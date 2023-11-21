Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о возможности скорого возвращения ряда заложников ХАМАС
Мир
Минобороны Японии сообщило о падении частей ракеты КНДР в море и океан
Мир
Песков назвал глупостью готовящиеся в ЕС ограничения против дипломатов из РФ
Мир
Лидеры БРИКС заявили о необходимости мирного разрешения кризиса на Ближнем Востоке
Общество
Путин отметил возможность молодежи России реализовывать свои планы
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Мир
На Украине заявили о взрывах в Одессе
Мир
Глава МИД Словакии предупредил Украину о долгом пути к членству в ЕС
Общество
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление контента

Памфилова предупредила о кампании по дискредитации выборов президента

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За границей и внутри России началась кампания против предстоящих президентских выборов в стране. Об этом во вторник, 21 ноября, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на международной научно-практической конференции «Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы», которая проходит в МГУ имени Ломоносова в рамках XIII Московской юридической недели.

«Я не хочу осуждать всех, кто уехал [из России] по разным причинам, не обливая грязью свою страну, но вот те, я бы сказала, подонки, которые не просто уехали, отрабатывая свои жалкие копейки, формируют базу, чтобы сорвать выборы. И уже работают и там, и здесь [в России]», — сказала она.

Председатель ЦИК напомнила, что в 2020 году во время голосования по поправкам в Конституцию систему пытались взорвать изнутри, но она выдержала.

«[Выдержало] вот это сообщество людей, представляющее разные партии, общественные организации, разные сферы нашего общества, которое объединяет главное — любовь к России, чувство долга и ответственности», — объяснила Памфилова.

Выборы президента в России запланированы на 17 марта 2024 года.

Безопасная дистанция: в ГД отклонят законопроект об отмене онлайн-голосования
Инициатива была внесена КПРФ почти два года назад, но рассмотрят ее только сейчас

15 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что любые попытки вмешательства в российские выборы будут пресекаться. Речь идет о том, что пресекаться будут попытки внешнего и внутреннего вмешательства, а также давление на избирательный процесс, подчеркнул он. Российский лидер назвал открытые и честные выборы важными для сохранения внутриполитической стабильности.

Он также указал на широкое применение на российских избирательных участках видеонаблюдения. Данную возможность президент охарактеризовал как одну из эффективных форм гражданского контроля.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023