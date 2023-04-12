«И здесь мы снова первые»

Правительство продлило эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года , сообщил на встрече с Владимиром Путиным 12 апреля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Президент сказал, что власти увеличат финансирование этой отрасли: в 2023 году на нее потратят более 251 млрд рублей . В этот же день глава государства принял участие в торжественном вечере, на котором заявил: Россия впервые в новейшей истории провела 100 безаварийных пусков подряд . Это, по его словам, демонстрирует наращивание потенциала отечественной ракетно-космической отрасли.

Расходы и доходы

12 апреля в России отмечают День космонавтики — в эту дату в 1961 году корабль-спутник «Восток» был выведен в открытый космос с человеком на борту. Пилот Юрий Гагарин стал одним из самых известных людей на планете . Земной шар он облетел за 108 минут, корабль приземлился, как и планировалось, в 10 часов 55 минут по московскому времени рядом с деревней Смеловка в Саратовской области.

Президент 12 апреля обсудил с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым развитие отрасли . В 2023 году на освоение космоса власти потратят более 251 млрд рублей , сообщил Владимир Путин. В 2022-м было выделено чуть меньше — около 224 млрд. Вместе с увеличением финансирования, по словам главы государства, растет и выручка от деятельности в этой сфере.

Президент РФ Владимир Путин и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов Фото: Официальный сайт президента РФ

На встрече особое внимание уделили международному сотрудничеству. Как сообщил Юрий Борисов, эксплуатация российского сегмента МКС продлена до 2028 года . Ранее российская сторона заявляла о намерении выйти из проекта, однако точная дата не была определена. Юрий Борисов заявлял, что прекращение использования МКС должно быть синхронизировано с началом развертывания новой Российской орбитальной станции (РОС). Идея о ее создании появилась в 2021 году.

В настоящий момент уже известны облик и параметры новой станции , рассказал президенту глава «Роскосмоса». Одной из целей проекта будет реализация лунной программы, добавил президент.

— Новая орбита, новая радиационная обстановка позволят нам углубиться и освоить те технологии, которые необходимы будут для дальнего космоса, в частности для лунной программы , — заметил Юрий Борисов. — Это одно из преимуществ новой орбиты и нового орбитального построения будущей российской орбитальной станции.

Ранее главный конструктор проекта Владимир Кожевников сообщал, что запуск первого — научно-энергетического — модуля запланирован на конец 2027-го, а остальных — на 2028–2030 годы.

Постоянные ограничения

В этот же день Владимир Путин принял участие в торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце , посвященном Дню космонавтики. Там, в частности, был организован премьерный показ фильма «Вызов» . Президент поблагодарил создателей первой снятой на МКС картины. «И здесь мы снова первые» , — подчеркнул он. По сюжету женщине-врачу приходится за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта. Для проведения съемок на станцию полетели актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Президент РФ Владимир Путин во время торжественного вечера по случаю Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Выступая перед собравшимися во дворце, Владимир Путин заявил об успехах не только в кинематографе, но и в целом в космосе .

— Отрадно, что наша ракетно-космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал. Впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных пусков подряд. Это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги , — сказал президент.

В своем выступлении он перечислил основные задачи , которые стоят перед ней. В частности, президент призвал значительно увеличить производство спутников и расширить их запуски для изучения Арктики. Параллельно с этим необходимо создать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения , «осуществлять проектирование российской орбитальной станции, которая призвана стать форпостом России», подчеркнул Владимир Путин.

Оценивая развитие отрасли в условиях санкционных ограничений , член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин напомнил «Известиям», что Россия всегда находилась под санкциями .

— Часть продуктов не поставлялась в СССР и в Россию. В 1990-е и нулевые были некоторые послабления. У кого-то возникла иллюзия, что за деньги можно купить всё. Но в 2014 году нам показали, что не всё. Жесткие санкции были введены еще тогда. Это тяжелая проблема. В первую очередь с комплектующими. Их замена в космонавтике занимает длительное время , — заметил эксперт.

Санкции осложнили некоторые вопросы — например, в сфере изготовления спутников связи и навигационных космических аппаратов, подтвердил «Известиям» эксперт в космической отрасли Александр Железняков. Также из-за международных противоречий в мире под угрозой оказались совместные проекты — в частности, по исследованию других планет .

«Спектр-УФ» Фото: commons.wikimedia.org/Andrzej Olchawa

— Например, проект «Венера-Д», которую планировали с американцами. Сейчас они вышли из него. И нам приходится работать одним. Сроки создания космической техники удлинятся. То же самое «Спектр-УФ» и «Миллимикрон» — ряд научных проектов, связанных с освоением объектов Солнечной системы. Мы вынуждены переходить на собственную элементную базу, а это не всегда быстро , — пояснил эксперт.