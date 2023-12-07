«Сегодня ВВП уже выше, чем был до санкционной атаки Запада»

Экономика страны по итогам года вырастет на 3,5%, заявил на форуме «Россия зовет!» 7 декабря Владимир Путин. Мероприятие прошло под девизом «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». Беспрецедентным санкциям не удалось парализовать развитие страны, отметил президент, и теперь РФ хочет способствовать созданию новой демократической модели мира. О том, как другие участники дискуссии поддержали оптимистичный тон главы государства, — в материале «Известий» .

Улучшит ли Россия свои экономические показатели

Со вступительным словом на открытии форума «Россия зовет!» традиционно выступил президент . Владимир Путин отметил, что на наших глазах происходит изменение экономических отношений и на смену прежней модели глобализации приходит новая — многополярная.

Россия хочет поспособствовать созданию новой демократической модели мира , сказал Путин. В том числе он отметил неэффективность прежней финансовой инфраструктуры, в которой расчеты велись в основном в долларах и евро через западные банки с использованием SWIFT.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Сегодня ее место с успехом занимает система расчетов в национальных валютах. Конечно, здесь еще очень многое нужно сделать. Это очевидная вещь. Но это делается, и этот процесс будет только набирать силу, — сказал глава государства.

Странам Запада не удалось парализовать российский банковский сектор, отключив его от международных платежных систем Visa и MasterCard. Как и не удалось заставить россиян «страдать» от этого , отметил Владимир Путин. Российская экономика, по оценке президента, быстро адаптируется к новым вызовам: за 10 месяцев 2024 года ВВП страны вырос более чем на 3,2% . «Сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада», — уточнил российский лидер.

При этом Россия ожидает увидеть годовой показатель ВВП не менее 3,5%. И по темпам роста экономики РФ опережает ведущие европейские страны.

— РФ доказала, что способна отвечать на самые сложные вызовы, ее экономика продемонстрировала фундаментальный запас прочности , — сказал Путин.

Президент России Владимир Путин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Президент отметил также рост реальных зарплат населения . В этом году показатель увеличился на 7%. В то же время размер реальных располагаемых доходов россиян вырос на 4,4%.

Дефицит бюджета уменьшается. За 11 месяцев этот показатель составил 878 млрд рублей — примерно 0,5% ВВП . Причем впервые за долгое время дефицит казны был профинансирован целиком за счет внутренних ресурсов.

Международное сотрудничество как драйвер роста экономики

Отдельную роль президент отвел взаимодействию РФ с другими странами. Он подчеркнул: российский рынок остается открытым и конкурентным . На 1 марта 2022 года в РФ было зарегистрировано 24,1 тыс. иностранных организаций. На 1 ноября этого года их стало почти на полторы тысячи больше — 25,6 тыс., привел цифры Путин.

Международное сотрудничество стало одной из центральных тем дальнейшей дискуссии на форуме. В пленарной сессии приняли участие министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин и представители бизнеса.

Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Глава Минфина заявил, что у властей есть заинтересованность в том, чтобы иностранные структуры продолжали работать в стране . Антон Силуанов поблагодарил компании и инвесторов, которые остались в России. Несмотря на ограничения, те организации, которые инвестируют в РФ «из недружественных стран, из любых иностранных юрисдикций», могут вывести часть прибыли в виде дивидендов, подчеркнул министр финансов.

Открытость России к международному сотрудничеству подтверждает и список участников форума — это инвесторы из Турции, КНР, Индии, стран Африки, Персидского залива, Ближнего Востока, Средней и Юго-Восточной Азии и других государств, с которыми РФ развивает взаимодействие.

Что еще обсуждалось на «Россия зовет!» — 2023

Российская экономика не испытывает недостаток в финансовых ресурсах , заверила Эльвира Набиуллина. Также она предостерегла от «порочного круга» избытка льготных госпрограмм, назвав такую ситуацию «путем в тупик».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Чем больше льготных программ, тем больше мы вынуждены поддерживать более высокую ставку для всех остальных. Избранные, кто получает дешевые кредиты, а за эти кредиты платят все остальные , — пояснила глава регулятора.

Максим Решетников коснулся темы увеличения цен, заявив, что не считает критичным рост инфляции в последние месяцы.

— Она, конечно, выше таргетов, но базовая инфляция, если мы всякие плодоовощи, бензины и прочее уберем, она 5,5%. Но в общем и целом она растет, к сожалению, последние месяцы, но не столь критично , — отметил министр.

Максим Решетников также сказал, что многие недооценили гибкость рынка труда и российской экономики в целом.

Обсуждалась на форуме и тема налогов. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин готовит с бизнесом предложения по выстраиванию этой системы на ближайшие годы, а весной они выступят «единым фронтом».

Министр экономического развития РФ Максим Решетников Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Что ускорит рост экономики РФ

По оценке Минэка, за 10 месяцев экономика увеличилась на 3,2%, то есть накопленная инерция показывает, что рост по итогам года действительно составит более 3% , отметила в разговоре с «Известиями» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Такой рост — результат мощного бюджетного импульса. Кроме того, поспособствовало увеличение социальных выплат и повышенные темпы роста зарплат в условиях дефицитного рынка труда , отметила она. Свой вклад в поддержку спроса внесло и кредитование, а также инвестиции бизнеса (расширение транспортно-логистических возможностей, импортозамещение, занятие ниш на рынке после ухода западных брендов), подчеркнула Ольга Беленькая.

Рост в 3,5% может быть обеспечен за счет увеличения промышленного производства, строительства, розничной торговли и сферы услуг , отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Важный драйвер — низкая безработица, рост заработных плат, повышение производительности труда, а также увеличение инвестиций в основной капитал, как из государственных источников, так и из частных, — сказала она.