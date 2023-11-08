Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России

Совет Федерации (СФ) в среду, 8 ноября, одобрил поправки в закон о выборах президента России.

Отмечается, что ранее поправки поддержали Конституционный комитет СФ и комитеты-соисполнители.

В частности, поправки включают в себя уточнения, касающиеся работы СМИ. На заседание избиркомов допустят только тех представителей СМИ, которые осуществляют деятельности по трудовому договору. Кроме того, были введены ограничения по фото- и видеосъемке на избирательных участках в воинских частях. Исключением в таком случае будет работа по согласованию с командиром воинской части. Помимо этого, лица, осуществляющие фото- и видеосъемку, обязаны сохранить конфиденциальность персональных данных.

Правила проведения голосования за рубежом также пересмотрели. По решению руководителя посольства может быть изменена продолжительность и время начала и конца кампании. Также будет реализована возможность ведения реестра «надомного» голосования в электронном виде.

В случае появления судимости у зарегистрированного кандидата необходимо предоставить сведения об этом в письменном виде. Среди прочего предложили установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в стране на единицу продукции.

23 октября профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству принял поправки, согласно которым срок голосования по выборам президента РФ среди избирателей за рубежом может быть изменен в случае угрозы жизни и здоровью россиян.

5 октября в Госдуму внесли поправки в закон о выборах президента России. Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что предлагаемые поправки повторяют внесенные ранее изменения в законы о гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме и о выборах депутатов Госдумы.

Ранее, 3 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил об отсутствии каких-либо сведений о возможном старте президентской кампании в ноябре.

12 сентября действующий президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли он участвовать в предстоящих выборах главы государства, призвал дождаться решения парламента об их назначении.

Выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Избирательная кампания еще не стартовала.