Безопасная дистанция: в ГД отклонят законопроект об отмене онлайн-голосования

Госдума отклонит законопроект об отмене онлайн-голосования. Соответствующую рекомендацию нижней палате даст 9 октября комитет ГД по законодательству, выяснили «Известия». Инициатива коммунистов висит в Думе с конца 2021 года. В комитете заявили о желании в преддверии президентской кампании и ЕДГ в 2024 году рассмотреть залежавшиеся законопроекты, которые касаются в том числе выборов. О том, почему дистанционное электронное голосование (ДЭГ) становится популярным и может распространиться в будущем на всю территорию страны, — читайте в материале «Известий».

Дошли руки

Профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству на заседании 9 октября будет рекомендовать нижней палате парламента отклонить законопроект КПРФ о неприменении во время выборов технологии дистанционного электронного голосования, сообщили в нем «Известиям». Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ), который также значится в списке авторов, подтвердил «Известиям», что в проекте решения говорится о неподдержке документа.

Единорос, член комитета Александр Тетердинко (он станет докладчиком по этому вопросу в понедельник) рассказал «Известиям», что будет рекомендовать коллегам отклонить законопроект.

— Дистанционное электронное голосование увеличивает процент участия избирателей на выборах. Оно удобно для многих избирателей, поэтому я считаю, что вопрос об отказе от ДЭГ совершенно неактуальный. Буду рекомендовать отклонить законопроект, — сказал депутат.

Законопроект коммунистов был внесен в декабре 2021 года как реакция партии на думские выборы. Почти два года документ лежал в Думе без движения, при этом отрицательное заключение правительство дало еще в апреле 2022-го. На вопрос о том, почему до законопроекта об отмене ДЭГ дошли руки только сейчас, в профильном комитете пояснили, что Госдума проводит активную работу по «расчистке законодательных завалов». В преддверии президентской кампании и единого дня голосования 2024 года это касается в том числе инициатив, связанных с выборами.

— Мы находимся в преддверии большого электорального цикла: это и мартовские выборы президента, и в сентябре будут выборы во многих регионах. Конечно, хотелось бы нам те законопроекты, которые давно лежали и касаются вопросов выборов, рассмотреть и выразить позицию Госдумы по ним, — объяснил Тетердинко.

Само отклонение законопроекта Госдумой может произойти уже на этой неделе во время одного из трех пленарных заседаний (они будут проходить со вторника по четверг). Впрочем, пока повестка ближайшего заседания неизвестна.

Коммунисты предлагают «до завершения формирования полноценной системы ДЭГ» исключить положения об онлайн-голосовании из законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О выборах депутатов Государственной думы».

По мнению авторов законопроекта, к ДЭГ есть следующие вопросы: отсутствие правовых механизмов, гарантирующих установление подлинности личности голосующего онлайн, проблема свободного доступа к электронным спискам избирателей, отсутствие регламента наблюдения за онлайн-голосованием и доступа к контролю за работой ПО со стороны избирателей, кандидатов и партий.

По словам депутата Синельщикова, высказанные авторами в пояснительной записке претензии к ДЭГ по-прежнему актуальны, «никакие проблемы не решены».

— Тогда (после думских выборов в 2021 году. — «Известия») у нас был достаточно представительный материал, а сейчас по результатам этих выборов у нас такого материала, конечно, нет. Но возможности для фальсификаций никуда не утрачены. Никто эту систему никак не контролирует, — рассказал первый зампред комитета.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил «Известиям», что фракция не поддержит законопроект об отмене дистанционного электронного голосования.

— Если в этой системе и есть недостатки, то их нужно устранять, а не отменять всю процедуру, которая многим удобна, повышает явку и, соответственно, легитимность выборов. Россия давно обогнала все страны по уровню информатизации государственных процессов. Вопрос — в качестве контроля за проведением электронного голосования, чтобы предотвратить саму возможность нарушений. Избиратели должны быть уверены, а самые въедливые — убеждены открытыми техническими данными, что ДЭГ прозрачно, что фальсификации невозможны, — отметил Слуцкий.

В пресс-службе «Справедливой России — За правду» рассказали «Известиям», что фракция этот законопроект еще не обсуждала.

ДЭГ по всей России

Ранее члены Общественной палаты России и IT-эксперты разработали проект стандарта наблюдения за дистанционным электронным голосованием, он составлен по аналогии с «золотым стандартом» наблюдения на обычных участках. Пошаговая инструкция в формате чек-листа должна, по замыслу авторов, помочь вести контроль за работой технологии на всех этапах. Она представляет собой опросник из 66 пунктов, заполнив которые наблюдатель должен убедиться в отсутствии или наличии нарушений.

Что касается ДЭГ, в ОП РФ видят свою дальнейшую работу в развитии наблюдения за онлайн-голосованием, подготовке квалифицированных наблюдателей, а также необходимых методик и технических средств.

— В этом году мы успешно в эту сторону движемся. Экспертная рабочая группа при Общественной палате договорилась продолжить работу по доработке наблюдения за ДЭГ и после окончания голосования, — сказал «Известиям» сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов.

Он также заявил, что нет каких-либо принципиальных препятствий для распространения онлайн-голосования во всех субъектах РФ, в том числе в новых регионах.

— Есть определенные проблемы технического характера, они связаны с нагрузкой на серверы, со сверкой данных: между данными в «Госуслугах» и в списках избирателей. Но опять же это вопросы, которые могут быть решены и постепенно решаются с увеличением числа регионов и избирателей, поэтому принципиальных ограничений здесь нет, потенциально ДЭГ может использоваться абсолютно по всей России, — сказал Артамонов.

Для участия в онлайн-голосовании на выборах в сентябре 2023 года было подано свыше 1,2 млн заявлений от избирателей. В Москве, где голосовали онлайн на собственной платформе, поставили галочку дистанционно свыше 2,7 млн человек. По числу зарегистрированных федеральная система (без учета Москвы) почти в два раза превысила рекорд 2021 года, когда для участия в онлайн-голосовании на думских выборах зарегистрировалось более 635 тыс. человек.

На президентских выборах дистанционное электронное голосование будет использоваться только в тех регионах, где эту систему уже опробовали: это не более 30 субъектов, сказала ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова.