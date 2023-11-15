Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы в РФ будут пресекаться
Мир
Еврокомиссия сообщила о падении экономики Украины на 29% в 2022 году
Общество
Путин поблагодарил избиркомы новых регионов за смелость и верность РФ
Общество
Заседание суда по делу Дарьи Треповой отложили на 17 ноября
Экономика
Мишустин заявил о развитии транспортной отрасли в РФ вопреки санкциям
Политика
Путин назвал честные выборы важными для сохранения внутриполитической стабильности
Мир
Минтранс заявил о важности сверхзвуковой гражданской авиации для России
Экономика
Путин разрешил операции с долями в уставном капитале холдинга USM
Мир
Пашинян рассказал о поиске Арменией партнеров для поставок оружия
Мир
Маск назвал Зеленского живущим в собственной реальности мясником
Туризм
Марафон «Территория гостеприимства» стартовал на выставке «Россия»
Мир
Токаеву предложили образовать город Алатау на юге Казахстана
Общество
Землю накрыла магнитная буря уровня G-1

Путин назвал честные выборы важными для сохранения внутриполитической стабильности

0
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Честные выборы важны для сохранения внутриполитической стабильности. Об этом 15 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами ЦИК, приуроченной к 30-летию избирательной системы РФ, в своей подмосковной резиденции.

«Четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не определяющее значение с точки зрения сохранения внутриполитической стабильности», — сообщил Путин.

По его мнению, применение видеонаблюдения за выборами является одной из эффективных форм гражданского контроля. Он указал на то, что нигде в мире видеофиксация этого процесса не используется настолько широко, как в России. Президент указал на то, что в РФ видеокамеры установлены на подавляющем большинстве избирательных участков.

Путин отметил, что ключевая роль в процессе организации выборов принадлежит избирательным комиссиям, независимо от их уровня. Каждая из комиссий действует самостоятельно, исходя из закона, компетенции и внутреннего контроля. По его словам , в состав комиссий входят 900 тыс. членов с правом решающего голоса, Путин отметил, что его самого удивила эта цифра. В проведении выборов участвуют еще тысячи наблюдателей.

Разговор с президентом: когда пройдет прямая линия с Путиным
Российский лидер выступит перед публикой до конца декабря

Президент России 14 ноября подписал закон о выборах главы государства, который уточняет положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Теперь ее смогут проводить только те лица, которые имеют на это право в соответствии с законодательством РФ. Съемка должна быть организована без нарушения тайны голосования. Также продолжительность голосования на участках за рубежом может быть изменена, если проведение голосования может представлять угрозу для жизни и здоровья граждан Российской Федерации.

Президентские выборы в России запланированы на 17 марта 2024 года. Сам Путин 12 сентября пленарной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) отметил, что сообщит о том, будет ли он в них участвовать после решения парламента об их назначении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 8 июня сообщил, что Путин своевременно уведомит о своем решении насчет участия в выборах в 2024 году.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023