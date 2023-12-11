ЦИК получил официальное уведомление о выдвижении Путина на выборы

Инициативная группа передала Центризбиркому России официальное уведомление о выдвижении президента РФ Владимира Путина на выборы главы государства в 2024 году. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

«В сроки, установленные законом, ЦИК получила такое уведомление», — заявил Булаев.

Собрание инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения запланировано на 16 декабря. Оно состоится в парке «Зарядье».

Ранее в этот день ЦИК подтвердила возможность проведения выборов президента РФ в 2024 году на территории всех четырех новых регионов государства. В этот же день она провела консультации по данной теме с представителями Минобороны и ФСБ РФ, руководством Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

В этот же день гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов сообщил «Известиям», что «Единая Россия» поддержит Владимира Путина как кандидата на пост президента на съезде 17 декабря, однако наиболее вероятно, что он пойдет на выборы как самовыдвиженец.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ российский лидер заявил ранее в пятницу после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Так он ответил на просьбу спикера парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) и участника спецоперации Артема Жоги об участии в президентской кампании.

В тот же день ЦИК утвердила трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

7 декабря Совфед принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Это дало официальный старт кампании по выборам главы государства.