставки и дальше укрепить позиции рубля, что такое ключевая ставка и на что она влияет — в материале «Известий».

Для чего нужна ключевая ставка ЦБ

Задача Банка России — проводить денежно-кредитную политику (ДКП), которая обеспечивает стабильность финансовых рынков страны и рост благосостояния населения, а также устойчивость и защиту рубля.

Ключевая ставка — один из главных инструментов ЦБ, по факту это минимальный процент, под который Центробанк выдает коммерческим банкам кредиты и принимает у них деньги на депозиты. А коммерческие банки устанавливают ставки по займам для населения чуть выше ключевой ставки. Вслед за ними меняются ставки по облигациям и депозитам и другие процентные ставки в экономике.

Размер ключевой ставки учитывают при расчете налогов, некоторых штрафов и пеней за просроченные налоговые платежи. Также на текущее значение ключевой ставки опираются при расчете налога на процентный доход по вкладам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Таким образом, ЦБ может экономически воздействовать на объем кредитования, привлекательность рублевых вкладов и на сокращение инфляции. При этом изменение ключевой в полной мере отражается на ситуации в экономике не сразу, а с опозданием на несколько кварталов.

ЦБ утверждает ключевую ставку восемь раз в год, опираясь на экономическую ситуацию в стране и мире, рост инфляции, курс рубля и другие факторы. В экстренной ситуации ключевую ставку могут поменять, не дожидаясь планового заседания.

Почему повышают ключевую ставку

В первую очередь, рост ключевой ставки влияет на борьбу с инфляцией, а во вторую — на курс рубля, поясняют экономисты. По прогнозу ЦБ, инфляция в 2023 году окажется выше ожидаемой и составит 7,0—7,5%, однако в 2024 году планируется снижение инфляции до 4%.

Согласно сентябрьскому прогнозу ЦБ, в базовом сценарии средняя за остаток текущего года ключевая ставка должна составить 13,0—13,6%, а в следующем году — 11,5—12,5% годовых. То есть Банк России пообещал удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение достаточно продолжительного времени, которое необходимо для снижения инфляции в России в 2024 году до 4%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как ключевая ставка влияет на курс рубля

При низкой ключевой ставке банки занимают у ЦБ больше рублей (дешевые кредиты) и покупают у граждан иностранную валюту. В результате на рынке появляется много дешевеющих рублей. Чтобы укрепить рубль, Банку России необходимо повысить ключевую ставку. Тогда кредиты станут дороже, рост экономики затормозится. Зарабатывать на разнице валют будет невыгодно, и банки скупят рубли обратно, укрепив курс национальной валюты.

Как ключевая ставка влияет на инфляцию

В 2015 году Центробанк определил, что оптимальная инфляция для России — 4% в год. Высокая ставка стабилизирует раскачавшуюся экономику и делает более привлекательными рублевые вклады, а кредиты — наоборот, менее привлекательными для населения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При высокой ключевой ставке потребительский спрос падает, а вместе с ним, как правило, замедляется рост цен, то есть инфляция. Побочный эффект высокой ключевой ставки — замедление экономики. При высоких ставках бизнес тоже перестает брать кредиты и растет медленнее или не растет совсем, повышается уровень безработицы.

По данным «Сравни.ру», российские кредитные организации в сентябре отклонили 63% заявок на потребительские кредиты, а в начале октября эта доля подскочила до 80%.

— При повышении ключевой ставки растет склонность граждан к сбережению, охлаждается перегретый потребительский спрос, что в конечном итоге ведет к замедлению инфляции. По нашим оценкам, сохранение жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ позволит снизить инфляцию с текущих 6% примерно до 5% по итогам 2024 года, избежав инфляционного всплеска, — пояснил «Известиям» управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.