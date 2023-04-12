«Если вы хотите стать миллионером, то вам точно не в космонавты»
В космос его взяли потому, что был здоровый и красивый — как Юрий Гагарин. Он хотел стать генеральным секретарем ЦК КПСС, но мечта о полетах оказалась сильнее. Герой России Евгений Тарелкин уверен, что пребывание на МКС — это не шоу, а серьезная работа, и потому к съемкам фильмов в невесомости относится отрицательно. Накануне профессионального праздника 115-й российский космонавт поговорил с «Известиями» и рассказал, почему американцы на международной станции постоянно выпрашивают еду у коллег из РФ, из-за чего современные покорители звезд вооружены лишь крестовой отверткой и что бы сделал, будь он политиком.
«Была мысль потеснить Брежнева»
— Как вы отмечаете День космонавтики?
— Знаете, этот праздник для космонавта — как праздник для ломовой лошади. Мы в этот день не празднуем, а ездим по всей стране. Слетал в космос — будь добр, отработай. Шучу. Но мне это общение в радость. Просто День космонавтики у нас не только 12-го, а весь апрель. Дома я не нахожусь.
— Близкие вас теряют на этот месяц?
— Однозначно.
— Когда вам вручили звезду героя, для вас это было ожидаемым событием или приятным сюрпризом?
— Всем, кто летает в космос, дают звезду героя. По большому счету каждый полет — нештатный. Когда только космонавтика начинала развиваться, указ о присвоении был подписан, как только космонавт на орбиту попадал. Человек приземлялся уже героем. А сейчас немножко по-другому. Я получил звезду спустя полтора года после приземления.
— Бюрократия?
— Да. Документы ходят по инстанциям. Такая вот бюрократия. Поэтому перегораешь, пока ждешь. И в какой-то момент позвонили и сказали: «Послезавтра в красивой одежде в Кремль». И всё.
Президент РФ Владимир Путин и Герой России Евгений Тарелкин
— Кто вам вручал эту звезду?
— Владимир Владимирович [Путин], сам.
— А что он вам говорил, когда вручал?
— «Евгений Игоревич, спасибо за работу», — сказал президент. Он в общении очень приятный человек. Мне повезло, я раза четыре был на праздниках, на которых присутствовал Владимир Владимирович. Иногда пили чай, разговаривали. Президент у нас — настоящий офицер. Как я примерно (улыбается). Я, конечно, загнул.
— А может, у вас была мечта стать президентом?
— Президентом не хотел, а вот генеральным секретарем ЦК КПСС мечтал быть. Было у меня в детстве такое желание — потеснить Брежнева. Но недолго. Все-таки летчиком мне хотелось быть больше.
— Где вы учились?
— Ейское высшее авиационное училище. Потом окончил Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина в Монино.
— Вы уже тогда строили планы на отряд космонавтов?
— Нет. После окончания академии меня распределили в Центре подготовки космонавтов в летно-испытательское отделение. Там занимаются всеми экстремальными видами подготовки: полеты, невесомость, парашютные прыжки, выживание в суровых условиях. Шесть лет я был там инструктором. А в 2003-м объявили набор в отряд космонавтов. И я прошел в него. Цели пойти туда не было. Просто решил: а почему бы не попробовать?
— Объявление о наборе в отряд на стенке висело?
— Нет. Тогда были целевые наборы. То есть нужда была в космонавтах. И набирали военных или гражданских, работавших в РКК «Энергия». Причем у гражданских должна была быть ученая степень. А для военных — чтобы здоровый был.
— Вы были из военных-здоровых?
— Я и здоровый, и самый красивый был. Поэтому и взяли (смеется).
— Равнение на Гагарина? Такой же красивый и обаятельный?
— Однозначно. В космосе всегда равнение на Юрия Гагарина.
— Вы сразу знали, что полетите на полгода, или вам говорили: «На недельку и обратно»?
— Сразу. Когда назначают в экипаж, подготовка начинается за три года до полета. Поэтому то, что делать на станции, — эти стратегические планы известны заблаговременно. Единственное, у меня полет должен был быть на два месяца дольше. Мы должны были лететь 12 августа, а отправились в октябре. А вернулись в срок.
— Вам выпал бонус — раньше вернуться домой.
— Это не бонус. Наоборот, не повезло.
— Почему?
— Чем дольше, тем лучше. Мне нравится в космосе, затягивает. Есть такое понятие — адреналиновая зависимость. Когда человек начинает прыгать с парашютом, заниматься экстримом и через какое-то время это бросает, то у него появляется огромное желание опять начать.
Да, там может быть неуютно, непривычно — невесомость. Но в этом-то весь смысл. Там натерпеться, настрадаться, и когда возвращаешься домой, сразу чувствуешь разницу.
