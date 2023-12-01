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Полезное похудение: в России заметно сократился дефицит бюджета

Эксперты отмечают положительную тенденцию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Оценку дефицита бюджета РФ за 10 месяцев 2023 года уменьшили на 185 млрд рублей. По уточненным данным Федерального казначейства, российский бюджет в январе–октябре текущего года был исполнен с дефицитом в 1,05 трлн рублей. Почему дефицит сокращается быстрее, чем ждали, и есть ли шанс избавиться от него до конца года — выясняли «Известия».

Минус 200 млрд

Федеральный бюджет России в январе–октябре, по уточненным данным Федерального казначейства, исполнен с дефицитом в размере 1,05 трлн рублей. Это меньше ранее опубликованной оценки Минфина — 1,235 трлн рублей.

Месяцем ранее дефицит, по уточненной оценке казначейства, составлял 1,450 трлн рублей.

Оценка доходов российского бюджета за 10 месяцев практически не изменилась по сравнению с данными Минфина — 23,107 трлн рублей, расходы же казначейство оценило ниже — 24,157 трлн рублей против 24,341 трлн рублей.

экспорт зерна
Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Еще в январе–августе дефицит достигал 2,361 трлн рублей, или 1,5% ВВП. Однако с августа бюджет начал отыгрывать потери: вернулся к профициту в 230 млрд рублей (по оценкам западных аналитиков — около 450 млрд рублей). В сентябре — уже 662 млрд рублей. Тенденция сохраняется — по уточненным данным, в октябре профицит составил порядка 400 млрд рублей.

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Несырьевой экспорт

Российской казне очень сильно помог несырьевой экспорт — он заметно вырос благодаря санкциям и компенсировал просадку «нефтянки». Эта доходная статья за 10 месяцев прибавила 28,7% — до 15,86 трлн рублей. Ждали намного меньше.

— На российскую агропродукцию есть спрос и на Ближнем Востоке, и в СНГ, и в Азии, и в Африке, и во многих других государствах. Интерес зарубежные партнеры проявляют и к российским высоким технологиям, в частности, в сфере альтернативной энергетики, «умных» городов, медицины, разнообразному оборудованию. Эта статья доходов выросла на 10,8% с начала года и составила по итогам 10 месяцев 15,86 трлн рублей, — указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.

Динамика крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области — в том числе к уровню 2021 года, подчеркнули ранее в Минфине.

грузовые контейнеры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Прирост доходов вне сферы нефти и газа увеличивает и инфляция: компании наращивают выручку за счет роста цен, соответственно растут и их налогооблагаемые доходы.

— Плюс к этому правительство ввело налог на «сверхдоходы». И, наконец, государство получило солидные дивиденды от некоторых компаний с государственным участием. То есть в части формирования доходной части бюджета есть незапланированные поступления, — замечает Андрей Кочетков, ведущий аналитик отдела глобальных исследований управления анализа рынков «Открытие Инвестиции».

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Дорогая нефть и слабый рубль

Нефтегазовые поступления за тот же период сократились на 26,3%, до 7,21 трлн рублей. Однако в октябре, по информации Минфина, превысили прошлогодние показатели на 27%: 1,635 трлн рублей (в сентябре было 740 млрд).

Это обеспечили квартальные налоги на дополнительный доход (НДД) нефтяников, рост цен на нефть на фоне слабого рубля и отсутствие выплат по демпферу.

— Немаловажный вклад внесли налоговые выплаты со стороны нефтяников (рост цен на нефть также привел к росту поступлений по налогу на прибыль). С 1 ноября экспортная пошлина на нефть повысилась на $2,3, до $26,2 за тонну. На светлые нефтепродукты и масла — до $7,8 за тонну, на темные — до $26,2, — отмечает Евгений Шатов.

нефтедобыча
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Кроме того, в конце года крупные предприятия должны заплатить единовременный налог на сверхприбыль. Три четверти компаний, подпадающих под windfall tax, намерены были заплатить налог досрочно, со скидкой — по ставке в 5% вместо 10%. Перенести платеж на следующий год могут компании, которым нужна рублевая ликвидность в ближайшие месяцы. До конца ноября в бюджет должно было поступить около 225 млрд рублей налога на сверхприбыль, продолжает аналитик.

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Дорогая нефть заметно поправила российский бюджет. Так, в проекте бюджета на 2023 год, по базовому сценарию, средняя цена Urals предполагалась на уровне $70,10 за баррель, курс доллара — 68,3 рубля.

— В январе–августе средняя цена бочки Urals едва превышала $56, но затем потолок цен, установленный G7, начал ломаться. В октябре средняя стоимость Urals уже составила $81,5. Соответственно, можно говорить о сближении бюджетного прогноза и реальности, — напоминает Андрей Кочетков.

Курс рубля также помог в формировании профицитной части бюджета. За 10 месяцев средний курс составил стоил 84,15 рубля за доллар.

курс валют
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Дальнейшее сокращение

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год, дефицит составит 2,925 трлн рублей, или 2% ВВП. Однако глава Минфина Антон Силуанов ранее озвучивал прогноз о том, что дефицит бюджета на конец года может оказаться на уровне 1%.

Аналитики склоняются к тому, что этот прогноз вполне реален. До конца года поддержать доходы бюджета будут нефтяные доходы, чему будет способствовать рост нефтяных котировок. Рынок может «разогреть» предварительное решение ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи нефти на 1 млн баррелей в день в 2024 году.

Если ситуация на рынке нефти и с курсом национальной валюты существенно не поменяется, то и доходы в декабре будут существенно выше запланированных. В бюджет также продолжит поступать и единовременный налог на сверхприбыль компаний.

нефтедобыча
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Важную роль играет то, что сама экономика растет. Изначально на 2023 год говорили о сокращении ВВП вплоть до 6,5%. А сейчас, согласно оценке главы Минфина, ВВП в 2023 году может вырасти более чем на 3%. И чем больше будет рост ВВП, тем больше будет налоговых поступлений и тем больше будет сокращаться дефицит, — заключил Павел Сокол, финансовый аналитик маркетплейса «Финмир».

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