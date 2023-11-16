Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%
Государственная дума РФ 16 ноября приняла во II и III чтениях закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году на 18,5% — до 19 242 рублей.
Также, согласно закону, с 2025 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы будет установлено в размере не ниже 48%.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, увеличить минимальный размер оплаты труда ранее поручил президент Владимир Путин.
«Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 млн человек», — прокомментировал Володин.
Он напомнил, что от величины МРОТ зависит размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования. В настоящее время размер МРОТ составляет 16 242 рубля.
Ранее, 29 сентября, сообщалось, что в ГД внесен законопроект об установлении МРОТ в размере 19 242 рублей. 25 октября он был принят в первом чтении.
При этом проект об увеличении МРОТ Минтруд РФ опубликовал в июле. Сообщалось, что на данные цели из бюджетов всех уровней выделят 75,9 млрд рублей.
Месяцем ранее Путин заявил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти минимум в два раза. Вместе с тем он указал на то, что индексация будет гораздо выше темпов инфляции. По его словам, суммарное повышение МРОТ позитивно отразится на доходах почти 5 млн человек.