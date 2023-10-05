«Перед нами стоит задача строительства нового мира»

Владимир Путин в четверг, 5 октября, выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», который в этом году проходит в Сочи. Темой мероприятия стали вопросы устройства многополярного мира. Самые яркие цитаты российского лидера — в материале «Известий».

О Валдайском форуме

Форум по традиции собрал экспертов из многих стран мира, что подтверждает статус востребованной интеллектуальной площадки. Валдайские дискуссии — это всегда отражение самых важных процессов мировой политики XXI века во всей их полноте и сложности. Уверен, так будет и сегодня.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

За годы работы клуба произошли серьезные изменения. Думаю, вы согласитесь, что за эти 20 лет произошло больше событий, чем порой происходит за многие десятилетия. По историческим меркам срок в 20 лет не такой и большой, но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы сжимается. Перемены эти качественные, требующие серьезного пересмотра системы международных отношений. Перед нами, по сути, стоит задача строительства нового мира.

Об ошибочном политическом курсе Запада

Мы убедились, что глобальные проблемы человечества требуют совместного поиска решений, а эгоизм будет заводить нас в тупик. Когда мы впервые встретились на заседании клуба почти 20 лет назад, наша страна проходила сложный этап развития. Россия преодолела тяжелейший период восстановления после распада СССР. Мы со всей энергией и доброй волей включились в процессы строительства нового, как нам казалось более справедливого, мироустройства.

К сожалению, нашу готовность к взаимодействию некоторые поняли превратно — поняли, как покорность. По сути, как признание, что Россия готова следовать в чужом фарватере. Все эти годы мы не раз предупреждали — такой подход ведет не просто в тупик, он чреват угрозой нарастания военного конфликта. Но слушать и слышать нас никто не хотел.

Президент РФ Владимир Путин Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

В начале XXI века все надеялись, что государства и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной военно-идеологической конфронтации прошлого столетия, осознали ее пагубность. Но США и сателлиты твердо взяли курс на гегемонию. Нам с самого начала было понятно, что попытки установить монополию были обречены на провал. Благополучие Запада во многом было достигнуто за счет ограбления колоний на протяжении веков — это же факт. Западное влияние в мире — это огромная военно-финансовая пирамида.

О ситуации на Украине

Определенной части Запада всегда нужен враг, которым можно объяснить военную экспансию. Не наше дело, как живут другие государства — мы видим, как во многих из них правящие элиты заставляют общество принимать правила, которые часть граждан, а во многих странах можно сказать большинство граждан, принимать не хотят. На смену стратегическому мышлению пришло следование краткосрочным, корыстным интересам даже не отдельных народов, а сменяющихся групп влияния.

Россия — излюбленная тема подобных политиканов. Мы к этому исторически привыкли. Но образ врага пытаются лепить из всех, кто не готов идти на поводу. Его пытаются лепить из Китайской Народной Республики, из Индии.

Военнослужащий ВС РФ Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Не мы устраивали кровавый переворот в Киеве <...> Мы в это время поддерживали крымчан и севастопольцев. Война, начатая киевским режимом при прямой поддержке Запада, идет уже десятый год. А российская специальная военная операция нацелена на то, чтобы прекратить ее. Действие, как известно, рождает противодействие — так поступает любое ответственное государство. Суверенное и уважающее себя. Наши действия прежде всего продиктованы целью защиты людей и своих традиций.

Блоковый подход — назовем вещи своими именами — ограничение прав и свобод государств на собственную линию развития. Это очевидная вещь, это отъем части суверенитета, а затем навязывание решений в других сферах помимо сферы безопасности. Как это сейчас происходит между США и Европой.

Для этого международное право пытаются подменить порядком. Каким порядком? Основанным на неких правилах. Каких правилах? Это дурь какая-то, чушь. Всё время звучит: «Вы должны, вы обязаны, мы вас предупреждаем». Вы кто такие вообще?

