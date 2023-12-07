Выборы-2024: на какой срок избирается президент Российской Федерации

В 2024 году россиян ожидает важное событие — выборы главы государства, в истории современной России они пройдут в восьмой раз. Совет Федерации определился с датой, выборы назначены на 17 марта. В прошлый раз голосование проходило в 2018 году, по итогам пост главы государства занял Владимир Путин. На какой срок и как часто избирается президент Российской Федерации — в материале «Известий».

Раз в сколько лет выборы президента в России

Очередные выборы президента назначены на 17 марта 2024 года, подписанный Совфедом документ вступит в силу с момента официального опубликования.

Как отметила в ходе заседания председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, данным решением был дан старт кампании по выбору президента РФ. «Предстоящие выборы без преувеличения можно назвать историческими. Они определяют вектор нашего развития, наш путь в переломный период, в крутое время тектонических изменений для всего человечества», — заявила спикер верхней палаты парламента.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе пленарного заседания в Таврическом дворце 30 ноября заявила, что выборы президента России пройдут достойно, а попытки сорвать мероприятие никак не скажутся на его проведении. Глава ЦИК добавила, что подготовка к выборам президента уже началась: 22 ноября был принят перечень документов, которые кандидату в президенты необходимо представить для выдвижения. Ранее Памфилова заявляла, что президентские выборы в 2024 году могут длиться несколько дней.

Деятельность президента России определяется главой №4 Конституции страны, ст. 80–93. Президента выбирают на шесть лет всеобщим тайным голосованием , принять участие в котором могут все совершеннолетние граждане РФ, за исключением недееспособных и отбывающих срок в местах лишения свободы. Первыми отдают свои голоса жители Дальнего Востока, последними — жители Калининграда.

Победителем выборов становится кандидат, набравший голоса более чем половины избирателей. В 2006 году в России был отменен порог явки в 50% — минимальный процент граждан, которые должны прийти на выборы и проголосовать.

В прошлый раз выборы главы государства проходили 18 марта 2018 года, а следующие после 2024 года выборы пройдут в 2030 году. Срок в шесть лет был установлен в 2008 году и стал применяться с 2012 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По Конституции, президентские выборы назначает Совет Федерации. Соответствующее решение верхняя палата парламента должна принять не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Свое решение по дате СФ озвучил на заседании 7 декабря.

В рамках проведения выборов в 2024 году ЦИК РФ изготовит более 113 млн бюллетеней для голосования. «Центральная избирательная комиссия постановляет: утвердить количество избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента Российской Федерации <...> — 113 574 550 штук», — говорится в документе, с которым ознакомились «Известия». При этом более 7,5 млн предназначено для Москвы, еще около 6 млн — для Московской области. Также аппарату ЦИК поручено изготовить 580 тыс. бюллетеней для голосования за границей и на территории города Байконура в Казахстане.

Выборы президента России – 2024: на какой срок избирается глава государства

В 1991–2020 годах глава государства не имел права оставаться в должности более двух сроков подряд. Однако принятые в 2020 году поправки в Конституцию позволяют президенту занимать пост более двух сроков вне зависимости от того, были ли они подряд или с перерывом. Вступившие в силу поправки обнулили сроки нынешнего главы государства, что позволит ему быть переизбранным в течение следующих двух сроков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Президентом Российской Федерации может стать гражданин старше 35 лет, постоянно проживающий на территории России в течение 25 лет. Стать кандидатами на пост главы государства не могут:

— граждане, признанные судом недееспособными;

— граждане другого государства;

— осужденные по экстремистской статье с неснятой судимостью на момент голосования;

— наказанные по административным статьям о демонстрации нацистской символики и распространении экстремистских материалов, если наказание еще не завершилось;

— граждане, которым судом запрещено занимать государственные должности;

— граждане, чья предвыборная агитация была признана экстремистской.

В ноябре 2023 года Владимир Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах главы государства. Так, были конкретизированы положения, касающиеся видео- и фотосъемки на участках избирателей. Теперь производить съемку смогут исключительно уполномоченные граждане в соответствии с законодательством России. Также введен запрет на съемку избирательных участков в воинских частях. Закон вступил в силу со дня официального опубликования.

Также в последний месяц осени официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что действующий глава государства Владимир Путин будет баллотироваться на предстоящих выборах президента страны. «Пока еще Путин не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить, что он это сделает», — поделился пресс-секретарь президента РФ. Песков также уточнял, что глава государства объявит о своих дальнейших намерениях после окончательного утверждения даты и начала процедуры выдвижения кандидатов.