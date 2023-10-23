Комитет Госдумы принял поправки о праве изменить срок голосования на выборах президента за рубежом

Профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 23 октября принял поправки, согласно которым срок голосования по выборам президента РФ среди избирателей за рубежом может быть изменен в случае угрозы жизни и здоровью россиян. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает корреспондент «Известий» с заседания комитета.

Как ожидается, Госдума примет законопроект во втором чтении на этой неделе.



Документ внесла в Госдуму 5 октября группа сенаторов и депутатов. Он уточняет положения закона о выборах президента России. Авторами в том числе выступили председатели комитетов по законодательству Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Законопроект уже принят в первом чтении.



Избирательные участки для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, проживающих или находящихся за пределами территории РФ, образуются руководителями российских дипломатических представительств или консульских учреждений на территории страны пребывания избирателей. Участки формируются не позднее чем за 50 дней до дня голосования, а в исключительных случаях не позднее чем за пять дней до него.



Согласно поправкам, время начала и окончания голосования, его продолжительность на таких зарубежных участках могут быть изменены, если проведение голосования может представлять угрозу жизни и здоровью россиян.

Выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Избирательная кампания еще не стартовала.

Действующий глава государства Владимир Путин 12 сентября в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме, отвечая на вопрос о том, будет ли он участвовать в предстоящих выборах главы государства, призвал дождаться решения парламента об их назначении.

За день до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал «Известиям», что объявление о решении президента баллотироваться связано с окончательным назначением даты выборов и началом процедуры выдвижения кандидатов.