О синергии государств и концепции государства-цивилизации

Цивилизация — прежде всего это люди. Цивилизаций много, и ни одна из них не лучше и не хуже другой. У каждой из них есть свои надежды и чаяния.

Основные качества государства-цивилизации — многообразие и самодостаточность. Мир находится на пути к синергии государств-цивилизаций, самостоятельных сущностей. Защита своего цивилизационного выбора — огромная ответственность, ведь все мы видим, что современная международная среда и нестабильна, и достаточно агрессивна.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В нашем понимании цивилизация — многогранное явление. Его, безусловно, трактуют по-разному. Была и откровенно колониальная интерпретация. Есть некий цивилизованный мир, который служит образцом для остальных, все должны следовать этим стандартам, этим образцам, а кто не согласен — того загонят в цивилизацию дубинкой цивилизованного господина.

Цивилизационный подход базируется на фундаментальных, долгосрочных представлениях о гармоничном будущем. Если весь мир будет руководствоваться этим, конфликтов, на мой взгляд, будет намного меньше. Мы хотим жить в открытом, цивилизованном мире, в котором никто не будет возводить барьеры на пути творческого развития людей. Нужна безбарьерная среда. Навязывание другим народам и культурам, как им жить, должно быть запрещено.

Индия — безусловно, древнейшая цивилизация. Россия — тоже отдельная цивилизация. У нас 190 народностей проживают, более 270 языков и наречий. И это не единственные мировые цивилизации. И между всеми цивилизациями нам надо наладить диалог.

О концепции политики России

В концепции внешней политики России, принятой в этом году, наша страна охарактеризована как самобытная цивилизация, государство. В этом определении максимально емко отражены наши принципы развития. Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур. Ее нельзя привести к единому знаменателю, но ее нельзя и разделить. Сохранять национальное единство такого государства — непростая задача.

Россия — самая большая, самая крупная по территории страна в мире, нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий, нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт, и даже не установление регионального геополитического баланса, вопрос гораздо шире и фундаментальнее, речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Мы за равноправие, за различие потенциалов разных стран. Это абсолютно объективный факт. Но не менее объективно и то, что сегодня никто не готов подчиняться. Таковы принципы, которых мы хотим придерживаться сами и к соблюдению которых приглашаем наших партнеров.

Россия была, есть и будет одной из основ мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми. <...> Мы уверены, что прагматизм и здравый смысл восторжествуют, а многополярный мир утвердится.

Фраза о том, что «у России нет границ», впервые была сказана одним из президентов США у меня дома, в Ново-Огарево. Сказана, конечно, в шутку, когда он смотрел на карту.

О состоянии промышленности в Европе

Мы знаем, что производства закрываются в Европе и переезжают в США. Растет нагрузка на население европейских стран, уровень жизни падает — это очевидные вещи, подтвержденные статистикой. Европа может помогать Украине только за счет дальнейшего ухудшения своей экономики и положения своих граждан.

Об экономике России

Мы справляемся. У нас по итогам III квартала был профицит, а по итогам этого года и 2024–2025 годов ожидается дефицит в районе 1%. У нас рекордно низкая безработица установилась и стабилизировалась. У нас естественным образом началась структурная перестройка экономики. Нефтегазовые доходы упали, но они тоже дают плюс — 3%. А ненефтегазовые — это перерабатывающая промышленность — дают +45%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В целом у нас стабильная, устойчивая ситуация, мы преодолели все проблемы после введения против нас санкций и начали новый этап развития на новой базе.

У нас возросли расходы на оборону — но не просто на оборону, а на оборону и безопасность. Они выросли примерно в два раза. Но при этом — я хочу это подчеркнуть — у нас профицит бюджета. Говорить, что мы всё тратим на пушки и забыли про масло, неверно.

О концепции миропорядка будущего

Первое — мы хотим жить в открытом и во взаимосвязанном мире, в котором никто никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда, вот к чему надо стремиться!

Второе — мы хотим чтобы разнообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу как им жить, как чувствовать себя должно быть запрещено!

