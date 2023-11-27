Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей в месяц. Документ опубликован в понедельник, 27 ноября, на официальном портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц», — сказано в тексте документа.

Так, со следующего года МРОТ вырастет с 16 242 рублей — на 3 тыс. рублей (на 18,5%).

Также, согласно закону, с 2025 года предусматривается увеличение соотношения минимального размера оплаты труда с медианной заработной платы с 42% до 48%.

Ранее, 22 ноября, Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ в следующем году. Отмечалось, что принятие данного закона обеспечит повышение заработной платы около 4,8 млн работников.

Еще в июне Путин заявил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти минимум в два раза. Он указал на то, что индексация будет гораздо выше темпов инфляции.