Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах главы государства. Соответствующий документ размещен 14 ноября на портале официального опубликования правовых актов.

В частности, были конкретизированы положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Теперь ее смогут проводить только те лица, которые имеют на это право в соответствии с законодательством РФ.

При этом они будут обязаны снимать таким образом, чтобы «не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей, а также чтобы сохранялась конфиденциальность персональных данных».

Кроме того, вводятся ограничения на съемку на избирательных участках, образованных в воинских частях. Теперь осуществлять ее смогут только аккредитованные представители СМИ по согласованию с командиром соответствующей части.

Закон также уточнил порядок проведения голосования на участках за рубежом, начало, конец и продолжительность которого теперь могут быть изменены по решению руководителя диппредставительства или консульского учреждения, если «проведение голосования может представлять угрозу для жизни и здоровья граждан Российской Федерации».

Также, согласно документу, в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата он должен будет предоставить сведения об этом в избирательную комиссию в письменном виде.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования.

23 октября профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству принял поправки, согласно которым срок голосования по выборам президента РФ среди избирателей за рубежом может быть изменен в случае угрозы жизни и здоровью россиян. 8 ноября Совет Федерации (СФ) одобрил поправки в закон о выборах главы государства

Соответствующие поправки в закон о выборах президента России внесли в Госдуму 5 октября. Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что предлагаемые поправки повторяют внесенные ранее изменения в законы о гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме и о выборах депутатов Госдумы.

Выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Избирательная кампания еще не стартовала. Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли он участвовать в предстоящих выборах главы государства, призвал дождаться решения парламента об их назначении.