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Третье — мы за максимальную представительность. Никто не имеет права и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего — это мир коллективных решений, принимаемых на том уровне, на котором они наиболее эффективны, тем составом участников, кто способен внести значительный вклад в урегулирование конкретной проблемы. Не один решает за всех и не все даже решают всё, а только те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать.

Страны и народы четко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя, и это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития, и попытки его ограничить для любой страны или народа должны рассматриваться как акт агрессии.

Про ситуацию в Нагорном Карабахе

Карабах ушел: такова официальная позиция руководства Армении.

После известных событий и развала СССР мы знаем, что был конфликт, начались этнические столкновения между армянами и азербайджанцами. Всё это привело к тому, что Армения фактически поставила под свой контроль весь Карабах и семь прилегающих территорий. Семь районов Азербайджана — это, по-моему, 20% территории республики.

Мы много раз предлагали нашим армянским друзьям пойти на компромисс. Каким образом? Вернуть пять районов Азербайджану и таким образом сохранить территориальную связь между Арменией и Азербайджаном. Но каждый раз наши друзья в Нагорном Карабахе нам говорили: «Нет, это создаст для нас определенные угрозы».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Когда Карабах объявил о своей независимости, его никто не признал — даже Армения. Что, честно говоря, для меня было странно. Но такое было решение. Однако позже на переговорах в Праге они признали принадлежность Карабаха Азербайджану.

Подтвердив статус Карабаха как части Азербайджана, Армения качественно изменила свою позицию. Даже статус наших миротворцев претерпел сразу качественные изменения после признания Карабаха как части Азербайджана.

Всё это было вопросом времени — когда и каким образом Азербайджан будет наводить там конституционный порядок. А что тут еще скажешь? Армения признала (Карабах территорией Азербайджана. — Ред.), а мы не признаем, что ли? Но и Армения остается нашим союзником.

Некоторые наши миротворцы погибли, защищая жителей Карабаха, прикрывая их собой. В центр наших миротворцев пришло много людей: женщины, дети. Я разговаривал по телефону с президентом Алиевым и раньше, он меня заверял: что бы там ни случилось, он обеспечит безопасность армян в Нагорном Карабахе. Но сейчас там и армян-то не осталось. Все ушли. Тысяча, может, осталась.

Про Никола Пашиняна

Я не могу согласиться с тем, что премьер Пашинян был приведен (к власти. — Ред.) кем-то со стороны, чтобы сдать Карабах. Все-таки это был выбор армянского народа. С тем, что он стремился сдать Карабах, я тоже не согласен. Я с ним общался неоднократно.

О «Поясе и пути»

Мы заинтересованы в том, чтобы развить новые логистические маршруты. И Китай тоже заинтересован — всё это является предметом наших переговоров.

О реформировании ООН

Надо идти по пути изменений международного права в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Нужно, чтобы вес голосов Индии, Бразилии и других государств становился больше. Советский Союз часто пользовался правом вето — это помогало избежать конфликтов. Если отправить ООН на свалку истории, хаос неизбежен.

О бомбардировке Белграда

Безжалостно и бесстрастно союзники стали бомбить Белград. Даже попали в посольство КНР. И именно тогда они стали всё чаще заговаривать о реформировании ООН.

Здание разрушенное в ходе воздушной кампании НАТО в 1999 году, Белград, Сербия Фото: AP Photo/Marko Drobnjakovic

О применении ядерного оружия

В российской военной доктрине существуют две причины применения ядерного оружия. Первая — это ответно-встречный ядерный удар. И хочу заверить всех, что на сегодняшний день ответ является абсолютно неприемлемым для любого агрессора. Потому что с какой бы точки океана это не происходило, в ответно-встречном ударе в воздухе появляется столько сотен наших ракет, что ни одного шанса на выживание у нашего противника нет.

А вторая — угроза существования России, даже если против нее применят обычные вооружения. Потенциальный противник знает о наших возможностях. Нужно ли нам это менять? А зачем нам это менять? Я просто не вижу этой необходимости. Я просто не вижу, чтобы что-то сегодня угрожало существованию российского государства.

