Высокая ключевая ставка: что это такое и на что она влияет
В пятницу, 27 октября, Центробанк в четвертый раз за год повысил ключевую ставку — с 13 до 15% годовых. В регуляторе решение объясняют необходимостью удержать инфляцию в пределах 4% по итогам следующего года. Отметим, что в течение всей недели рубль рос по отношению к доллару и евро. Сможет ли повышение значения ключевой ставки и дальше укрепить позиции рубля, что такое ключевая ставка и на что она влияет — в материале «Известий».
Для чего нужна ключевая ставка ЦБ
Задача Банка России — проводить денежно-кредитную политику (ДКП), которая обеспечивает стабильность финансовых рынков страны и рост благосостояния населения, а также устойчивость и защиту рубля.
Ключевая ставка — один из главных инструментов ЦБ, по факту это минимальный процент, под который Центробанк выдает коммерческим банкам кредиты и принимает у них деньги на депозиты. А коммерческие банки устанавливают ставки по займам для населения чуть выше ключевой ставки. Вслед за ними меняются ставки по облигациям и депозитам и другие процентные ставки в экономике.
Размер ключевой ставки учитывают при расчете налогов, некоторых штрафов и пеней за просроченные налоговые платежи. Также на текущее значение ключевой ставки опираются при расчете налога на процентный доход по вкладам.
Таким образом, ЦБ может экономически воздействовать на объем кредитования, привлекательность рублевых вкладов и на сокращение инфляции. При этом изменение ключевой в полной мере отражается на ситуации в экономике не сразу, а с опозданием на несколько кварталов.
ЦБ утверждает ключевую ставку восемь раз в год, опираясь на экономическую ситуацию в стране и мире, рост инфляции, курс рубля и другие факторы. В экстренной ситуации ключевую ставку могут поменять, не дожидаясь планового заседания.
Почему повышают ключевую ставку
В первую очередь, рост ключевой ставки влияет на борьбу с инфляцией, а во вторую — на курс рубля, поясняют экономисты. По прогнозу ЦБ, инфляция в 2023 году окажется выше ожидаемой и составит 7,0—7,5%, однако в 2024 году планируется снижение инфляции до 4%.
Согласно сентябрьскому прогнозу ЦБ, в базовом сценарии средняя за остаток текущего года ключевая ставка должна составить 13,0—13,6%, а в следующем году — 11,5—12,5% годовых. То есть Банк России пообещал удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение достаточно продолжительного времени, которое необходимо для снижения инфляции в России в 2024 году до 4%.
Как ключевая ставка влияет на курс рубля
При низкой ключевой ставке банки занимают у ЦБ больше рублей (дешевые кредиты) и покупают у граждан иностранную валюту. В результате на рынке появляется много дешевеющих рублей. Чтобы укрепить рубль, Банку России необходимо повысить ключевую ставку. Тогда кредиты станут дороже, рост экономики затормозится. Зарабатывать на разнице валют будет невыгодно, и банки скупят рубли обратно, укрепив курс национальной валюты.
Как ключевая ставка влияет на инфляцию
В 2015 году Центробанк определил, что оптимальная инфляция для России — 4% в год. Высокая ставка стабилизирует раскачавшуюся экономику и делает более привлекательными рублевые вклады, а кредиты — наоборот, менее привлекательными для населения.
При высокой ключевой ставке потребительский спрос падает, а вместе с ним, как правило, замедляется рост цен, то есть инфляция. Побочный эффект высокой ключевой ставки — замедление экономики. При высоких ставках бизнес тоже перестает брать кредиты и растет медленнее или не растет совсем, повышается уровень безработицы.
По данным «Сравни.ру», российские кредитные организации в сентябре отклонили 63% заявок на потребительские кредиты, а в начале октября эта доля подскочила до 80%.
— При повышении ключевой ставки растет склонность граждан к сбережению, охлаждается перегретый потребительский спрос, что в конечном итоге ведет к замедлению инфляции. По нашим оценкам, сохранение жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ позволит снизить инфляцию с текущих 6% примерно до 5% по итогам 2024 года, избежав инфляционного всплеска, — пояснил «Известиям» управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.