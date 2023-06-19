Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число пострадавших при обстреле Волновахи в ДНР увеличилось до 20
Общество
Законопроект о возврате летнего времени внесут в ГД в день летнего солнцестояния
Общество
Синоптик пообещал москвичам теплую погоду с дождями в конце недели
Спорт
Российский теннисист Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP
Мир
Минздрав Украины сообщил о возбудителе холеры в пресной воде в Николаевской области
Мир
Лавров назвал расшатывание ситуации в России целью США на 2024 год
Мир
Корабли ВМФ РФ в Средиземном море спасли пассажиров терпящего бедствие судна
Мир
Катар и ОАЭ договорились восстановить дипломатические отношения
Армия
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Общество
Московский суд оштрафовал «Яндекс» на 2 млн рублей
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты против руководства Запорожской области
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве газового баллона под Евпаторией
Мир
Sky News сообщил о тестировании первых напечатанных ракетных двигателей в Британии

Индексация МРОТ в 2024 году — на сколько повысят, размер МРОТ в регионах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ) напомнил россиянам о рекордном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году. Меры нацелены на опережение темпов инфляции и увеличение благосостояния населения. На сколько повысят МРОТ в регионах РФ — читайте в материале «Известий».

Что такое МРОТ и на что он влияет

МРОТ — это минимальный размер зарплаты, который может получать работник при выполнении всех условий трудового договора. Меньше этой величины сотруднику, работающему на полной ставке, платить не могут.

В России есть три категории МРОТ: для детей, работающих граждан и пенсионеров. В дальнейшем речь пойдет о величине МРОТ для трудоспособного населения. Кроме того, цифры приводятся до вычета НДС.

Пользу — бедным: что происходит с социальной политикой в России и мире
Государства стали тратить меньше после пандемийного шока

С повышением МРОТ увеличивается зарплата работников учреждений, финансируемых из госбюджета. Помимо того, этот показатель определяет размер многих социальных пособий.

МРОТ в 2024 году — на сколько повысят

С 1 июня 2023 года величина МРОТ — 15 279 рублей. С 1 января 2024 года МРОТ повысится на 18,5%. Первоначально предполагалось, что индексация составит 9,5%, однако впоследствии было решено увеличить МРОТ еще на 10 процентных пунктов.

Средний размер МРОТ по стране составит 19 242 рубля. От региона к региону показатель различается.

По словам главы государства, суммарное повышение МРОТ позитивно отразится на доходах 4,8 млн человек.

МРОТ в 2024 году в Москве и Московской области

В столице величина МРОТ составит 29 389 рублей, а в Подмосковье — 22 515 рублей.

МРОТ в 2024 году в Санкт-Петербурге и Ленобласти

С повышением МРОТ работающие граждане в Санкт-Петербурге должны будут получать не менее 27 847, а в Ленобласти — 20 129 рублей.

МРОТ в 2024 году по регионам

Субъекты РФ не могут устанавливать местный МРОТ меньше федерального значения, но имеют право добавлять дополнительные коэффициенты. Такие надбавки действуют в Башкирии, Удмуртии, Туве, Бурятии, Хакасии, Архангельской, Курганской, Новосибирской, Омской, Магаданской, Челябинской, Свердловской, Сахалинской, Кемеровской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском, Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, Забайкальском, Краснодарском, Хабаровском, Камчатском краях.

Образовательный минимум: повысят ли стипендии до МРОТ
Повышенные выплаты обойдутся бюджету в 700 млрд рублей ежегодно

Кроме того, в некоторых регионах, например в Кабардино-Балкарии и Ростовской области, действуют особые правила расчета МРОТ для внебюджетной сферы.

Узнать размер МРОТ в конкретном регионе можно из текста региональных соглашений. Как правило, документ публикуется на сайте правительства субъекта и на порталах объединений профсоюзов и работодателей,

Ранее «Известия» рассказали, как встать на биржу труда в 2023 году и какие документы необходимо собрать.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023