«За четыре месяца сделать космонавта невозможно»
— Член вашего экипажа Олег Новицкий вместе с коллегой Антоном Шкаплеровым снялся в фильме «Вызов». Может, если бы вы не покинули отряд космонавтов, тоже попали бы в историю. Вы не жалеете?
— Однозначно нет. Мне кажется, что тут, наоборот, Антону и Олегу не повезло.
Съемки фильма «Вызов»
— Почему?
— Все-таки космос — это не шоу, там должны работать по-серьезному. Мое отношение к этому не самое положительное.
— То есть в космос надо лететь работать, заниматься наукой?
— Да, работать. Понимаете, к этому полету очень долго готовился космонавт Андрей Бабкин. Причем он поступил в отряд еще в 1997 году и все эти годы пытался полететь. Он ученый, кандидат технических наук, профессионал из РКК «Энергия». Когда отправили в космос экипаж с режиссером и актрисой, ему уже было 55 лет. Для него это был последний шанс. И, по сути, из-за того, что надо было снимать фильм, из экипажа убрали Андрея Бабкина.
Все-таки есть профессии, которыми должны заниматься только профессионалы. Потому что бывают случаи, когда надо работать всему экипажу. Слава богу, что в полете всё штатно прошло. Но один профессиональный космонавт — это маловато.
— Андрей Бабкин расстроился? Может, ему компенсацию за это выплатили и уверили, что следующий полет — его?
— Выплатили компенсацию сжатым воздухом и разрешили дорогу переходить на красный свет (улыбается). Я бы очень хотел, чтобы Андрей все-таки слетал. Но когда возраст под 60, полет под вопросом.
Тренировка экипажа в транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-06М» перед отправкой на МКС
— Говорят, что в космос можно летать до 60 лет.
— Говорить можно всё что угодно. Понимаете, есть статистика. Из всех, кто получает диплом космонавта, в космос отправляется только четвертая часть. По большому счету полет — это огромная награда. Я — 115-й, кто слетал в космос, сейчас таких уже 125, наверное.
В космос огромный конкурс, борьба постоянная — кто полетит, кто не полетит. Это не просто так: сидел, ждал — раз, и назначили. Ты должен постоянно учиться, следить за здоровьем, показывать результаты. Человек, который с детства мечтал, готовился. И вдруг в один момент — всё.
— Наверняка с летным составом работают, объясняют: «Вы, товарищи, готовьтесь, но знайте, что на место Гагарина тоже было двадцать человек, а полетел он один».
— Конечно, все это понимают. Но не так обидно, когда тебя обошел профи. Другой вопрос, когда взяли человека со стороны, посадили — и он полетел. Потому что за четыре месяца сделать космонавта невозможно.
— Идея была в том, чтобы первыми снять кино в космосе. Пока Илон Маск не отправил туда Тома Круза. Ради этого можно и потесниться. Вы так не думаете?
— Даже у них, при их возможностях и вложениях в космос, не стали этим заниматься. Может, осознали, что с космосом не шутят?
«У нас на МКС питание намного лучше, американцы постоянно попрошайничают»
— Почему вы больше не стали летать? Не потому ли, что надо дать шанс другим испытать это счастье?
— Конечно. Я считаю, что надо быть честным. Можно, конечно, летать и по 150 раз в космос, но сейчас почти 40 человек готовых молодых космонавтов сидят в очереди. Надо им уступать дорогу.
— Раньше был лозунг, что мы в балете и в космосе впереди планеты всей. Он еще актуален?
— Сто процентов. И будет актуален. Потому что всё, что сейчас летает и будет летать еще лет 20, — это технологии, разработки Сергея Павловича Королева.
— Космос — это российская зона влияния?
— Космос, наверное, общий. Хотя там и гонка была, но полетели-то мы первые.
— А чем вы сейчас занимаетесь?
— Есть такая Ассоциация Героев Российской Федерации. Возглавляет ее Владимир Анатольевич Шаманов. Я в ассоциации отвечаю за патриотическое воспитание молодежи. В 1990-х патриотизм и общение с молодежью просто опустили ниже некуда. Поэтому сейчас многие из героев ездят по стране и пытаются донести молодежи зерно уважения и любви к нашей Родине.
— Что вас больше всего расстраивает в общении с молодежью?
— У нас хорошая молодежь. В том, что произошло, нет их вины, а тех политиков, которые в 1990-х всё это допустили. Когда мы начали целовать наших заокеанских друзей. А как надо разрушить страну? Надо просто взять и испоганить ее историю. Взять эту молодежь, задарить жвачками, сникерсами и чтобы они не думали ни о чем, только о шмотках и о конфетах. Поэтому сейчас надо в первую очередь вот это восстанавливать. А молодежь у нас замечательная.
— Тогда почему были очереди на российско-грузинской границе, когда объявили о мобилизации? С этим-то что делать?
