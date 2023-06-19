Индексация МРОТ в 2024 году — на сколько повысят, размер МРОТ в регионах

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ) напомнил россиянам о рекордном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году. Меры нацелены на опережение темпов инфляции и увеличение благосостояния населения. На сколько повысят МРОТ в регионах РФ — читайте в материале «Известий».

Что такое МРОТ и на что он влияет

МРОТ — это минимальный размер зарплаты, который может получать работник при выполнении всех условий трудового договора. Меньше этой величины сотруднику, работающему на полной ставке, платить не могут.

В России есть три категории МРОТ: для детей, работающих граждан и пенсионеров. В дальнейшем речь пойдет о величине МРОТ для трудоспособного населения. Кроме того, цифры приводятся до вычета НДС.

С повышением МРОТ увеличивается зарплата работников учреждений, финансируемых из госбюджета. Помимо того, этот показатель определяет размер многих социальных пособий.

МРОТ в 2024 году — на сколько повысят

С 1 июня 2023 года величина МРОТ — 15 279 рублей. С 1 января 2024 года МРОТ повысится на 18,5%. Первоначально предполагалось, что индексация составит 9,5%, однако впоследствии было решено увеличить МРОТ еще на 10 процентных пунктов.

Средний размер МРОТ по стране составит 19 242 рубля. От региона к региону показатель различается.

По словам главы государства, суммарное повышение МРОТ позитивно отразится на доходах 4,8 млн человек.

МРОТ в 2024 году в Москве и Московской области

В столице величина МРОТ составит 29 389 рублей, а в Подмосковье — 22 515 рублей.

МРОТ в 2024 году в Санкт-Петербурге и Ленобласти

С повышением МРОТ работающие граждане в Санкт-Петербурге должны будут получать не менее 27 847, а в Ленобласти — 20 129 рублей.

МРОТ в 2024 году по регионам

Субъекты РФ не могут устанавливать местный МРОТ меньше федерального значения, но имеют право добавлять дополнительные коэффициенты. Такие надбавки действуют в Башкирии, Удмуртии, Туве, Бурятии, Хакасии, Архангельской, Курганской, Новосибирской, Омской, Магаданской, Челябинской, Свердловской, Сахалинской, Кемеровской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском, Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, Забайкальском, Краснодарском, Хабаровском, Камчатском краях.

Кроме того, в некоторых регионах, например в Кабардино-Балкарии и Ростовской области, действуют особые правила расчета МРОТ для внебюджетной сферы.

Узнать размер МРОТ в конкретном регионе можно из текста региональных соглашений. Как правило, документ публикуется на сайте правительства субъекта и на порталах объединений профсоюзов и работодателей,

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