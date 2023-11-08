ЦИК изготовит для выборов президента РФ более 113 млн бюллетеней

Для проведения выборов президента Российской Федерации в 2024 году планируется изготовить более 113 млн бюллетеней для голосования. Это следует из проекта постановления ЦИК РФ, который есть в распоряжении «Известий».

«Центральная избирательная комиссия постановляет: утвердить количество избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента Российской Федерации <...> — 113 574 550 штук», — говорится в документе.

В частности, 7,6 млн бюллетеней предназначено для голосования на территории Москвы, чуть более 6 млн — в Московской области, 4,4 млн — в Краснодарском крае, 3,9 млн — в Санкт-Петербурге.

Помимо этого аппарату ЦИК поручено изготовить 580 тыс. бюллетеней для голосования за границей и на территории города Байконура.

Очередные выборы президента РФ намечены на 17 марта 2024 года.

Действующий президент Владимир Путин 12 сентября в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме, отвечая на вопрос о том, будет ли он участвовать в предстоящих выборах главы государства, призвал дождаться решения парламента об их назначении.

За день до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал «Известиям», что объявление о решении президента баллотироваться связано с окончательным назначением даты выборов и началом процедуры выдвижения кандидатов.