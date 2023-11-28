Страховая пенсия по старости: с 1 января 2024 года будет мощное повышение

Госдума окончательно приняла закон о размере увеличения пенсий неработающим пенсионерам в 2024 году. Повышение коснется коэффициентов и фиксированной части выплаты. На сколько вырастет пенсия, с какого возраста можно будет оформить и как рассчитать — в материале «Известий».

Какая будет пенсия по старости в 2024 году

С 1 января 2024 года по закону о федеральном бюджете размер страховой пенсии неработающих пенсионеров увеличится на 7,5%. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2024 года на тот же процент. Такое повышение соответствует прогнозируемому уровню инфляции.

Сейчас сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности составляет 7567,3 рубля, а со следующего года вырастет до 8134,9 рубля. Повысится также и стоимость пенсионного балла, который учитывается при расчете страховой пенсии. В 2023 году его стоимость составляет 123,8 рубля, а в 2024 году будет увеличена до 133,05 рубля.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В Министерстве труда сообщили, что средний размер страховой пенсии по старости у неработающих в 2024 году составит 23 405 рублей. В Москве размер минимальной пенсии по старости будет 24 500 рублей, в Подмосковье — 18 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге ее размер составит 14 037 рублей.

На выплаты пенсий выделят более 10 трлн рублей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что эти средства будут распределены на более чем 32 млн граждан.

Кому положена пенсия по старости, со скольки лет для женщин и мужчин

Страховую пенсию по старости получают граждане, которые достигли пенсионного возраста, набрали необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты. Важно учитывать, что эти показатели меняются.

В 2024 году мужчины смогут выйти на страховую пенсию по старости в 63 года, а женщины в 58 лет. Минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии по старости, будет увеличен с 13 до 15 лет. А размер пенсионного коэффициента вырастет до 133,05 рубля.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Некоторые россияне могут выйти на пенсию раньше официально установленного возраста, если на это есть особые социальные основания. Но при этом необходимо к этому времени накопить нужное количество пенсионных коэффициентов. Например, досрочный выход на пенсию может оформить родитель ребенка-инвалида. Тогда возраст выхода для женщин снижается до 50 лет, а для мужчин — до 55 лет, с трудовым стажем не менее 15 или 20 лет соответственно.

Пенсия по старости без трудового стажа: размер в 2024 году

Если не удалось отработать положенное количество лет и набрать коэффициенты на страховую пенсию по старости, можно оформить социальную. На социальную пенсию могут претендовать те, кто по определенным причинам не имеет трудового стажа или его размера недостаточно для получения страховой пенсии. Например, пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф.

Граждане могут получать этот вид пенсии, даже если у них нет опыта работы. Но стоит учесть, что при социальной пенсии нельзя работать по трудовому или гражданско-правовому договору. Возраст выхода на социальную пенсию по старости на пять лет больше, чем для страховой пенсии. Для мужчин это 68 лет, для женщин — 63 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Точный размер социальной пенсии зависит от установленного прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе. Если пенсия окажется меньше прожиточного минимума, то к выплате применяется социальная доплата, которая начисляется автоматически.

В 2023 году федеральный прожиточный минимум для пенсионера составляет 12 363 рубля. В следующем году эта сумма увеличится до 13 290 рублей. Кроме того, существуют региональные минимумы, которые различаются. Если они выше федерального, то пенсию увеличивают за счет региональных доплат. В Москве прожиточный минимум для пенсионеров в 2024 году составит 16 964 рубля, а в Московской области его проиндексируют до 15 735 рублей.

Пенсия по старости и инвалидности: можно ли получать одновременно

В общем случае получать две пенсии сразу нельзя. Если пенсионер по условиям подходит для получения социальной и страховой пенсии, то устанавливается только одна из двух по выбору.

Но в федеральном законе существуют исключения. Определенные категории граждан могут получать обе пенсии по старости одновременно. К их числу относятся:

— участники Великой Отечественной войны;

— пенсионеры, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

— пенсионеры, получившие инвалидность из-за военной травмы.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Помимо этих категорий, на получение двух пенсий могут претендовать нетрудоспособные члены семей граждан, которые пострадали в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Для них законом установлена пенсия по потере кормильца, а вторая пенсия может быть по старости или по инвалидности.

Страховая пенсия: как рассчитать, правильно ли начислили

Страховая пенсия по старости складывается из:

— суммы пенсионных коэффициентов;

— стоимости коэффициента;

— фиксированной части страховой пенсии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Пенсионные коэффициенты необходимо накопить за время официальной работы, а фиксированная часть пенсии выплачивается за трудовой стаж.

Чтобы рассчитать размер пенсии, необходимо умножить сумму пенсионных коэффициентов на стоимость одного коэффициента в текущем году и прибавить сумму фиксированной части. Для этого можно воспользоваться формулой: сумма ПК × стоимость ПК + фиксированная выплата.

Например, если к моменту пенсии было накоплено 120 пенсионных баллов, то размер пенсии в 2024 году составит 24 101 рубль: 120 × 133,05 + 8134,9.