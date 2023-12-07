Совфед назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года

Совет Федерации 7 декабря в ходе пленарного заседания принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года, документ вступит в силу с момента официального опубликования.

Как отметила в ходе заседания председатель Совфеда Валентина Матвиенко, данным решением был дан старт кампании по выбору президента РФ.

«Предстоящие выборы без преувеличения можно назвать историческими. Они определяют вектор нашего развития, наш путь в переломный период, в крутое время тектонических изменений для всего человечества», — заявила Матвиенко.

Она подчеркнула, что задача государства — оправдать доверие общества и не допустить даже малейших нарушений, провокаций или ошибок.

Согласно действующему избирательному законодательству, Совет Федерации должен назначить дату выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Ранее, 21 ноября, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что в России и за ее границами началась кампания против предстоящих президентских выборов в стране. Глава ЦИК напомнила, что в 2020 году во время голосования по поправкам в Конституцию систему также пытались взорвать изнутри, но она выдержала.

15 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что любые попытки вмешательства в российские выборы будут пресекаться. Речь, в частности, идет о попытках внешнего и внутреннего воздействия, а также о давлении на избирательный процесс, подчеркнул он. Глава государства назвал открытые и честные выборы важными для сохранения внутриполитической стабильности.