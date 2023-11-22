Совфед одобрил повышение МРОТ до 19 242 рублей в 2024 году
Совет Федерации на заседании в среду, 22 ноября, одобрил закон о повышении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей, то есть на 18,5%.
Согласно документу, с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48% (ранее 42%).
Как отмечается, принятие данного закона обеспечит повышение заработной платы около 4,8 млн работников.
Дополнительные расходы на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в 2024 году для работников федеральных государственных учреждений составят 19,7 млрд рублей и 126,4 млрд рублей для работников госучреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений.
На данный момент МРОТ составляет 16 242 рубля.
29 сентября сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект об установлении МРОТ в размере 19 242 рублей. 25 октября он был принят в I чтении. Позднее, 16 ноября, его приняли во II и III чтениях.
При этом проект об увеличении МРОТ Минтруд РФ опубликовал в июле.
Месяцем ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти минимум в два раза. Он указал на то, что индексация будет гораздо выше темпов инфляции.