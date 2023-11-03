Уплаченному верить: Минфин решил защитить нефтяников от налога на сверхприбыль
Минфин рекомендовал кабмину не поддерживать введение налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний. Об этом говорится в проекте заключения правительства на инициативу депутатов ГД, выяснили «Известия». В нем отмечается, что в 2021—2023 годах налоги для этого бизнеса уже повышали. В том числе речь идет об изъятии сверхдоходов через корректировку налога на добычу полезных ископаемых и механизме демпфера. Авторы законопроекта заявили, что не согласны с отрицательным отзывом и готовы отстаивать его в Госдуме.
Уже заплатили
Министерство финансов рекомендовало правительству не поддерживать законопроект о введении налога на сверхприбыль для нефтегазовой отрасли и угольной промышленности. Это следует из проекта заключения, подготовленного ведомством, с которым ознакомились «Известия». В пресс-службе ведомства подтвердили, что направили в кабмин свою позицию по этому вопросу.
В документе говорится, что освобождение этого бизнеса от уплаты налога на сверхприбыль обосновано тем, что в период 2021—2023 годов уже были введены меры по увеличению налоговой нагрузки. В том числе это произошло через корректировку налога на добычу полезных ископаемых и механизма демпфера.
Кроме того, в документе сообщается, что с 1 октября наступил период (продлится до 30 ноября), в течение которого у компаний есть возможность сделать обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль, что позволит им уменьшить обязательства перед бюджетом по уплате этого сбора практически в два раза.
Соответственно, реализация инициативы после указанного периода, по сути, поставит организации в неравные условия по сравнению с другими налогоплательщиками.
— На основании вышеизложенного законопроект правительством РФ не поддерживается, — говорится в документе.
Источник в правительстве сообщил, что документ с проектом отзыва поступил в кабмин, но над ним еще идет работа.
Один из авторов законопроекта, лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов заявил «Известиям», что во фракции не разделяют точку зрения об отклонении документа.
— Мы считаем, что такой налог должен быть заплачен нефтегазовыми компаниями. Очевидно, что в условиях санкций федеральному бюджету требуются дополнительные доходы, которые могли бы дать представители этого бизнеса. Эти деньги могли бы пойти на выполнения социальных обязательств государства, а также на дополнительные нужды СВО, — убежден депутат.
По его словам, нефтегазовый сектор, несмотря на санкции, остается одним из самых рентабельных в стране. Поэтому во фракции будут добиваться принятия этого законопроекта Госдумой.
По оценкам авторов инициативы, объем дополнительных доходов бюджета может составить более 200 млрд рублей. Под новые нормы попадут все крупнейшие компании отрасли, средняя прибыль которых в 2021—2022 годах превысила 1 млрд рублей.
Так, например, за первое полугодие 2023-го у «Роснефти» этот показатель составил 652 млрд рублей, у «Лукойла» — 565 млрд рублей, у «Газпромнефти» — 304,4 млрд, у «Татнефти» — 147,7 млрд.
«Известия» направили запросы в крупнейшие нефтегазовые компании, а также в Минэнерго с просьбой прокомментировать данный документ и сроки его поступления в Госдуму.
Как сэкономить на налогах
По мнению экспертов, рекомендации Минфина выглядят логичными из-за больших отчислений компаний в бюджет, а также высоких издержек в отрасли из-за санкций.
Зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев заявил, что депутаты ищут сверхдоходы не у того бизнеса.
— Давайте сравним две отрасли — банковскую и нефтегазовую. У первой нет НДПИ, акциза, НДС. Ни одна операция не проводится бесплатно. И финсектор постоянно рапортует о триллионных прибылях. Поэтому сверхдоходы прежде всего нужно искать там, а не у нефтяников, — заявил эксперт.
При этом он отметил, что нефтегазовые компании сейчас — это основная бюджетоформирующая отрасль.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов назвал решение правительства отклонить инициативу предсказуемым.
— Данный законопроект полностью игнорировал повышение налоговой нагрузки на нефтяной сектор, а также извлечение дополнительных доходов у газового сегмента. При этом в прошлом году на один только «Газпром» были наложены дополнительные налоги на сумму порядка 1,2 трлн рублей. Это, для сравнения, почти 10% от всех нефтегазовых доходов, которые были собраны в 2022-м, — пояснил эксперт.
Также он полагает, что налоговое давление на этот сектор в России — рекордное среди всех остальных отраслей.
Нефтегазовый бизнес в России сейчас один из самых затратных, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
— Необходимы регулярные инвестиции в геологоразведку и техническое обслуживание дорогостоящего высокотехнологичного оборудования. Нефтяным компаниям приходится много работать в сфере импоротозамещения оборудования и технологий. При этом с них уже взимали дополнительные налоговые отчисления через корректировку НДПИ. А после ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ заимствования для них станут слишком дороги, — обратил внимание эксперт.
Также он отметил: по оценкам Минфина, в разные годы доля нефтегазовых доходов бюджета РФ составляла от 36 до 51%, 2022-м она достигла 46%. По его словам, нефтяники сейчас платят больше всех отчислений в бюджет, что в совокупности с возросшими затратами сильно снижает маржинальность их бизнеса. Поэтому говорить о введении для них новых налогов избыточно, резюмировал Владимир Чернов.