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Крашенинников: в Госдуму внесли проект с поправками в закон о выборах президента

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В Госдуму внесены поправки в закон о выборах президента России. Об этом 5 октября сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти. Это точечная донастройка системы, которая была необходима», — сказал он журналистам.

Законопроект вместе с Крашенинниковым внесли глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и группа из четырех сенаторов и депутатов.

Крашенинников отметил, что предлагаемые поправки повторяют внесенные ранее изменения в законы о гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме и о выборах депутатов Госдумы.

«Предусматривается уточнение положений относительно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках. Так, ее могут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей», — отметил соавтор законопроекта.

Поправки также закрепляют правило, что в случае появления у кандидата судимости вводится обязанность представить в избирательную комиссию сведения об этом в письменной форме.

«Законопроектом устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий, а также закрепляется возможность софинансирования из бюджета субъекта РФ, местного бюджета подготовки и проведения выборов президента РФ», — указал также Крашенинников.

Депутат Госдумы указал, что выборы президента России состоятся в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате проведения голосования примет Совет Федерации в декабре 2023-го.

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Ранее, 3 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил об отсутствии каких-либо сведений о возможном старте президентской кампании в ноябре.

12 сентября действующий президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли он участвовать в предстоящих выборах главы государства, призвал дождаться решения парламента об их назначении.

До этого, 21 февраля, Путин в ходе послания Федеральному собранию заверил, что выборы 2024 года пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических конституционных процедур. Тогда глава государства также указал на то, что ведущие силы страны едины в главном — в безопасности и благополучии народа, суверенитете и национальных интересах.

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