О «Сарматах»

Мы фактически закончили работу над «Сарматом». Сейчас стоит задача перевести его в массовое производство и поставить на боевое дежурство.

О целях России на Украине и наступлении ВСУ

Только с 4 июня, с начала контрнаступления, украинские военные потеряли 90 тыс. человек — это санитарные и безвозвратные потери — и 557 танков. Я не знаю, убедительный или неубедительный это ответ российских военных. Мы спокойно и уверенно идем к своим целям и, уверен, их добьемся.

Военнослужащий ВС РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

О скандале в канадском парламенте

Бог видит, мы с вами не договаривались, что этот вопрос будет, но я его ждал. Согласно Нюрнбергскому трибуналу, эта дивизия СС — «Галичина» — была создана нацистами в апреле 1943 года. Нюрнбергский трибунал — не мы, а Нюрнбергский трибунал — определил эту дивизию «Галичина» виновной в геноциде евреев, поляков и цыган. Это решение международного суда: дивизия СС «Галичина» признана преступной организацией.

Что сказал председатель канадского парламента: «Сегодня в этом зале присутствует украинско-канадский ветеран Второй мировой войны, который сражался против русских».

Если спикер канадского парламента говорит о том, что во время Второй мировой войны этот украинско-канадский нацист сражался против русских, он не может не понимать, что это значит, что во время Второй мировой войны он сражался на стороне Гитлера.

Я ни в коем случае не хочу обидеть чувства канадского народа, но если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер, то он идиот. А если он знает и называет его героем Канады, то он негодяй. Или так, или так.

Об Одессе

Одесса — это, конечно, русский город. Хотя чуть-чуть еврейский.

Об окне в Европу и благополучии ЕС

Мир меняется, и лазить всё время в окно, штаны себе рвать — не лучшее занятие. Зачем лазить в окно, когда есть другие двери. Цивилизационный код России, как и Европы, основан на христианстве — и это нас объединяет. Но мы не собираемся навязывать себя Европе.

Благополучие Европы было основано на дешевых энергоносителях из России. Утратившая значительную часть суверенитета Европа вынуждена была встать в хвост своему суверену. И последовать за его политикой.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Вы сказали про окно, но это ведь не мы его захлопываем. Это Европа от нас отгораживается, создает новый железный занавес себе в убыток. Мы не закрываем дверь. Мы не собираемся ломиться туда, но если Европа хочет, мы будем работать вместе, пожалуйста.

Про денацификацию Украины

На Украине сложилась система, которую мы вправе называть пронацистской. Лидер государства стоя аплодирует реальному нацисту — бывшему солдату СС. Разве это не говорит нам о необходимости денацификации? Всё профашистское и пронацистское нами, безусловно, осуждается.

О подрывах «Северных потоков»

Первое — задолго до этих взрывов президент США заявил, что Америка сделает всё, чтобы поставки российских энергоносителей по этим системам были прекращены.

Второе — разрушение этих объектов — безусловно, акт международного терроризма.

Третье — нас не допускают к расследованию.

И, наконец, результатов расследования нет и, судя по всему, не будет.

В ответе на вопрос «кто же виноват» нужно найти, кто заинтересован. Заинтересован Вашингтон, а чьими руками он этого добился — не имеет значения. Сохраняется одна ветка СП-2, она не повреждена. И по ней можно поставлять 27,5 млрд кубометров газа в Европу. Достаточно сегодня принять решение, завтра мы поворачиваем вентиль — и газ пошел. Но они же этого не делают, потому что «вашингтонский обком» этого не разрешает.

Фото: РИА Новости/Командование обороны Дании

Мы поставляем газ в Европу по «Турецкому потоку» — но, судя по всему, США целятся беспилотниками и в него. Наши корабли постоянно патрулируют воды, мы слышим английскую речь.

Но мы продолжаем поставлять газ в Европу, в том числе и по территории Украины, — и платим деньги за транзит. Мы исполняем свои обязательства перед Европой. Нас много раз называли агрессором, но деньги получают. Видимо, деньги не пахнут.

