Путин подписал закон о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении в 2024 году размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. Документ опубликован в понедельник, 27 ноября, на официальном портале правовой информации.

Закон подразумевает, что с 1 января 2024 года размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается со 129,5 рубля до 133,1 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 7 915,4 рубля до 8 134,9 рубля.

Документ призван повысить уровень пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции.

«Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.

Ранее, 27 октября, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что Госдума обсуждает с правительством вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Депутат отметила, что сейчас в стране около 33 млн неработающих пенсионеров, и власти стараются оказать основную поддержку именно им.

Госдума 24 октября приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсий неработающим пенсионерам на 7,5%. Проект закона предусматривает увеличение средней пенсии для получателей страховой пенсии до 22 605 рублей, а для тех, кто получает пенсию по старости, — до 23 449 рублей.

О росте пенсий россиян на 7,5% в 2024 году в начале октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.