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Явный пересбор: бизнес заплатил 305 млрд по налогу на сверхприбыль

Почему поступления уже превысили план Минфина и сколько всего может получить бюджет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Бюджет уже получил 305 млрд рублей от разового сбора с крупного бизнеса, заявил «Известиям» министр финансов Антон Силуанов. При этом власти рассчитывали собрать всего 300 млрд, а срок уплаты подойдет к концу только в январе 2024-го. Глава ведомства считает, что до конца этого года поступления от налога на сверхприбыль еще вырастут. По прогнозам экспертов, итоговая сумма доходов от так называемого windfall tax может достичь 400 млрд. Аналитики же считают, что некоторые компании не торопятся делать взнос из-за высокой ключевой ставки и проблем с ликвидностью — они предпочитают дождаться «дедлайна».

Сколько уплатили компании по налогу на сверхприбыль

Власти собрали на 5 млрд рублей больше по налогу на сверхприбыль, чем планировали, — 305 млрд, сообщил «Известиям» глава Минфина Антон Силуанов 6 декабря. При этом срок уплаты еще не подошел к концу — компании могут сделать взнос до 28 января.

— У налогоплательщика есть выбор: заплатить в этом году по ставке 5% либо в следующем году по ставке 10%. Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, собрали. В бюджет поступило больше 300 млрд рублей, если быть точным, на данную неделю 305 млрд. До конца года, уверен, что еще пополнится, — заявил министр.

Министр финансов РФ Антон Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Справка «Известий»

Windfall tax ввели как разовый налог для крупного бизнеса, чья средняя прибыль за два предыдущих года оказалась больше 1 млрд рублей. Ставка сбора установлена в размере 10% от суммы превышения прибыли компании за 2021–2022 годы над показателем 2018–2019 годов. Если организация заплатила до 30 ноября 2023-го, она получала «скидку» — ставка была 5%, а не 10%. От сбора освобождены МСП, предприятия нефтегазового сектора и угольной промышленности, а также плательщики единого сельскохозяйственного налога.

В 2024 году поступления по windfall tax не ожидаются, говорится в пояснительной записке к закону о бюджете («Известия» ее изучили). Согласно документу, власти прогнозируют, что организации перечислят обеспечительный платеж в 2023-м. Ранее эксперты ВШЭ предполагали, что крупные предприятия за счет налога могут пополнить бюджет на 470 млрд рублей, писали «Известия» в апреле. Эта оценка в 1,6 раз больше заявленной Минфином суммы в 300 млрд.

На вопрос о том, могут ли сбор ввести повторно, Антон Силуанов сказал, что windfall tax — это разовая мера. Он добавил: Минфин будет дальше согласовывать с бизнесом свои действия в области налогов.

Ожидается, что общее число плательщиков windfall tax составит примерно 2,5 тыс., сказал замминистра финансов Алексей Сазанов в июне. Он добавил, что из них 20% придется на компании по добыче твердых полезных ископаемых (за исключением нефти и угля — например, торф, руда). Еще 19% — на производителей удобрений, 13% — на металлургов, 12% — на торговлю, 9% — на банки.

Насколько доходы от windfall tax превысят план

Ряд компаний уже публично заявляли о намерении уплатить налог досрочно. К примеру, об этом сообщали в «Норникеле» (8,3 млрд рублей), HeadHunter (268 млн), «Сбере» (3 млрд) и «Ростехе» (1,6 млрд).

пецтехника работает в карьере горно-обогатительного комбината
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Большинство подпадающих под разовый сбор компаний уже осуществили выплаты, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Хотя с учетом высокой ключевой ставки Банка России часть организаций могли отложить взнос на более поздний срок. Вместо этого они используют средства для решения проблем с ликвидностью или для того, чтобы временно разместить их на выгодных условиях, объяснила она.

Поэтому, по словам эксперта, финальная сумма будет больше ожидавшихся 300 млрд рублей.

Итоговая сумма сборов может оказаться выше на целую треть. Только крупнейшие публичные компании без учета нефтегазового сектора могли обеспечить свыше 200 млрд. А с учетом непубличных организаций, которых среди подпадающих под windfall tax большинство, финальная сумма, вероятно, составит около 400 млрд, — поделился руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Виталий Аристархов.

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С учетом планируемого дефицита федерального бюджета налог на сверхприбыль может стать неплохим подспорьем для казны, заключил эксперт. Согласно пояснительной записке к закону о бюджете, Минфин ожидает 28,7 трлн доходов и 31,7 трлн расходов по итогам 2023-го. Соответственно, недостача прогнозируется на уровне 3 трлн. Впрочем, в ноябре Антон Силуанов заявил, что дефицит окажется вдвое ниже ожиданий — 1% ВВП (порядка 1,5 трлн).

рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сумма сбора в 305 млрд рублей сопоставима с объемом расходов бюджета на окружающую среду (347 млрд), отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. При этом она почти в три раза ниже трат на ЖКХ в 857 млрд, добавил он.

При ожидаемых доходах бюджета сумма в 300 млрд от налога — это лишь 1% от всех поступлений, продолжила Ольга Беленькая. В то же время Минфин пытается найти источники для финансирования повышенных расходов.

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