Мы ведем себя открыто, транспарентно, мы готовы к сотрудничеству. Мы будем поставлять газ на другие рынки, будем строить новые системы.

Что касается расследования — шила в мешке не утаишь, и в конце концов станет ясно, кто это сделал.

О ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке

Вы сказали, что нас многие стороны конфликта на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, уважают. Это потому, что мы с уважением относимся ко всем. Но мы не можем заменить собой договаривающиеся стороны. Мы можем только создать необходимые условия.

Вмешательства извне и попытки создать какие-то квазигосударства на территории Сирии ни к чему хорошему не приводят.

Что касается Ирака — у нас очень добрые отношения с Ираком. И мы приветствуем приезд премьер-министра Ирака в Россию. Прежде всего общие вопросы лежат в сфере энергетики.

Но есть еще один общий вопрос — это логистика. Есть варианты развития логистических транспортных направлений на территории Ирака. Боевые действия Украины начались не после 2017 года, а в 2014 году. Просто более острая фаза действительно началась в 2022 году.

О ситуации в Сербии

В отношении сербов я часто слышал термин «додавить». Кого додавить, зачем? Жестокую, может быть, вещь скажу: сербы — не такой народ. Уничтожить их можно, додавить — нельзя. Но пока этого на Западе не понимают. Надеюсь, что однажды начнут договариваться.

О роли G20

Успех «двадцатки» в Индии — в том, что премьер-министру Нарендре Моди удалось деполитизировать решения, которые там принимались. И это единственно правильное решение, потому что «двадцатка» когда-то создавалась для решения экономических, а не политических вопросов.

Фото: Global Look Press/Hemant Joshi/Press Information

О БРИКС, единой валюте и лишенцах

Что касается лишенцев — так называли в советские годы тех, кто был лишен определенных социальных выплат. А нам чужие выплаты не нужны, мы самостоятельные. Да, и прав лишали. Но мы свои права отстаиваем.

Глава ЮАР Сирил Рамафоса БРИКС провел блестяще. Было непросто решить вопрос по расширению БРИКС, а он это сделал. Это положительный результат, и мы его приветствуем.

Нам нужно не единую валюту создавать, а формировать единую логистику, переходить на расчеты в национальных валютах. Теоретически создание единой валюты возможно. Но сначала нужно добиться определенного паритета в наших экономиках.

О выводе войск

Я глубоко убежден, что нет никакого смысла с помощью войск подавлять внутренние тенденции в той или иной стране, в народе к достижению тех целей, которые он считает приоритетными для себя. Это касается и европейских стран, и восточноевропейских в том числе. Не было никакого смысла держать там войска, если народы этих стран не хотели их видеть на своей территории, но то, как это происходило, на каких условиях всё это происходило (вывод войск), каким образом, вот это, конечно, вызывает много вопросов.

О сотрудничестве с КНР

Сотрудничество с Китаем является важным стабилизирующим фактором развития экономики. Второе — для того чтобы это влияние росло, необходимо обратить внимание на сохранение темпов нашего экономического роста.

Как я уже сказал, в России экономический рост составил 2,8–3%. И для нашей экономики это хороший результат. Мы полностью преодолели спад прошлого года и набираем темпы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Китае рост составит уже 6,4% — это очень хороший показатель. Кто бы чего не говорил по поводу снижения темпов роста китайской экономики, Китай является одним из ведущих локомотивов мировой экономики, наравне с Индией. Страны Глобального Юга набирают темпы, и наша задача их поддержать.

О вступлении Украины в ЕС

Мы никогда не выступали против вступления Украины в ЕС. Что касается НАТО — да, мы всегда были против, поскольку расширение НАТО к нашим границам угрожает нашей безопасности. Это серьезнейший вызов для безопасности нашей страны.

