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Экономика
Минтруд России опубликовал проект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей

Минтруд России опубликовал проект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минтруд России в понедельник, 3 июля, опубликовал проект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей.

«С 2025 года мы должны вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой. Для того чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ, предлагается с 2025 года изменить то соотношение, по которому устанавливался МРОТ, и определить его на уровне не ниже 48%», — приводятся на сайте слова главы министерства Антона Котякова.

Кроме того, повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года на 18,5% обеспечит рост зарплат для 4,8 млн граждан РФ. На данные цели из бюджетов всех уровней выделят 75,9 млрд рублей, рассказали в пресс-службе ведомства.

«МРОТ служит минимальной базой для расчета выплат по больничному. Для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 млрд рублей, из внебюджетного сектора — 47,4 млрд рублей», — отметила пресс-служба.

На 1 января 2021 года МРОТ был установлен на уровне 12 792 рубля, на 1 января 2022 года — 13 890 рублей, на 1 января 2023 года — 16 242 рубля, напомнили в Министерстве труда и соцзащиты РФ в беседе с «Известиями».

«С 2021 года МРОТ устанавливался на уровне 42% от медианной заработной платы. <…> С 1 января 2025 года <…> соотношение МРОТ и медианной заработной платы будет не менее 48% медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом за год, предшествующий принятию закона о МРОТ на очередной год. Медианная зарплата — это заработная плата, больше и меньше которой получает половина работающих граждан», — уточнили в Минтруде.

Медианную зарплату рассчитывает Росстат. В 2019 году она составляла 30 458 рублей, в 2020 году — 32 422 рубля, в 2021 году — 35 370 рублей, в 2022 году — 40 368 рублей.

Индексация МРОТ в 2024 году — на сколько повысят, размер МРОТ в регионах

О том, что МРОТ с 1 января следующего года будет увеличен на 18,5%, сообщал президент РФ Владимир Путин 16 июня в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Российский лидер спрогнозировал, что к 2030 году МРОТ должен вырасти минимум в два раза. По словам Путина, суммарное повышение МРОТ позитивно отразится на доходах почти 5 млн человек.

25 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на то, что правительство продолжает поддерживать доходы россиян. По его словам, среди тех, кто трудится, не должно быть людей, которые «едва сводят концы с концами». Министр назвал исполнение социальных обязательств перед людьми прямой обязанностью правительства. Он дополнил, что ее реализации не должны мешать внешние угрозы, в том числе санкции недружественных стран.

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