Памфилова предупредила о кампании по дискредитации выборов президента

За границей и внутри России началась кампания против предстоящих президентских выборов в стране. Об этом во вторник, 21 ноября, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на международной научно-практической конференции «Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы», которая проходит в МГУ имени Ломоносова в рамках XIII Московской юридической недели.

«Я не хочу осуждать всех, кто уехал [из России] по разным причинам, не обливая грязью свою страну, но вот те, я бы сказала, подонки, которые не просто уехали, отрабатывая свои жалкие копейки, формируют базу, чтобы сорвать выборы. И уже работают и там, и здесь [в России]», — сказала она.

Председатель ЦИК напомнила, что в 2020 году во время голосования по поправкам в Конституцию систему пытались взорвать изнутри, но она выдержала.

«[Выдержало] вот это сообщество людей, представляющее разные партии, общественные организации, разные сферы нашего общества, которое объединяет главное — любовь к России, чувство долга и ответственности», — объяснила Памфилова.

Выборы президента в России запланированы на 17 марта 2024 года.

15 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что любые попытки вмешательства в российские выборы будут пресекаться. Речь идет о том, что пресекаться будут попытки внешнего и внутреннего вмешательства, а также давление на избирательный процесс, подчеркнул он. Российский лидер назвал открытые и честные выборы важными для сохранения внутриполитической стабильности.

Он также указал на широкое применение на российских избирательных участках видеонаблюдения. Данную возможность президент охарактеризовал как одну из эффективных форм гражданского контроля.