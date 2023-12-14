«Итоги года с Владимиром Путиным» продлились чуть больше четырех часов
«Итоги года с Владимиром Путиным» продлились чуть больше четырех часов. Мероприятие проходит в четверг, 14 декабря, в Гостином Дворе в Москве.
«Итоги года» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
В ходе выступления Путин назвал укрепление суверенитета России своей главной задачей. Как объяснил глава государства, укрепление внешнего суверенитета — это укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру, укрепление общественного суверенитета, обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие российской политической системы.
Президент РФ в ходе «Итогов года» ответил на вопросы о специальной военной операции России на Украине, новых регионах РФ, росте реальных зарплат, пенсиях, продолжительности жизни, здравоохранении, развитии искусственного интеллекта, а также затронул ряд других тем.
Всего российскому лидеру поступило более 2 млн вопросов от граждан. Обращения участились после того, как Путин объявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.
Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.