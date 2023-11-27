Деньги впереди: бизнес уплатит со скидкой 225 млрд налога на сверхприбыль

Бизнес заплатит 225 млрд налога на сверхприбыль со скидкой. Применить ставку в 5% вместо 10% для так называемого windfall tax собирается порядка 3/4 всех компаний, которые подпадают под сбор, заявили «Известиям» в Торгово-промышленной палате (ТПП). В Минфине при этом ожидают, что запланированная сумма в 300 млрд будет собрана в этом году, хотя, по последним данным, поступило только 40 млрд. Например, деньги уже перевели «Норникель» и HeadHunter. Некоторые организации могут перенести платеж на следующий год, если им нужна рублевая ликвидность в ближайшие месяцы, пояснили эксперты. Сколько в итоге могут собрать по этой статье и как выстраивается новый диалог власти и бизнеса — в материале «Известий».

Сколько заплатит бизнес по налогу на сверхприбыль

Ожидается, что до конца ноября налог на сверхприбыль со «скидкой» заплатят примерно три из четырех компаний, подпадающих под условия сбора. То есть совокупная сумма платежей будет около 225 млрд рублей, заявил «Известиям» президент ТПП Сергей Катырин.

Бюджет пока получил по windfall tax (условно говоря, «налог на доходы, принесенные ветром») 40 млрд рублей из ожидаемых 300 млрд, сообщил глава Минфина Антон Силуанов 20 ноября на расширенном заседании комитета Совфеда по бюджету и финрынкам.

Фото: РИА Новости/Александр Патрин



«По налогу на сверхприбыль мы планировали привлечь порядка 300 млрд рублей, из них, из той суммы, которую мы сегодня планируем, поступило около 40 млрд рублей. Но основной период уплаты будет ноябрь–декабрь, поэтому до конца года надеемся, что планируемая цифра в ту или иную сторону будет выполнена», — сказал министр.

Справка «Известий» Windfall tax ввели как разовый налог для крупного бизнеса, чья средняя прибыль за два предыдущих года оказалась больше 1 млрд рублей. Ставка сбора установлена в размере 10% от суммы превышения прибыли компании за 2021–2022 годы над показателем 2018–2019 годов. Взнос надо уплатить не позднее 28 января 2024-го. При этом если организация заплатит его до 30 ноября 2023-го, она получит «скидку» — ставка снизится с 10 до 5%. От сбора освобождены МСП, предприятия нефтегазового сектора и угольной промышленности, а также плательщики единого сельскохозяйственного налога.

«Известия» направили запрос в топ крупнейших компаний с просьбой рассказать о планах по уплате разового налога. В пресс-службе «Норникеля» сообщили: компания уже произвела обеспечительный платеж по сниженной ставке. Ранее СМИ писали, что, согласно материалам организации, сумма ее взноса может составить $94 млн (около 8,3 млрд рублей). В HeadHunter также заявили, что уже перечислили 268 млн рублей в бюджет по windfall tax.

В «Сбере» также говорили, что собираются заплатить до 30 ноября 3 млрд рублей, а в «Россетях» — 1,6 млрд рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Общее число плательщиков составит около 2,5 тыс., сказал замминистра финансов Алексей Сазанов в июне. По его словам, из них 20% придется на компании по добыче твердых полезных ископаемых (за исключением нефти и угля — например, торф, руда). Еще 19% — на производителей удобрений, 13% — на металлургов, 12% — на торговлю, 9% — на банки. «Известия» направили запрос в Минфин и ФНС.

Как доходы от налога на сверхприбыль повлияют на бюджет

Ожидания Минфина, что большая часть сбора поступит в бюджет до 30 ноября, в целом логичны, оценила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Но возможно, что некоторые компании сделают выбор в пользу более позднего платежа — например, если им нужна рублевая ликвидность до конца года, а занимать средства с учетом высоких процентных ставок стало слишком дорого, отметила она.

— Времени для уплаты налога у предприятий более чем достаточно, поэтому первыми начали перечислять в бюджет те, что хотят снизить итоговую сумму. А компании, которые не собираются изымать деньги из оборота до наступления официального дедлайна, соответственно, пока не торопятся, — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Но в любом случае бюджет ничего не теряет от того, что предприятия уплачивают налог в разные сроки, — казна только приобретает, поскольку может получить сбор по более высокой ставке, добавила эксперт.

— По нашим оценкам, от этого налога бюджет может привлечь на 100 млрд, или 33%, больше, чем планирует Минфин, то есть 400 млрд. По подсчетам, только 70 крупнейших публичных компаний — «голубых фишек» (если исключить из списка нефтегазовые компании и те, которые вышли в убыток) смогут обеспечить поступления в размере почти 200 млрд. При этом есть еще непубличные предприятия, которые подпадают под критерии уплаты налога, — их большинство, — поделилась Наталья Мильчакова.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Windfall tax — это пример хорошо проработанной сделки между бизнесом и государством, считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Относительно размеров бюджета доходы от этого налога (в 300 млрд) могут показаться относительно небольшими — порядка 1% от общих поступлений по итогам 2023-го (28,7 трлн). Однако на самом деле это колоссальная сумма, сопоставимая с расходами на культуру и СМИ вместе взятыми (331 млрд в 2023-м), оценил эксперт.

Планируется, что в 2023-м доходы бюджета составят 28,7 трлн, расходы — 31,7 трлн, соответственно, дефицит составит 3 трлн. В этих условиях windfall tax также будет хорошим подспорьем, считает государственный налоговый инспектор, член совета молодых ученых РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Гейнц.

— В условиях санкций и нестабильности экономике требуются значительные ресурсы на оборонные расходы, реализацию крупных инфраструктурных проектов (например, строительство ж/д и автомобильных дорог для расширения экспортных возможностей), поддержку программ импортозамещения наиболее приоритетных отраслей (через субсидирование льготного кредитования, прямые финансовые дотации, налоговые льготы), — добавила она.

Агван Микаелян из FinExpertiza напомнил: как обещал Антон Силуанов, средства будут направлены на поддержку многодетных семей, то есть на преодоление демографических вызовов в стране.