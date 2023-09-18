«Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы»

Предстоящие пять лет в Москве активно займутся реализацией программы реновации, которая предполагает переселение москвичей в новое жилье. Об этом сказал президент России Владимир Путин на церемонии вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы 18 сентября. В целом столичный опыт могут использовать во всей России, в частности это касается модернизации транспорта. Сам вновь избранный градоначальник заявил, что останавливаться на достигнутом не собирается. О том, в каких сферах москвичам стоит ждать развития и как прошла церемония инаугурации, — в материале «Известий».

«Город — это, конечно, борьба»

Спустя неделю после единого дня голосования в Москве прошла инаугурация мэра столицы. Им вновь стал Сергей Собянин, который руководит городом свыше десяти лет: у руля столичной мэрии он находится с 2010-го. В этот раз за него вновь проголосовало почти 2,5 млн москвичей (76,39%). Лично поздравить Сергея Собянина со вступлением в должность приехал и Владимир Путин . Само мероприятие прошло недалеко от Кремля — в концертном зале «Зарядье».

— Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов и, самое-то главное и в первую очередь, результатов работы , — сказал президент.

Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии инаугурации избранного мэра Москвы Сергея Собянина Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Еще одним важным гостем церемонии стал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он благословил Сергея Собянина на новый срок полномочий, перекрестив политика Казанской иконой Божией Матери.

— В нашей культурной традиции, восходящей к нашим благочестивым предкам, есть такой обычай — благословлять: детей на брак, путешественников на путешествие, также благословлять и людей, восходящих на высокий уровень государственного служения, — сказал патриарх, обращаясь к мэру.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и избранный мэр Москвы Сергей Собянин Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В зал внесли флаги России и Москвы, устав города, должностной знак мэра города — медальон, на котором изображен покровитель столицы Георгий Победоносец, поражающий копьем змея. Избранный мэр принес присягу на уставе города — после этого градоначальник считается вступившим в должность.

— Останавливаться на достигнутом нельзя, город не может стоять на месте, город — это постоянное движение, и огромное желание наше — развивать его. Это движение талантов, энергии, мечты. И это, конечно, жизнь. Жизнь каждого человека с его сложностями, проблемами, вызовами. Город — это, конечно, борьба. Борьба за людей, за их таланты, за то, чтобы над нами было мирное небо, — сказал Сергей Собянин.

«Москва активно помогает обеспечить Донецк водой»

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

О том, что набранный темп работы обязывает мэрию Москвы ставить на ближайшие пять лет более сложные задачи, сказал и Владимир Путин. В частности, он отметил, что будет активно продвигаться программа реновации, которая ведется с 2017 года. В программу переселения включено свыше 5,1 тыс. домов — это более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, где живет почти 1 млн москвичей. Согласно официальным данным, на март 2023-го удалось расселить только 410 домов, в которых проживало свыше 71 тыс. человек.

Сегодня критичность восприятия этой программы значительно снизилась, «когда москвичи убедились, что квартиры дают — больше, да и само жилье приемлемого качества», отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко. В целом сейчас она развивается уже более активно из-за того, что строительный комплекс воспринимается в качестве одного из драйверов роста экономики России, добавил он.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова

У столицы в целом немало видимых достижений, считает Владимир Путин. Среди них — прорывная модернизация транспортной системы, особенно в части общественного передвижения. Президент страны подчеркнул, что это станет опорой для развития транспортной инфраструктуры во всех российских регионах.

Свои позиции Москва укрепляет и как мощный научный промышленный центр России, развивая робототехнику и приборостроение. Успешно реализуется здравоохранение и жилищное строительство, а также внедрение цифровых технологий и услуг. Значительные достижения город имеет и в сфере образования, помогая школьникам и студентам из других регионов «создавать условия для научного и инженерного поиска, для освоения направлений, критически важных с точки зрения независимости страны» , считает глава государства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— В городе последовательно, настойчиво создается прогрессивная, комфортная среда. Делается всё необходимое для работы, инноваций, творчества, досуга, и здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы — хочу это подчеркнуть, — именно ощутимо опережает многие мировые, значимые агломерации , — подчеркнул Владимир Путин.

Причем столица сконцентрирована не только на своем развитии, но и на помощи другим регионам России: если в 2014 году московские власти поддерживали крымчан и севастопольцев, сегодня Москва помогает налаживать нормальную жизнь в новых регионах России , взяв шефство над Донецком и Луганском.

Действительно, столица оказывает всестороннюю поддержку регионам: от поставок гуманитарных грузов до восстановления инфраструктуры, сказала сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

Фото: ТАСС/Николай Тришин

— Москва активно помогает нам в подготовке к зимнему отопительному сезону и вносит свой вклад в то, чтобы обеспечить Донецк водой. Идет восстановление резервных водоводов. Решается и один из важнейших для наших жителей вопрос — восстановление остекления в помещениях. С начала года уже восстановлено 13 тыс. окон. Постепенно восстанавливают и социально значимую инфраструктуру: детские садики, школы, больницы, МФЦ, — сказала «Известиям» Наталья Никонорова.

Только в середине августа было отправлено в республику 10 т продуктовых наборов, в том числе детского питания и предметов первой необходимости, а за полтора года собрано свыше 1,2 тыс. т, заключила она.

«Этап восстановления российской экономики завершен»

В этот же день Владимир Путин собрал совещание правительства, на котором обсуждался проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку — 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Главным заявлением президента стала стабилизация экономической ситуации в стране: ВВП России вышел на уровень 2021-го.

— В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке — некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными, — констатировал российский лидер.

Действительно, по ряду ключевых показателей ситуация значительно лучше прогнозов. Так, в апреле прирост ВВП на 2023 год ожидался на уровне 1,2%, но по итогам года рост может выйти на уровень 2,5–2,8%. Важно, что выросли показатели и по ненефтегазовым доходам, а нефтегазовые доходы бюджета в июле-августе восстановились почти до уровня прошлого года.

— Очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь понятен — это ослабление рубля, и необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения. Уверен, что правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно, — добавил президент.

Стабилизируется ситуация и в части исполнения текущего федерального бюджета: всего за год отмечается небольшой дефицит, но в августе он исполнен с профицитом. На этом фоне новый федеральный бюджет должен гарантировать четкое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми, подчеркнул президент. «Проект бюджета подготовлен, и в целом, на мой взгляд, он получается сбалансированным», — отметил глава государства.