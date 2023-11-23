Остаток и благополучие: безвозмездные платежи в бюджет превысили план в 12 раз

Казна получила безвозмездных платежей в 12 раз больше плана. За девять месяцев сумма составила 407 млрд рублей , следует из ноябрьского доклада Счетной палаты об исполнении федерального бюджета. Рост поступлений связан с возвратом организациями остатков прошлогодних субсидий на 158 млрд , самая крупная из них приходится на фонд «Круг добра». Еще одна причина — взносы от продажи активов уходящих из РФ компаний на 66 млрд . Власти консолидируют доходы из разных источников, чтобы снизить дефицит. Получится ли вписаться в установленные рамки в 3 трлн недостачи — в материале «Известий» .

Сколько безвозмездных платежей поступило в бюджет

По итогам девяти месяцев в казну поступило 406,8 млрд рублей безвозмездных платежей — это в 11,7 раз больше суммы, учтенной в прогнозе доходов на 2023 год (34,8 млрд). Показатель также в шесть раз превысил прошлогоднее значение (64,5 млрд). Такие выводы делает Счетная палата (СП) в отчете об исполнении федерального бюджета за январь–сентябрь 2023-го («Известия» его изучили).

Безвозмездные поступления — это добровольные платежи в казну в форме межбюджетных трансфертов, дотаций, субсидий и субвенций . Перечисления могут делать физические и юридические лица, международные организации и правительства иностранных государств, в том числе в виде пожертвований.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Рост объема безвозмездных платежей обусловлен прежде всего увеличением доходов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет , отмечается в докладе СП. Так, согласно отчету, компании добровольно перечислили в бюджет 158 млрд рублей — из них от фонда «Круг добра» поступило 109 млрд .

По данным на официальном сайте НКО, фонд был создан по указу президента Владимира Путина в 2021-м для поддержки детей с тяжелыми заболеваниями. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе «Круга добра», его финансирование осуществляется за счет средств, поступивших от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходами выше 5 млн в год.

Еще одна крупная статья безвозмездных платежей — поступления, связанные с продажей активов иностранными компаниями . По данным СП, добровольные взносы от уходящего из России бизнеса составили 65,8 млрд в 2023-м.

Справка «Известий» Все сделки по продаже активов, принадлежащих лицам из недружественных стран, должны быть одобрены правительственной комиссией по иностранным инвестициям. По правилам, уходящие инвесторы должны предоставить не менее 50% дисконта от рыночной стоимости при продаже бизнеса. Для иностранцев также введен добровольный сбор при выходе с российского рынка в размере от 5% до 10% рыночной стоимости. В этом году, в частности, из РФ ушли Henkel, Xerox, Phillips-Van Heusen Corporation (владелец брендов Tommy Hilfiger и Calvin Klein).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— В законе о бюджете на 2023 год комиссионные сборы с бизнеса не были учтены . Оценки, заложенные в проект казны, связаны с поступлениями от компаний неиспользованных субсидий и трансфертов. Поэтому собираемость безвозмездных доходов превысила предварительные оценки, — объяснила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

Резкий рост доходов от продажи активов иностранным бизнесом связан с тем, что эти безвозмездные поступления в бюджет из де-юре добровольных уже де-факто стали обязательными , считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Это вынуждает инвесторов как можно скорее совершать сделки и выходить с рынка РФ. Зарубежные СМИ оценивали число иностранных компаний, которые в 2023-м планируют уйти, примерно в 2 тыс., поделилась эксперт.

По данным СП, безвозмездные поступления также увеличились за счет перечислений неиспользованных средств из внебюджетных фондов (Соцфонд и ФОМС). Их размер составил 48,8 млрд и был связан с возвратом остатков на выплаты медработникам за деятельность в период пандемии коронавируса. Еще одна доходная статья — рост суммы трансферта из бюджета Москвы на строительство железной дороги (37,1 млрд), но какой именно — не уточняется.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В казну действительно поступил ряд доходов, которые не были ранее учтены в законе о федеральном бюджете на 2023 год, сказали «Известиям» в пресс-службе Минфина. Это преимущественно возвраты ряда ранее предоставленных средств, в том числе в период пандемии, и иные разовые безвозмездные платежи, добавили в ведомстве.

Как рост безвозмездных поступлений в бюджет отразится на экономике

Впрочем, в последнем проекте бюджета в сентябре 2023-го Минфин обновил свой прогноз по безвозмездным поступлениям. Согласно пояснительной записке к закону, в 2023-м казна получит 427 млрд по этому направлению . По оценке ведомства, больше всего платежей принесут негосударственные организации, в том числе по сделкам от продажи активов иностранцами (114,5 млрд), а также возвраты остатков трансфертов из субъектов РФ (120,2 млрд).

В следующем году безвозмездные поступления увеличатся до 811,8 млрд , следует из проекта бюджета. При этом доходы, связанные с продажей активов иностранными инвесторами, снизятся до 2,1 млрд. Однако вырастут перечисления из Соцфонда и ФОМС и составят 772,2 млрд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Ускоренный возврат компаниями остатков субсидий прошлых лет может быть вызван как договоренностями бизнеса с властями, так и стремлением предприятий не оттягивать на последующие годы обязанности по возвращению средств . Конечно, как и любые дополнительные доходы, безвозмездные поступления позволят сократить общий дефицит бюджета, — считает эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Владимир Саськов.

Если власти действительно попросили компании сделать ускоренный возврат субсидий, то это можно рассматривать как административный способ пополнить дефицитный бюджет, полагает основатель фонда RusCoin Алексей Быков. По последним прогнозам он ожидается на уровне 3 трлн рублей.

— Ситуация с исполнением бюджета заметно улучшилась за последние месяцы, прежде всего за счет ненефтегазовых доходов . При этом сокращается падение сырьевых поступлений. Поэтому дефицит по итогам года может оказаться меньше официальной оценки в 3 трлн , — отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года ожидается около 1% ВВП, снижение с прогнозных 2% связано с очень неплохими ненефтегазовыми доходами, заявил 22 ноября глава Минфина Антон Силуанов.