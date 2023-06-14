Как встать на биржу труда в 2023 году — что нужно знать

Биржа труда — неофициальное название для центров занятости населения (ЦЗН). Эти учреждения выступают в качестве посредников между работниками и работодателями. В ЦЗН можно подобрать подходящую вакансию, пройти бесплатное обучение новой профессии или получить пособие по безработице. О том, как встать на биржу труда и кто считается безработным, читайте в материале «Известий».

Стоит ли вставать на биржу труда в 2023 году

Согласно федеральному закону «О занятости населения в Российской Федерации», безработными считаются нетрудоустроенные граждане, которые состоят на учете в центре занятости и стремятся найти работу. При этом они должны быть трудоспособны и не иметь источников дохода.

Обращение в ЦЗН и получение статуса безработного — это добровольное решение каждого гражданина. Тем не менее постановка на биржу труда дает некоторые преимущества.

Через центр занятости можно ознакомиться со списком актуальных вакансий и быстро приступить к работе в случае успешного прохождения собеседования. Для тех, у кого нет трудового стажа или нужной квалификации, предусмотрено бесплатное обучение, во время которого выплачивается стипендия.

Люди, подтвердившие в ЦЗН статус безработного, имеют право на получение пособия в течение трех или шести месяцев. Если за это время человек не найдет работу, выплаты прекратятся, но он может остаться на учете, чтобы просматривать списки актуальных вакансий и посещать собеседования.

Сотрудники, уволенные по причине сокращения штата или ликвидации компании, смогут получить от работодателя дополнительную выплату после подтверждения статуса безработного.

Как встать на биржу труда в 2023 году — документы

Чтобы встать на биржу труда, необходимо заполнить заявление о постановке на учет и предоставить пакет документов. Он может отличаться для разных категорий граждан, но в большинстве случаев необходимы:

паспорт или другое удостоверение личности;

справка о доходах за последние три месяца на предыдущем месте работы по форме 2-НДФЛ;

трудовая книжка;

диплом или аттестат об образовании;

реквизиты банковского счета, на который будет поступать пособие.

Тем, у кого нет опыта работы, при обращении на биржу труда потребуются только паспорт и документ об образовании. В некоторых центрах занятости могут также попросить ИНН, СНИЛС, свидетельство о браке и другие документы.

Кроме того, родители-одиночки должны дополнительно предоставить справку о получении пособия на ребенка. Беженцам, вынужденным переселенцам и детям-сиротам необходим документ, подтверждающий их статус.

Уволенные с военной службы должны приложить к пакету документов военный билет с датой и причиной окончания службы. Бывшим сотрудникам органов внутренних дел понадобится выписка из приказа об увольнении.

Бизнесменам необходимо свидетельство о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), а освобожденным из заключения — справка об освобождении.

Как встать на биржу труда в 2023 году

Встать на биржу труда имеет право уволенный сотрудник, человек без трудового стажа, который впервые ищет работу, а также лицо, желающее сменить место или сферу деятельности.

Подать заявление о постановке на учет в центре занятости можно лично или онлайн через порталы «Госуслуги» и «Работа в России». После этого гражданину будет предложено несколько вакансий, по которым следует пройти собеседования. Если через 10 дней заявителя не примут на работу, он получит статус безработного.

Однако существуют категории граждан, которых нельзя признать безработными:

лица младше 16 лет;

работающие по договору гражданско-правового характера (ГПХ);

пенсионеры по старости или за выслугу лет;

заключенные или приговоренные судом к исправительным работам;

лица, проходящие военную службу;

самозанятые и индивидуальные предприниматели;

лица, отказавшиеся от двух мест работы или двух вариантов профессионального обучения, предложенных в течение 10 дней со дня регистрации в ЦЗН;

лица, не явившиеся в центр занятости в течение 10 дней после подачи заявления;

лица, предоставившие заведомо ложные сведения.

Как встать на биржу труда в 2023 году через «Госуслуги»

Встать на биржу труда можно дистанционно через портал «Госуслуги». Для этого необходимо авторизоваться, а затем найти раздел «Поиск работы и выплата пособия по безработице».

