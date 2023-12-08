За него герои: выдвижение Путина на выборы объединяет страну

Владимир Путин на встрече с Героями России в Кремле объявил о решении участвовать в выборах в марте 2024 года. Это произошло на следующий день после их назначения Совфедом. Эксперты считают символичным не только место, но и то, как он это сделал — практически в частной беседе с Артемом Жогой, отцом Героя России, который погиб в 2022-м в Волновахе. Всё дело в том, что Путин — признанный лидер, он будет говорить с людьми, но не станет суетиться, объясняют политологи. Главное — президент подтвердил, что в момент исторического вызова он готов действовать исходя из интересов страны, отметила спикер СФ Валентина Матвиенко. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал «Известиям», что после новости об участии Владимира Путина в выборах существенно выросло число обращений на прямую линию — россияне выражают ему свою поддержку.

Участие Владимира Путина в выборах президента

Накануне Дня Героев Отечества в Кремле прошла церемония вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России. На торжественном мероприятии присутствовало более 200 военных и гражданских лиц, «проявивших особое мужество и героизм».

Во время церемонии Владимир Путин назвал долгом знать и чтить Героев Отечества. Он также отметил, что участники СВО, в том числе совсем молодые ребята, обладают такими же силой духа и характером, «которые на протяжении веков отличали защитников Отечества».

После церемонии награждения во время беседы с участниками встречи Владимир Путин рассказал о планах участвовать в президентских выборах. С соответствующей просьбой к нему обратился спикер парламента ДНР Артем Жога (отец Героя России Владимира Жоги, погибшего в 2022 году в Волновахе). Среди участников беседы с Путиным были также Сапижат Мазаева — заслуженный учитель Дагестана, мать погибшего бойца СВО и Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербина, сержант Юрий Мизерный и другие.

Президент РФ Владимир Путин и командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» ДНР Артем Жога (слева) Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

«В разное время у меня были разные мысли по этому вопросу. Но я понимаю: сегодня по-другому и нельзя. Так что буду баллотироваться на должность президента России», — сказал он в беседе с участниками церемонии.

Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Артем Жога в своем обращении к Владимиру Путину выдвинуться на президентские выборы «высказал просьбу всех жителей Донбасса».

Глава государства никогда не избегал и не избегает ответственных решений, отреагировала на заявление Владимира Путина спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«И сегодня он еще раз это подтвердил. Подтвердил, что в момент исторического выбора и исторического вызова готов действовать исходя из интересов страны, ее граждан. Я уверена, что заявление Владимир Владимирович делал, опираясь прежде всего на реальный запрос россиян, учитывая их волю и настрой», — написала она в своем Telegram-канале.

Площадка, где Владимир Путин объявил о своем участии в выборах, символична и говорит об основном акценте предвыборной кампании, считает политический консультант Дмитрий Фетисов.

— Даже тот момент, что Путин предпочел заявить о своем выдвижении без лишнего официоза, чуть ли не в частной беседе, а также сама площадка четко показывают, что основной доминантой кампании станет непосредственно тема СВО, тема поддержки участников спецоперации и приближения победы в ней, — отметил эксперт.

Можно ли уже официально считать Путина кандидатом в президенты

Предвыборная кампания Владимира Путина по переизбранию на новый президентский срок де-факто началась, но действующий глава государства еще выполнит все необходимые формальности, сообщил Дмитрий Песков журналистам.

«Он еще не зарегистрирован кандидатом, мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться, ему нужно зарегистрироваться кандидатом, выполнить все необходимые формальности, и только после этого он уже станет кандидатом в президенты в ходе предвыборной кампании», — рассказал официальный представитель Кремля.

Самовыдвиженцы и представители политических партий могут выдвигать свои кандидатуры на выборы с 7 декабря. При этом в случае с партиями это делается на их съездах. ЦИК России принимает решение о регистрации кандидата (или об отказе в ней) не позднее чем через 10 дней после приема документов.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Разговор президента России Владимира Путина с участниками церемонии по случаю Дня Героев Отечества, где он и объявил о намерении баллотироваться на выборах 2024 года, не был домашней заготовкой, добавил Дмитрий Песков. Глава государства, дав согласие на участие в выборах, реагировал на обращение героических людей, заметил представитель Кремля.

Писатель Александр Проханов в беседе с «Известиями» назвал чудесным, что заявление об участии Владимира Путина в выборах было сделано «среди лучших сегодняшних людей, которые являют собой олицетворение русской судьбы, воли и преданности».

Президенту «в полной мере» удалось удивить политический класс, заявив о выдвижении в президенты таким образом, уверен гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

— В Путине нет и никогда не было ничего нарочитого. Мы предполагали, что для президентской кампании будет характерен сдержанный стиль коммуникации главного кандидата с гражданами. Наш прогноз в полной мере подтвердился. Путин — признанный и бесспорный лидер. Он обязательно будет говорить с людьми, но не будет суетиться, — отметил он. — Заявление Владимира Путина о выдвижении на пост президента — объединяющее, консолидирующее. Он пользуется высокой поддержкой, вокруг него сложилась масштабная общественная коалиция. Путин дает ответ на общественный запрос.

По мнению эксперта, главный акцент президентской кампании уже сделан: сдержанный стиль, спокойный разговор с реальными людьми, а также выбор реального пути, по которому должна развиваться страна.

Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов подчеркнул в разговоре с «Известиями», что решения о выдвижении Владимира Путина ждала «вся большая команда ОНФ».

После заявления Путина об участии в выборах существенно увеличилось число обращений на прямую линию с главой государства, которая состоится 14 декабря.

— Она (активность. — «Известия») связана с тем, что люди консолидированы вокруг своего президента, и при этом они не молчат, они говорят об этой своей поддержке. Это тоже уникальная, наверное, характеристика нынешней прямой линии, — рассказал «Известиям» Дмитрий Песков.

По его словам, в обращениях россияне выражают поддержку Владимиру Путину и говорят, что хотят увидеть его следующим президентом России.