«Они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию»

Мир постепенно избавляется от диктатуры отдельных стран, которые пытаются загнать остальных в экономическую кабалу, заявил Владимир Путин на пленарной сессии III Международной олимпиады по финансовой безопасности в «Сириусе». В этот же день Владимир Путин встретился с учениками и педагогами президентского лицея «Сириус», пообещав развивать в России образовательные модели по его примеру. В каких кадрах нуждается страна, кто разделяет семейные ценности РФ и кого президент назвал «самоуверенными дядями и тетями», — в материале «Известий» .

Процесс неизбежен

В преддверии Дня учителя Владимир Путин почти всё рабочее время посветил общению с молодым поколением и преподавателями. 4 октября он посетил один из главных образовательных центов России — федеральную территорию «Сириус» , которая находится рядом с Сочи. Программа президента началась с его общения с финалистами III Международной олимпиады по финансовой безопасности на пленарной сессии.

По словам Владимира Путина, сегодня мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансово-экономической модели, при которой пытаются загнать в кабалу и кредиты целые регионы мира . Такое будущее мало кому понравится, и поэтому « процесс построения именно многополярного миропорядка — более демократичного, более честного, справедливого для большинства человечества — просто неизбежен , исторически необходим», заметил президент.

— Это в полной мере касается и создания прочных экономических основ такого миропорядка, — сказал глава государства.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения нового жилого корпуса президентского лицея в «Сириусе» Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Тот факт, что страны, распоряжающиеся мировыми валютами, стоят во главе «финансовой пирамиды», не соответствует интересам большинства , добавил он.

В настоящий момент для обеспечения финансовой безопасности требуется плотное международное сотрудничество, в том числе на уровне специалистов отдельных стран. Сейчас в финансовой сфере развиваются передовые решения и технологии, к примеру цифровая валюта, цифровые финансовые активы, новые платежные сервисы и модели расчетов , заметил Владимир Путин, подчеркнув: в финансовой сфере крайне важно взаимное доверие и уважение к интересам партнеров.

По его словам, прецеденты подобной совместной работы уже известны. Так, он привел в пример совместные проекты ряда центральных банков стран Азии и Ближнего Востока , которые могут осуществлять выпуск и обмен своих цифровых валют. Таким образом, никакая третья сторона не может вмешиваться в проведение платежей , подчеркнул он.

— А такое, к сожалению, в современном мире бывает . Здесь сидят совсем молодые люди, но я могу сказать, что такое делают самоуверенные взрослые люди, дяди и тети, которые большим умом не отличаются, если совершают такие ошибочные действия, которые идут в конечном счете им самим во вред , — сказал Владимир Путин.

Участники сессии в беседе с президентом затронули и европейские ценности, среди которых, по их мнению, «вряд ли на первое место вышла бы семья».

— Да, люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно , особенно в Северной Америке и в Европе, но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах. Я бы сказал — очень много, — отреагировал президент, добавив: «Они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию» .

Учительница разрешила

Затем президент отправился в «Сириус». Особый интерес к знакомству с президентом проявляли участники младших классов , которые буквально с первых шагов обступили представителей СМИ, приехавших на площадку лицея.

— А правда, что Путин приедет? Я так мечтаю его увидеть! А вы видели Путина? А правда, что он такой умный, как говорит мой папа? А он рад к нам приехать? — живо интересовался у меня мальчик Сева, ученик младших классов.

— Могу сказать, что он расстроится, если узнает, что ты прогуливаешь занятия. Почему не на уроках? — перевела разговор я.

— Учительница разрешила! Путин же приезжает! — по новой начал Сева, провожая группу журналистов до зала.

Встречать кортеж президента выбежали несколько десятков лицеистов, однако в этот момент увидеть главу государства им не удалось.



Позже Владимир Путин пообщался с учениками и преподавателями «Сириуса» в формате открытого диалога. Перед началом разговора он поздравил всех педагогов России с наступающим Днем учителя .

Педагоги признались, что их волнует распространение обучающих практик в регионах РФ и введение индивидуальных образовательных программ.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения лицея в «Сириусе» Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

— Ребята, которые поступили в наш президентский лицей в профильные классы, они прошли конкурсный отбор. Это классы с 7-го по 11-й, и, соответственно, они приезжают из всех регионов России, — сказал «Известиям» директор лицея Павел Терехов.

Говоря о «Сириусе», глава государства добавил, что сейчас тут создаются современные и уникальные образовательные методики. Россия, по его словам, будет и дальше развивать систему образования исходя из стратегических интересов страны, задач достижения технологического суверенитета и подготовки кадров . Прежде всего речь идет о математиках, инженерах, программистах и людях, «без которых никакой искусственный интеллект никогда обойтись не сможет», добавил он.

В этот же день Владимир Путин провел заседание попечительского совета фонда «Талант и успех»: благодаря ему в 2015 году был создан образовательный центр, с которого и началась история «Сириуса» . Платформа объединяет будущих ученых, инженеров, спортсменов и артистов, подчеркнул Владимир Путин. По его словам, именно такую единую, целостную творческую среду для развития детей нужно поэтапно создавать в школах всей страны. При этом президент призвал уделить особое внимание системе образования в новых регионах РФ, помочь им «наверстать упущенное».

— Совместными усилиями за восемь лет здесь, в «Сириусе», удалось создать гармоничную среду, в которой представлены все уровни образования : университет, колледж, а также лицей, на площадке которого мы сейчас и находимся. Только что посмотрели его новые пространства, пообщались с учениками и педагогами. Все в один голос говорят о том, что проект уникальный, хороший и он удался, — подчеркнул президент.

По данным главы федеральной территории Елены Шмелевой, к участию в проектах платформы присоединились представители около трех десятков стран . Президент посоветовал образовательному центру активнее развивать сотрудничество с дружественными государствами и выходить на глобальный уровень.

Справка «Известий» В 2020 году «Сириус» вышел из состава Сочи и с тех пор никакого отношения к нему не имеет. Ему присвоен статус первой в России федеральной территории. Соответствующий закон подписан президентом страны.