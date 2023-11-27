Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей
Мир
Мезенцев заявил об углублении интеграции РФ и Белоруссии
Экономика
Путин подписал закон о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году
Мир
На Украине отвергли подписание мирного соглашения с РФ без репараций
Мир
Минздрав Палестины сообщил о 16 тыс. погибших в секторе Газа
Мир
Парламент Грузии отказался рассматривать проект резолюции против России
Мир
В Госдуме опровергли однополярность мира благодаря БРИКС и России
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
Мир
Госдеп опроверг сообщение Bild о подталкивании Украины к переговорам с РФ
Общество
Суд приговорил к 8 годам колонии бывшего топ-менеджера «Ростеха» Лалетину за взятку
Мир
Маск согласился с Нетаньяху в необходимости уничтожить ХАМАС
Экономика
Путин разрешил приобрести компании «Новые решения» активы Caterpillar в РФ
Происшествия
Ил-76 пограничной службы сел в Шереметьево после отказа навигации
Экономика
«Яндекс Такси» уличили в доминирующем положении в России

Путин подписал закон о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении в 2024 году размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. Документ опубликован в понедельник, 27 ноября, на официальном портале правовой информации.

Закон подразумевает, что с 1 января 2024 года размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается со 129,5 рубля до 133,1 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 7 915,4 рубля до 8 134,9 рубля.

Документ призван повысить уровень пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции.

«Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.

Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Названы пять категорий пенсионеров, которые получат надбавку

Ранее, 27 октября, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что Госдума обсуждает с правительством вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Депутат отметила, что сейчас в стране около 33 млн неработающих пенсионеров, и власти стараются оказать основную поддержку именно им.

Госдума 24 октября приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсий неработающим пенсионерам на 7,5%. Проект закона предусматривает увеличение средней пенсии для получателей страховой пенсии до 22 605 рублей, а для тех, кто получает пенсию по старости, — до 23 449 рублей.

О росте пенсий россиян на 7,5% в 2024 году в начале октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023