— Это уже не молодежь. Их называют «бегунки». Это как раз плоды того самого воспитания 1990-х. Теперь этот человечек только требует. Он знает лишь то, чем ему Родина обязана. А что он должен отдать священный долг Родине, как записано в Конституции, — об этом он не думает. И если эти бегунки отсюда уезжают, то попутного ветра им.
Командир экипажа Олег Новицкий, бортинженеры Евгений Тарелкин и Кевин Форд после возвращения на Землю
— Чем сейчас кормят в космосе?
— С едой сейчас вообще замечательно. У нас буфетно-гастрономический прием. То есть на каждого космонавта есть рацион питания на 16 суток. Космонавты очень хорошо кушают.
— Как в санатории?
— Лучше. В санатории диетическое питание, а у нас — просто вкусная еда. Есть и рыба, и картошечка, и всё что хочешь. У российских космонавтов на МКС питание намного лучше, чем у американцев. Они постоянно у нас попрошайничают.
— А как же еда в тюбиках? Прошлый век?
— Их называют тубы. В них сейчас только горчица, мед, джем. А по сути дела, да, прошлый век. Уже есть консервные баночки и сублиматы. В специальных пакетах с высушенной картошечкой, с кашей — космонавт их обогащает водой. И из сублимата получается замечательная еда.
— А выпить есть возможность?
— Выпить чаю?
— Покрепче.
— Нет. Космонавты не пьют.
— Наверное, когда возвращаются домой, дают слабину?
— Ну, космонавты разные бывают. Но по большому счету времени нет на выпивание. Потому что после возвращения на Землю мы отчитываемся за то время, которое провели в космосе. Разбор полетов идет. У нас всё очень серьезно. Некогда нам выпивать. А потом уже и не хочется.
— А какой у вас рост?
— 182 см. А в космосе подрос на 4 см. Когда вернулись, всё восстановилось. Гравитация вернула всё на свои места. В невесомости позвоночник вытягивается, он же довольно гибкий. И человек становится немножечко выше.
Космонавт не просто летит, а проводит эксперименты, в том числе и медицинские. Я тоже участвовал в таких. Чем занимается космонавт? Половина времени там — это ремонт станции, так как она летает давно. А вторая половина — проведение экспериментов. А это и медицина, и биология, и физика, и мониторинг Земли. В космосе очень много работы.
— Какую зарплату получают космонавты?
— Если вы хотите стать миллионером, то вам точно не в космонавты.
— А пенсию вы уже заработали или вам еще рановато?
— Давно заработал. У меня всегда шел год за два, как у военного. И поэтому я в 36 лет уже был пенсионером.
Я ушел на заслуженный отдых, потому что вынудили. Был такой министр обороны, из гражданских, даже не хочется фамилию называть. Видимо, ему захотелось сделать прогиб перед американцами, и он Центр подготовки космонавтов сделал гражданским. Случилось это как раз перед моим полетом в 2012 году. И нас заставили уволиться из армии. Поэтому я ушел на пенсию.
Сейчас в космос летают только гражданские. Военному нельзя.
— То есть раньше нужно было быть военным с ученой степенью, работать в РКК, а сейчас этого не требуется?
— Да. Допустим, военный летчик хочет прийти в отряд — он сейчас увольняется из армии и приходит в Центр подготовки космонавтов.
Конечно, это плохо. Недаром же Центр подготовки делали военным. Это закрытое территориальное образование. Есть гостайна. Даже была проблема. Раньше у нас было оружие. Сначала пистолет Макарова, потом ТП-82. Его выдавали космонавтам на случай аварийной посадки, чтобы от животных отстреливаться. А как только мы стали гражданскими, то у нас возникла ситуация, что на оружие космонавты не имеют права. Центр подготовки даже не сертифицирован под это. Сейчас космонавты летают и из оружия у них только крестовая отвертка.
То есть когда центр стал гражданским, возникло просто больше проблем.
— Но появилась возможность снимать кино.
— Ну да, и это, конечно, в том числе. Я не политик. Но если бы был начальником, вернул бы центр военным.
— А есть у космонавта мечта?
— Помните, фильм «Курьер»? Там Базин сказал: «А я мечтаю о пальто».
— А Иван ответил ему: «Вот тебе пальто. Носи и мечтай о чем-нибудь великом».
— Мечта и правда это не просто так. Я не передергиваю. Мечтаю, чтобы моя страна была самой лучшей в мире. Чтобы наши граждане лучше всех себя чувствовали.
И надо помнить, что для нашей страны лучшие друзья — это армия и флот. А не тот, по сути дела, вероятный противник, который сказал, что всё, дружим, а на самом деле никто не дружил.
— Пусть оно так и будет.
— На ошибках учатся. А победа будет за нами! Сто процентов.