Уплаченному верить: Минфин решил защитить нефтяников от налога на сверхприбыль

Минфин рекомендовал кабмину не поддерживать введение налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний. Об этом говорится в проекте заключения правительства на инициативу депутатов ГД, выяснили «Известия». В нем отмечается, что в 2021—2023 годах налоги для этого бизнеса уже повышали. В том числе речь идет об изъятии сверхдоходов через корректировку налога на добычу полезных ископаемых и механизме демпфера. Авторы законопроекта заявили, что не согласны с отрицательным отзывом и готовы отстаивать его в Госдуме .

Уже заплатили

Министерство финансов рекомендовало правительству не поддерживать законопроект о введении налога на сверхприбыль для нефтегазовой отрасли и угольной промышленности. Это следует из проекта заключения, подготовленного ведомством, с которым ознакомились «Известия». В пресс-службе ведомства подтвердили, что направили в кабмин свою позицию по этому вопросу.

В документе говорится, что освобождение этого бизнеса от уплаты налога на сверхприбыль обосновано тем, что в период 2021—2023 годов уже были введены меры по увеличению налоговой нагрузки. В том числе это произошло через корректировку налога на добычу полезных ископаемых и механизма демпфера.

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Кроме того, в документе сообщается, что с 1 октября наступил период (продлится до 30 ноября), в течение которого у компаний есть возможность сделать обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль, что позволит им уменьшить обязательства перед бюджетом по уплате этого сбора практически в два раза .

Соответственно, реализация инициативы после указанного периода, по сути, поставит организации в неравные условия по сравнению с другими налогоплательщиками.



— На основании вышеизложенного законопроект правительством РФ не поддерживается , — говорится в документе.

Справка «Известий» Налог на сверхприбыль был введен для крупных компаний, чья средняя доналоговая прибыль превысила 1 млрд рублей. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021—2022 годы над аналогичным показателем за 2018—2019-й. При этом сумму налога можно снизить вдвое, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Согласно действующему законодательству от его уплаты освобождаются субъекты малого и среднего бизнеса, сельхозпроизводители, а также организации по добыче нефти, газа и угля, углеводородного сырья.

Источник в правительстве сообщил, что документ с проектом отзыва поступил в кабмин, но над ним еще идет работа .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Один из авторов законопроекта, лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов заявил «Известиям», что во фракции не разделяют точку зрения об отклонении документа.

— Мы считаем, что такой налог должен быть заплачен нефтегазовыми компаниями. Очевидно, что в условиях санкций федеральному бюджету требуются дополнительные доходы, которые могли бы дать представители этого бизнеса . Эти деньги могли бы пойти на выполнения социальных обязательств государства, а также на дополнительные нужды СВО, — убежден депутат.

По его словам, нефтегазовый сектор, несмотря на санкции, остается одним из самых рентабельных в стране . Поэтому во фракции будут добиваться принятия этого законопроекта Госдумой.

По оценкам авторов инициативы, объем дополнительных доходов бюджета может составить более 200 млрд рублей . Под новые нормы попадут все крупнейшие компании отрасли, средняя прибыль которых в 2021—2022 годах превысила 1 млрд рублей.

Так, например, за первое полугодие 2023-го у «Роснефти» этот показатель составил 652 млрд рублей, у «Лукойла» — 565 млрд рублей, у «Газпромнефти» — 304,4 млрд, у «Татнефти» — 147,7 млрд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Известия» направили запросы в крупнейшие нефтегазовые компании, а также в Минэнерго с просьбой прокомментировать данный документ и сроки его поступления в Госдуму.

Как сэкономить на налогах

По мнению экспертов, рекомендации Минфина выглядят логичными из-за больших отчислений компаний в бюджет, а также высоких издержек в отрасли из-за санкций .

Зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев заявил, что депутаты ищут сверхдоходы не у того бизнеса .

— Давайте сравним две отрасли — банковскую и нефтегазовую. У первой нет НДПИ, акциза, НДС. Ни одна операция не проводится бесплатно . И финсектор постоянно рапортует о триллионных прибылях. Поэтому сверхдоходы прежде всего нужно искать там, а не у нефтяников , — заявил эксперт.

При этом он отметил, что нефтегазовые компании сейчас — это основная бюджетоформирующая отрасль .

Фото: ТАСС/Алексей Андронов

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов назвал решение правительства отклонить инициативу предсказуемым .

— Данный законопроект полностью игнорировал повышение налоговой нагрузки на нефтяной сектор, а также извлечение дополнительных доходов у газового сегмента . При этом в прошлом году на один только «Газпром» были наложены дополнительные налоги на сумму порядка 1,2 трлн рублей. Это, для сравнения, почти 10% от всех нефтегазовых доходов , которые были собраны в 2022-м, — пояснил эксперт.

Также он полагает, что налоговое давление на этот сектор в России — рекордное среди всех остальных отраслей .

Нефтегазовый бизнес в России сейчас один из самых затратных, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

— Необходимы регулярные инвестиции в геологоразведку и техническое обслуживание дорогостоящего высокотехнологичного оборудования. Нефтяным компаниям приходится много работать в сфере импоротозамещения оборудования и технологий. При этом с них уже взимали дополнительные налоговые отчисления через корректировку НДПИ . А после ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ заимствования для них станут слишком дороги, — обратил внимание эксперт.