Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы в РФ будут пресекаться

Любые попытки вмешательства в российские выборы будут пресекаться, заявил 15 ноября президент РФ Владимир Путин.

«Что касается действий государства — мы и впредь будем делать всё необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательного процесса», — сказал Путин на встрече в своей подмосковной резиденции с членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Это означает, что пресекаться будут попытки внешнего и внутреннего вмешательства, а также давление на избирательный процесс, подчеркнул президент.

В ходе встречи Путин обратился к представителям избирательных комиссий новых регионов РФ и поблагодарил их за смелость и верность стране. Помимо этого, российский лидер назвал открытые и честные выборы важными для сохранения внутриполитической стабильности.

В частности, он указал на широкое применение на российских избирательных участках видеонаблюдения. Данную возможность президент охарактеризовал как одну из эффективных форм гражданского контроля.

Накануне Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах главы государства. Были конкретизированы положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Помимо этого, уточняется порядок проведения голосования на участках за рубежом.

Выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Избирательная кампания еще не стартовала. Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли он участвовать в предстоящих выборах главы государства, призвал дождаться решения парламента об их назначении.