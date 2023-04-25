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Мишустин заявил о повышении зарплаты у 4,8 млн россиян благодаря увеличению МРОТа

Мишустин: увеличение МРОТа с 1 января 2024 года повысит зарплаты 4,8 млн россиян на 18,5%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на 18,5% увеличит зарплаты 4,8 млн граждан РФ. Об этом премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин сообщил во вторник, 25 апреля, в ходе стратегической сессии по повышению благосостояния россиян.

Он подчеркнул, что правительство продолжает поддерживать доходы граждан РФ, обратив внимание на то, что среди тех, кто трудится, не должно быть людей, которые «едва сводят концы с концами».

«С начала этого года он [МРОТ] вырос и составляет 16 тыс. 242 рубля и <...> с 1 января следующего года <...> мы проиндексируем его еще раз, но уже на 18,5%», — заявил премьер-министр.

Благодаря этому, по словам Мишустина, повысится заработная плата 4,8 млн россиян.

Выполнение социальных обязательств перед людьми является прямой обязанностью правительства, реализации которой не должны мешать любые внешние угрозы, включая санкции недружественных государств, добавил министр.

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О том, что правительство проиндексирует МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года стало известно 23 марта. Тогда Мишустин отметил, что власти поставили своей целью в текущем году повышение благосостояния граждан, в том числе путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции.

Комментируя это, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с «Известиями» заявил, что для низкодоходного населения России запланированное повышение МРОТа будет являться ощутимым. Эксперт указал, что основной фактор социальной ориентированности — это помощь низкодоходному населению и борьба с бедностью.

Ранее, 6 марта, сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта, согласно которому с 1 января 2024 года устанавливается МРОТ в размере 19 242 рубля в месяц.

С предложением повысить минимальный размер оплаты труда на 18,5% в следующем году выступил президент России Владимир Путин в ходе обращения с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Он подчеркнул, что перед правительством и субъектами РФ поставлена предметная задача обеспечить заметный и ощутимый рост реальных зарплат граждан.

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