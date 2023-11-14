Реклама
Прямой эфир
Мир
Евросоюз предостерегли от использования замороженных российских активов
Мир
Пашинян уведомил Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ
Общество
СК завершил следствие по делу о хищении более 103 млн рублей из ФОМС
Общество
Большинство россиян поддержали сокращение рабочей недели на один час
Общество
МВД объявило в розыск владельца Telegram-канала «Утро Дагестан»
Мир
Путин назначил нового посла России в Камеруне
Интернет и технологии
Суд в Москве оштрафовал Google еще на 15 млн рублей за отказ локализовать данные
Общество
В Госдуме предложили запретить «наливайкам» продавать алкоголь ночью
Общество
Минобрнауки РФ предложило снизить стоимость экзаменов для мигрантов
Армия
В «Ростехе» сообщили о росте боевых возможностей Су-57
Общество
Росавиация продолжит расследование инцидента с севшим в поле Airbus A320
Мир
WP узнала об обсуждении Израилем и ХАМАС освобождения десятков заложников
Политика
Востоковед усомнился в дезорганизации структуры ХАМАС на севере Газы

Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах президента РФ

0
Фото: РИА Новости/POOL/Михаил Метцель
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах главы государства. Соответствующий документ размещен 14 ноября на портале официального опубликования правовых актов.

В частности, были конкретизированы положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Теперь ее смогут проводить только те лица, которые имеют на это право в соответствии с законодательством РФ.

При этом они будут обязаны снимать таким образом, чтобы «не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей, а также чтобы сохранялась конфиденциальность персональных данных».

Кроме того, вводятся ограничения на съемку на избирательных участках, образованных в воинских частях. Теперь осуществлять ее смогут только аккредитованные представители СМИ по согласованию с командиром соответствующей части.

Закон также уточнил порядок проведения голосования на участках за рубежом, начало, конец и продолжительность которого теперь могут быть изменены по решению руководителя диппредставительства или консульского учреждения, если «проведение голосования может представлять угрозу для жизни и здоровья граждан Российской Федерации».

Также, согласно документу, в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата он должен будет предоставить сведения об этом в избирательную комиссию в письменном виде.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования.

Разговор с президентом: когда пройдет прямая линия с Путиным
Российский лидер выступит перед публикой до конца декабря

23 октября профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству принял поправки, согласно которым срок голосования по выборам президента РФ среди избирателей за рубежом может быть изменен в случае угрозы жизни и здоровью россиян. 8 ноября Совет Федерации (СФ) одобрил поправки в закон о выборах главы государства

Соответствующие поправки в закон о выборах президента России внесли в Госдуму 5 октября. Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что предлагаемые поправки повторяют внесенные ранее изменения в законы о гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме и о выборах депутатов Госдумы.

Выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Избирательная кампания еще не стартовала. Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли он участвовать в предстоящих выборах главы государства, призвал дождаться решения парламента об их назначении.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023