Что касается экономического сотрудничества, то тут мы не видим для себя никаких угроз и считаем, что даже нет необходимости это обсуждать, это дело Украины. Кстати, президент Янукович считал, что вступление в ЕС несет угрозы для самой украинской экономики. Втягивание в энергетические структуры тоже лишало Украину определенных преимуществ. Прав был Янукович.

Сегодня это уже неактуально: украинская экономика без внешней подпитки существовать уже не может. Бюджет Украины $4–5 млрд ежемесячно. Стоит только это прекратить — через неделю всё ляжет. То же касается и военных поставок — без них Украина просуществует не больше недели. Да и на Западе вооружение уже заканчивается.

Про друзей в Германии

У меня там есть друзья, и количество их растет, как ни странно. За счет тех, кто преследует интересы своего народа. Что касается Герхарда Шредера, Германия должна гордиться такими людьми, как он. Герхард Шредер всегда ставил во главу угла интересы своей страны и своего народа. Мы вместе с ним строили СП-1, начали строить СП-2. Вот взорвали эти инфраструктурные проекты — и где теперь экономика Германии? Где она?

Герхард Шредер и Владимир Путин Фото: Global Look Press/Holger Hollemann

Про Шарля де Голля

Для нас честь — принимать в России внука де Голля. Для нас героем является не маршал Петен, а лейтенант де Голль и герои — летчики эскадрильи «Нормандия – Неман». Знаю, что друзей России во Франции немало, и их количество растет. Идеологическое противоборство никогда не закончится.

Про энергетический союз

Что касается энергетики, мы никогда не поставляли газ из России в Центральную Азию. Но сейчас, с учетом роста потребностей и природных катаклизмов, нас попросили начать поставку российского газа в эти страны. Мы будем это осуществлять с октября этого года. Начнутся небольшие поставки по 3 млрд кубометров, но это важно.

Решая все эти вопросы, мы не должны забывать об экологии. Кстати, что касается поставок нашего газа в Молдову — кто-то из официальных лиц заявил, что Молдавия больше не покупает российский газ. Но Миллер (глава «Газпрома». — Ред.) заявил, что они как покупали газ, так и продолжают покупать. Но надо решать вопрос, связанный с долговыми обязательствами.

Про величие России

Что касается величия России. Вы знаете, величие России на сегодняшний день заключается в укреплении ее суверенитета, а суверенитет основан на самодостаточности — в технологиях, финансах, экономике в целом, в сфере обороны и безопасности. Те люди, которые начали зачем-то бороться с Россией сегодняшней, — я вообще не понимаю, зачем они это сделали. Только если из-за глупости.

Это привело нас к единственному выбору — укреплять свой суверенитет в сфере экономики, технологий, финансов и безопасности. Те люди, которые начали это делать и довели до нынешнего состояния, уже горячего, начали накладывать на нас санкции — они получили совершенно обратный результат.

Президент РФ Владимир Путин Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Мы и дальше продолжим укреплять нашу обороноспособность. Мы видим вопросы, которые возникают в ходе боевых действий, видим, чего не хватает. Но мы наращиваем производство — я бы сказал, в разы. Тренд очень позитивный, правильный. Наша задача — эти тенденции удержать. И мы сделаем это.

О частных военных компаниях

Это было журналистское наименование — частная военная компания. В России нет частных военных компаний, потому что нет закона. Тот опыт, который был, он был корявый, потому что всё было организовано без закона. Когда Минобороны предложило этой организации приехать и помочь на Украине, они согласились.

У нас нет пока единого мнения в России, нужны нам такие компании или нет. Если и делать это (ЧВК), делать это надо на основе закона. Это вопрос непростой, поэтому мы обсуждаем, думаем. Во многих странах такие компании есть, они существуют — и работают в основном за границей, конечно.

Но на сегодняшний день уже несколько тысяч таких бойцов подписали контракты с Минобороны.

Что касается того, что случилось с самолетом главы ЧВК. Мне руководитель СК докладывал буквально на днях. В телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже факт. Факт экспертизы, проведенной Следственным комитетом Российской Федерации.

Про будущий миропорядок