Песков прокомментировал вероятность участия Путина в выборах в 2024 году

Сроки проведения традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая обычно проходит в ноябре-декабре, будут объявлены дополнительно, так же как и информация относительно того, намерен ли глава государства участвовать в выборах в 2024 году. Об этом 8 июня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У выборов есть график, есть начало предвыборной кампании, об этом будет объявлено своевременно. По прямой линии также заявим по срокам, здесь не нужно забегать вперед. Мы готовимся к ней потихоньку. Как время придет, мы вас проинформируем», — ответил пресс-секретарь президента РФ на соответствующий вопрос журналистов на брифинге.

Песков также добавил, что Путину известно об ожидании представителями СМИ его большой пресс-конференции, однако объявлять даты ее проведения также пока рано.

«Все будет своевременно, нам пока рано подводить итоги года», — сообщил пресс-секретарь.

Ранее, 22 мая, Песков, комментируя предложение партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) выдвинуть действующего главу государства на выборы, отметил, что Владимир Путин обладает высоким уровнем поддержки среди политических сил и населения страны в целом.

Согласно результатам опроса, опубликованного 12 мая на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), президенту России доверяет почти 81% граждан. Одобрение деятельности главы государства выразили 77,1% граждан. В марте уровень доверия Путину составлял 80%.

Ранее опрос ВЦИОМа, проведенный в феврале на фоне послания Путина Федеральному собранию, показал, что большинство опрошенных оказались едины во мнении, что российский лидер обозначил свою позицию четко и понятно, а все поднятые им вопросы были важными и значимыми для страны.

14 марта Песков сообщал, что прямая линия Путина в нынешнем году планируется, это востребованный формат, но сроки проведения мероприятия пока не определены.

В последний раз прямая линия проходила онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов. В декабре 2020 года ежегодная пресс-конференция была совмещена с форматом прямой линии.