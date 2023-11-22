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Совфед одобрил повышение МРОТ до 19 242 рублей в 2024 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Совет Федерации на заседании в среду, 22 ноября, одобрил закон о повышении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей, то есть на 18,5%.

Согласно документу, с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48% (ранее 42%).

Как отмечается, принятие данного закона обеспечит повышение заработной платы около 4,8 млн работников.

Дополнительные расходы на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в 2024 году для работников федеральных государственных учреждений составят 19,7 млрд рублей и 126,4 млрд рублей для работников госучреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений.

На данный момент МРОТ составляет 16 242 рубля.

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29 сентября сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект об установлении МРОТ в размере 19 242 рублей. 25 октября он был принят в I чтении. Позднее, 16 ноября, его приняли во II и III чтениях.

При этом проект об увеличении МРОТ Минтруд РФ опубликовал в июле.

Месяцем ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти минимум в два раза. Он указал на то, что индексация будет гораздо выше темпов инфляции.

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