Путин назвал укрепление суверенитета России своей главной задачей

Президент России Владимир Путин заявил, что суверенитет России является для него главной задачей. Об этом он сказал 14 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Я говорил об этом много раз — для такой страны, как Россия, существование без суверенитета невозможно. Ее просто не будет, во всяком случае в том виде, в котором она сегодня существует. Главное — это укрепление суверенитета. Но это очень широкое понятие», — сказал он.

Как объяснил глава государства, укрепление внешнего суверенитета — это укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру, укрепление общественного суверенитета, обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие российской политической системы, это обеспечение безопасности в сфере экономики, технологического суверенитета.

8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле Путин заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ.

В тот же день ЦИК утвердила трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

11 декабря Центральная избирательная комиссия получила официальное уведомление о выдвижении Путина на выборы главы государства в 2024 году. Собрание инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения запланировано на 16 декабря. Оно состоится в парке «Зарядье».