 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
В ГД предложили информировать россиян о времени прибытия скорой помощи по SMS
Мир
Словакия выделила более €2 млн для проведения проверок на границах с Венгрией
Общество
В РФ предложили создать сервис на «Госуслугах» для борьбы со спам-звонками
Общество
В Москве арестовали трех фигурантов дела о попытке устроить взрыв в общежитии РУДН
Мир
Бахрейн приостановил авиасообщение с Израилем
Происшествия
В Перми ликвидировали возгорание емкостей с горючим на площади 200 кв. м
Общество
Росавиация выпустила рекомендации по предотвращению выкатываний самолетов
Мир
В Иране предложили странам ШОС заключить пакт о ненападении
Мир
ЦАХАЛ сообщила об атаке на военную инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане
Мир
Красный Полумесяц сообщил о ранении медиков после обстрела ЦАХАЛ «скорой»
Экономика
В банках заявили об отсутствии влияния антироссийских санкций на их работу в РФ
Мир
В Армии обороны Израиля заявили об окружении города Газа
Политика
В МИД РФ назвали атаку на Энергодар нарушением принципов ядерной безопасности ЗАЭС
/

Уплаченному верить: Минфин решил защитить нефтяников от налога на сверхприбыль

Почему отрасль не коснулся дополнительный сбор и кто считает это несправедливым
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минфин рекомендовал кабмину не поддерживать введение налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний. Об этом говорится в проекте заключения правительства на инициативу депутатов ГД, выяснили «Известия». В нем отмечается, что в 2021—2023 годах налоги для этого бизнеса уже повышали. В том числе речь идет об изъятии сверхдоходов через корректировку налога на добычу полезных ископаемых и механизме демпфера. Авторы законопроекта заявили, что не согласны с отрицательным отзывом и готовы отстаивать его в Госдуме.

Уже заплатили

Министерство финансов рекомендовало правительству не поддерживать законопроект о введении налога на сверхприбыль для нефтегазовой отрасли и угольной промышленности. Это следует из проекта заключения, подготовленного ведомством, с которым ознакомились «Известия». В пресс-службе ведомства подтвердили, что направили в кабмин свою позицию по этому вопросу.

В документе говорится, что освобождение этого бизнеса от уплаты налога на сверхприбыль обосновано тем, что в период 2021—2023 годов уже были введены меры по увеличению налоговой нагрузки. В том числе это произошло через корректировку налога на добычу полезных ископаемых и механизма демпфера.

добыча полезных ископаемых
Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Кроме того, в документе сообщается, что с 1 октября наступил период (продлится до 30 ноября), в течение которого у компаний есть возможность сделать обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль, что позволит им уменьшить обязательства перед бюджетом по уплате этого сбора практически в два раза.

Сборный момент: для нефтегазовых компаний хотят ввести налог на сверхприбыль
Почему в Госдуме выступили с такой инициативой и может ли она быть поддержана

Соответственно, реализация инициативы после указанного периода, по сути, поставит организации в неравные условия по сравнению с другими налогоплательщиками.

На основании вышеизложенного законопроект правительством РФ не поддерживается, — говорится в документе.

Справка «Известий»

Налог на сверхприбыль был введен для крупных компаний, чья средняя доналоговая прибыль превысила 1 млрд рублей. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021—2022 годы над аналогичным показателем за 2018—2019-й. При этом сумму налога можно снизить вдвое, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Согласно действующему законодательству от его уплаты освобождаются субъекты малого и среднего бизнеса, сельхозпроизводители, а также организации по добыче нефти, газа и угля, углеводородного сырья.

Источник в правительстве сообщил, что документ с проектом отзыва поступил в кабмин, но над ним еще идет работа.

нефтедобыча
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Один из авторов законопроекта, лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов заявил «Известиям», что во фракции не разделяют точку зрения об отклонении документа.

Мы считаем, что такой налог должен быть заплачен нефтегазовыми компаниями. Очевидно, что в условиях санкций федеральному бюджету требуются дополнительные доходы, которые могли бы дать представители этого бизнеса. Эти деньги могли бы пойти на выполнения социальных обязательств государства, а также на дополнительные нужды СВО, — убежден депутат.

По его словам, нефтегазовый сектор, несмотря на санкции, остается одним из самых рентабельных в стране. Поэтому во фракции будут добиваться принятия этого законопроекта Госдумой.

Куда вы забурились: сланцевый бум сходит на нет
США рискуют остаться без запасов газа и нефти

По оценкам авторов инициативы, объем дополнительных доходов бюджета может составить более 200 млрд рублей. Под новые нормы попадут все крупнейшие компании отрасли, средняя прибыль которых в 2021—2022 годах превысила 1 млрд рублей.

Так, например, за первое полугодие 2023-го у «Роснефти» этот показатель составил 652 млрд рублей, у «Лукойла» — 565 млрд рублей, у «Газпромнефти» — 304,4 млрд, у «Татнефти» — 147,7 млрд.

нефтедобыча
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Известия» направили запросы в крупнейшие нефтегазовые компании, а также в Минэнерго с просьбой прокомментировать данный документ и сроки его поступления в Госдуму.

Как сэкономить на налогах

По мнению экспертов, рекомендации Минфина выглядят логичными из-за больших отчислений компаний в бюджет, а также высоких издержек в отрасли из-за санкций.

Зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев заявил, что депутаты ищут сверхдоходы не у того бизнеса.

Отплытие в Америку: фирмы США хотят купить нефтяные компании Европы
Шансы на поглощение пока невелики, но движение в эту сторону уже началось

Давайте сравним две отрасли — банковскую и нефтегазовую. У первой нет НДПИ, акциза, НДС. Ни одна операция не проводится бесплатно. И финсектор постоянно рапортует о триллионных прибылях. Поэтому сверхдоходы прежде всего нужно искать там, а не у нефтяников, — заявил эксперт.

При этом он отметил, что нефтегазовые компании сейчас — это основная бюджетоформирующая отрасль.

нефтедобыча
Фото: ТАСС/Алексей Андронов

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов назвал решение правительства отклонить инициативу предсказуемым.

— Данный законопроект полностью игнорировал повышение налоговой нагрузки на нефтяной сектор, а также извлечение дополнительных доходов у газового сегмента. При этом в прошлом году на один только «Газпром» были наложены дополнительные налоги на сумму порядка 1,2 трлн рублей. Это, для сравнения, почти 10% от всех нефтегазовых доходов, которые были собраны в 2022-м, — пояснил эксперт.

Также он полагает, что налоговое давление на этот сектор в России — рекордное среди всех остальных отраслей.

Нефтегазовый бизнес в России сейчас один из самых затратных, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Дело за крупным: в 2022-м добывающие компании обеспечили 40% налоговых доходов
Именно они могут заплатить добровольный взнос в бюджет от сверхприбыли

Необходимы регулярные инвестиции в геологоразведку и техническое обслуживание дорогостоящего высокотехнологичного оборудования. Нефтяным компаниям приходится много работать в сфере импоротозамещения оборудования и технологий. При этом с них уже взимали дополнительные налоговые отчисления через корректировку НДПИ. А после ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ заимствования для них станут слишком дороги, — обратил внимание эксперт.

Также он отметил: по оценкам Минфина, в разные годы доля нефтегазовых доходов бюджета РФ составляла от 36 до 51%, 2022-м она достигла 46%. По его словам, нефтяники сейчас платят больше всех отчислений в бюджет, что в совокупности с возросшими затратами сильно снижает маржинальность их бизнеса. Поэтому говорить о введении для них новых налогов избыточно, резюмировал Владимир Чернов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир