Путин назвал честные выборы важными для сохранения внутриполитической стабильности

Честные выборы важны для сохранения внутриполитической стабильности. Об этом 15 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами ЦИК, приуроченной к 30-летию избирательной системы РФ, в своей подмосковной резиденции.

«Четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не определяющее значение с точки зрения сохранения внутриполитической стабильности», — сообщил Путин.

По его мнению, применение видеонаблюдения за выборами является одной из эффективных форм гражданского контроля. Он указал на то, что нигде в мире видеофиксация этого процесса не используется настолько широко, как в России. Президент указал на то, что в РФ видеокамеры установлены на подавляющем большинстве избирательных участков.

Путин отметил, что ключевая роль в процессе организации выборов принадлежит избирательным комиссиям, независимо от их уровня. Каждая из комиссий действует самостоятельно, исходя из закона, компетенции и внутреннего контроля. По его словам , в состав комиссий входят 900 тыс. членов с правом решающего голоса, Путин отметил, что его самого удивила эта цифра. В проведении выборов участвуют еще тысячи наблюдателей.

Президент России 14 ноября подписал закон о выборах главы государства, который уточняет положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Теперь ее смогут проводить только те лица, которые имеют на это право в соответствии с законодательством РФ. Съемка должна быть организована без нарушения тайны голосования. Также продолжительность голосования на участках за рубежом может быть изменена, если проведение голосования может представлять угрозу для жизни и здоровья граждан Российской Федерации.

Президентские выборы в России запланированы на 17 марта 2024 года. Сам Путин 12 сентября пленарной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) отметил, что сообщит о том, будет ли он в них участвовать после решения парламента об их назначении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 8 июня сообщил, что Путин своевременно уведомит о своем решении насчет участия в выборах в 2024 году.