Большой кампанией: участие Путина в выборах-2024 консолидирует страну

Действующий глава государства Владимир Путин пойдет на президентские выборы в марте 2024 года как самовыдвиженец, считают опрошенные «Известиями» политологи. Об этом, по их словам, говорит факт создания инициативной группы для сбора подписей — кандидаты от парламентских партий могут их не собирать. При этом на съезде единороссов 17 декабря участие Владимира Путина ожидается. В партии уже заявили, что вместе с Народным фронтом готовы принять участие в организации избирательной кампании действующего президента.

Самовыдвижение Владимира Путина

8 декабря на встрече с Героями России в Кремле президент РФ Владимир Путин сообщил о решении участвовать в выборах в марте 2024 года. Это объявление прозвучало в ответ на обращение спикера парламента ДНР Артема Жоги — отца Героя России Владимира Жоги, погибшего в Волновахе в 2022 году.

— В разное время у меня были разные мысли по этому вопросу. Но я понимаю: сегодня по-другому и нельзя. Так что буду баллотироваться на должность президента России, — сказал глава государства в беседе с участниками церемонии.

На момент заявления Владимира Путина об участии в выборах не было понятно, пойдет ли действующий глава государства на них как самовыдвиженец или в качестве кандидата от «Единой России». В какой-то степени интрига вокруг этого вопроса усилилась после слов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который сказал, что Путин примет участие в съезде единороссов 17 декабря. Именно на съездах политические партии обычно выдвигают кандидатов на выборы президента.

Президент РФ Владимир Путин и командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» ДНР Артем Жога Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

При этом на следующий день секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что единороссы совместно с Народным фронтом готовы принять участие в организации избирательной кампании действующего президента — в частности, обеспечить проведение сбора подписей в его поддержку. По его словам, инициативная группа по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России уже приступила к формированию необходимой по закону группы избирателей.

— «Единая Россия», несомненно, поддержит Владимира Путина как кандидата на пост президента на съезде 17 декабря. При этом, на мой взгляд, наиболее вероятно, что Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец. Андрей Турчак, заявив, что «Единая Россия» и Народный фронт организуют сбор подписей в поддержку Путина, косвенно, но вполне определенно подтвердил это, — пояснил «Известиям» гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов

Дело в том, что при выдвижении кандидата от парламентской партии сбор подписей не требуется. А вот кандидат-самовыдвиженец обязан собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7500 подписей.

Президент РФ Владимир Путин Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

С учетом объявления о сборе подписей не видит варианта, при котором Владимир Путин пойдет на выборы от «Единой России», и политический консультант Дмитрий Фетисов.

— Президенту сейчас важно еще раз подчеркнуть консолидацию общества и всех политических сил на фоне СВО, — отмечает эксперт.

«Единая Россия» окажет поддержку действующему президенту, но на выборы он пойдет как самовыдвиженец, согласен и директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Роль «Единой России» в кампании

Однако в сравнении с прошлой президентской кампанией роль «Единой России», очевидно, будет еще более значительной, ожидают эксперты.

— Это видно уже по тому, как руководство партии включилось в кампанию, — отмечает Дмитрий Фетисов.

То, что роль ЕР в предвыборной кампании будет значима, не вызывает сомнений, согласен и Павел Данилин.

— А вот насколько, мы поймем после съезда, потому что на нем наверняка тоже будет объявлено многое, — считает эксперт.

Съезд единороссов состоится 17 декабря. На нем будет в том числе обсуждаться позиция партии «по ключевым вопросам жизни страны», рассказали «Известиям» в пресс-службе «Единой России».

Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде всероссийской политической партии «Единая Россия» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов ранее отметил, что ЕР сделает всё для победы Владимира Путина на выборах. Российский лидер — самый опытный и популярный политик в РФ, объединивший граждан в период тяжелых испытаний, отметил он.

— Владимир Владимирович обладает уникальными качествами, такими как человечность, порядочность, доброта и, конечно, поразительная трудоспособность. Сегодняшнее его решение говорит о любви к своей стране, о желании сделать ее сильной, процветающей, защитить Россию в нынешнее непростое время вызовов и угроз, — считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Другие крупные политические партии уже объявили даты своих съездов: ЛДПР — 19 декабря, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) — 23-го. В СРЗП отмечали, что планируют поддержать Владимира Путина в случае его участия в выборах. На своем съезде справедливороссы планируют оформить предложения для включения в предвыборную программу президента, рассказал «Известиям» лидер СРЗП Сергей Миронов.

— Сбор этих предложений мы начали в ноябре как по линии региональных отделений, так и напрямую от граждан через сайт партии. Мы неоднократно убеждались, что в своих решениях президент опирается в том числе на наши инициативы, благодаря чему у партии существенно расширяется круг возможностей для реализации своей политической программы, — пояснил Сергей Миронов.

По этой причине, добавил он, партия СРЗП с полным основанием считает действующего президента и своим кандидатом.

Очевидно, что вопрос выдвижения будет активно обсуждаться на предстоящей «Прямой линии» с Владимиром Путиным, которая пройдет 14 декабря (в 2023 году ее совместят с итоговой пресс-конференцией главы государства). Стоит отметить, что после заявления об участии в выборах число обращений граждан на «Прямую линию» существенно увеличилось.

Президент РФ Владимир Путин Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

— Она (активность. — «Известия») связана с тем, что люди консолидированы вокруг своего президента, и при этом они не молчат, они говорят об этой своей поддержке. Это тоже уникальная, наверное, характеристика нынешней прямой линии, — рассказал «Известиям» Дмитрий Песков.

По его словам, в обращениях россияне выражают поддержку Владимиру Путину и говорят, что хотят увидеть его следующим президентом России.

Совет Федерации на пленарном заседании 7 декабря назначил дату президентских выборов 2024 года на 17 марта. Голосование будет трехдневным и начнется уже 15 марта.