Затем нужно будет ответить на несколько вопросов, после которых можно переходить к оформлению заявления. Форма будет состоять из нескольких разделов: личные данные (Ф.И.О., дата рождения, серия и номер паспорта), контактные данные (телефон, адрес электронной почты), информация о последнем месте работы, социальный статус, регион постановки на учет и способ получения пособия (через «Почту России» или в банке).

Когда заявление на «Госуслугах» будет заполнено, нужно перейти на портал «Работа в России» и составить резюме. Оно потребуется для подбора вакансий.

Как встать на биржу труда в 2023 году — размер пособия

Безработным, состоящим на учете в ЦЗН, выплачивается пособие. Его минимальный размер для всех категорий граждан составляет 1,5 тыс. рублей, максимальный — 12,79 тыс. рублей. В некоторых регионах России к этим суммам прибавляется районный коэффициент.

В первые три месяца безработный получит 75% от своего среднемесячного заработка, который рассчитывается за последние три месяца на предыдущей работе. При этом сумма выплаты не может быть больше 12,79 тыс. рублей. В следующие три месяца безработный получит 60% среднемесячного заработка, но не более 5 тыс. рублей.

На минимальное пособие могут рассчитывать граждане, уволенные больше года назад или лишившиеся работы за нарушение дисциплины, бывшие индивидуальные предприниматели, лица без стажа и безработные, не предоставившие справку о доходах.

Как встать на биржу труда в 2023 году после увольнения

Постановка на учет на бирже труда после увольнения имеет ряд особенностей. Так, человек, потерявший работу из-за сокращения или ликвидации компании, может рассчитывать на компенсацию от работодателя в размере среднемесячной зарплаты. Если сотрудник обратится в центр занятости через две недели после увольнения и в течение трех месяцев не найдет работу, он сможет получить от компании еще одну выплату.

В период, когда безработный получает компенсацию от бывшего работодателя, пособие от биржи труда ему не положено. Однако через три месяца после увольнения он начнет получать его в полном объеме.

Как встать на биржу труда в 2023 году беременным

Беременные также имеют право встать на биржу труда и получить статус безработных. Женщина, обратившаяся в ЦЗН до 30-й недели беременности, получит пособие. После 30-й недели беременности ей предоставляется декретный отпуск на 140 дней. В это время женщина считается нетрудоспособной, соответственно, получать пособие она не будет.

После декрета выплаты по пособию возобновятся и продолжатся в течение всего срока, который остался у безработной до ухода в отпуск по беременности и родам.

Как встать на биржу труда в 2023 году инвалидам

Инвалиды могут встать на биржу труда только после того, как медико-санитарная экспертиза признает их трудоспособными. После этого к документам для постановки на учет инвалиду потребуется приложить индивидуальную программу реабилитации, в которой будут содержаться рекомендации по характеру и условиям труда.

Как встать на биржу труда в 2023 году предпенсионерам

Пенсионеры, получающие выплаты по старости или за выслугу лет, не смогут встать на биржу труда. Однако такую возможность имеют люди предпенсионного возраста — женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.

Для предпенсионеров предусмотрены особые сроки и размеры пособия по безработице. Эта категория граждан получает выплаты в течение 12 месяцев. При этом за каждый год стажа сверх 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин период выплаты продлевается на две недели. Однако максимальный срок получения пособия не может превышать 24 месяца.

В первые три месяца безработный предпенсионер будет получать 75% от среднемесячного заработка (но не больше 12,79 тыс. рублей и не меньше 1,5 тыс. рублей). Следующие четыре месяца он будет получать 60% от заработка, а затем — 45%, причем на эти выплаты не действует ограничение в 5 тыс. рублей.

Кроме того, предпенсионеры, обратившиеся на биржу труда, могут выйти на пенсию на два года раньше при согласии ЦЗН. В некоторых случаях период пребывания в качестве безработного можно включить в стаж для пенсии.

Могут ли самозанятые встать на биржу труда в 2023 году

Самозанятые не могут встать на биржу труда, так как они платят налог на профессиональный доход (НПД). Это относится и к индивидуальным предпринимателям. Чтобы получить статус безработного, этим категориям граждан придется прекратить свою деятельность.