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Куда вы забурились: сланцевый бум сходит на нет

США рискуют остаться без запасов газа и нефти
Фото: REUTERS/Anna Driver
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В последние годы США резко нарастили добычу нефти и газа — помогли сланцевые компании. Всё больше сырья обещают и Европе, лишь бы отказались от российского. Однако сланцевый «локомотив» стремительно замедляет ход: бурить, как в былые времена, уже не получается. Почему сланцевый бум себя исчерпал, выясняли «Известия».

Сбавили обороты

Нефтегазовую отрасль США изрядно потрепала пандемия. Число газовых и буровых установок неуклонно сокращалось. Пострадали в первую очередь сланцевики, которые еще до ковида влезли в долги. Уже в 2021 году международное рейтинговое агентство Fitch предрекало, что выхода отрасли на докризисные показатели не стоит ждать еще два-три года. Производители озабочены оптимизацией затрат и возвратом вложений, а не наращиванием добычи.

Судя по всему, эти прогнозы сбываются. По последним данным Управления энергетической информации МЭА, темпы роста сланцевой добычи нефти в США в последние два года существенно упали. Они более чем на 50% ниже, чем в последние годы, предшествовавшие началу пандемии.

добыча
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Jim West

Так, если с начала 2017 до начала 2020 года добыча сырой нефти в США росла на 1,3 млн баррелей в день, то нынешний прирост — 565 тыс. баррелей.

Как поясняют в Международном энергетическом агентстве, на производительности сказываются различные препятствия: от проблем с поставками и роста затрат до истощения сланцевых месторождений и структурного сдвига в инвестиционных стратегиях.

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Денег не увидели

Собственно, последняя причина стала одной из ключевых, по которым отрасль оказалась в кризисе: устав от нерентабельных сланцевых проектов, инвесторы утратили к ним интерес.

Пик инвестиций в сланец пришелся на 2010–2014 годы — тогда в сектор вложили порядка $125 млрд. Однако итоги «сланцевой десятилетки» разочаровали инвесторов. Оказалось, что несколько десятков ведущих сланцевых компаний потратили почти на $200 млрд больше, чем заработали. Прибыль получали лишь единицы.

В результате объем вложений стал резко сокращаться. В 2016 году она привлекла $56,6 млрд, а в 2019-м — еще втрое меньше, несмотря на рост добычи. Американских нефтяников накрыла волна банкротств: только в 2020 году разорились почти полторы сотни предприятий.

инвестор
Фото: AP Photo/LM Otero

От оставшихся на плаву инвесторы потребовали возвращать инвестиции, а не тратиться на агрессивные стратегии роста. Финансовая дисциплина вышла на первый план: прибыль сланцевиков стала уходить на дивиденды акционерам и погашение долгов.

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В результате сейчас добыча увеличивается гораздо медленнее, чем до кризиса 2020 года, и нет никаких предпосылок к тому, что тенденцию удастся переломить, констатировал OilPrice.

Смешанные сигналы

Еще один фактор — противоречивая политика властей США: сланцевую добычу то поощряли, то задавливали. Администрация Джо Байдена то винила сланцевиков в высоких ценах на топливо, требуя расширить производство, то грозила налогом на сверхприбыль.

Так, в июне прошлого года Белый дом потребовал от семи ведущих компаний Marathon Petroleum, Valero Energy, ExxonMobil, Phillips 66, Chevron, BP и Shell принять «незамедлительные меры для увеличения поставок бензина, дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки».

Как обещал Байден, федеральное правительство «готово использовать дополнительные чрезвычайные полномочия» для увеличения мощностей и производительности НПЗ. Сланцевики должны бурить, чтобы остановить стремительный рост цен на бензин.

НПЗ
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Jim West
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— Однако в ситуации неопределенности компании по добыче сланцевой нефти сократили затраты на разведку новых залежей и не спешат увеличивать откачку — им вполне комфортно при уровне цен $80 за баррель, — отмечает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.

Непонимание администрацией США инвестиционного цикла в нефтегазовом секторе способствует удорожанию энергоносителей. Неопределенность усиливается и инвестиций всё меньше, жалуются игроки рынка.

Просверлили до дыр

Наконец, традиционная проблема отрасли — быстрое истощение скважин. Возникает замкнутый круг: надо постоянно бурить, но негде и не на что. Инвесторы, опять же, не желают вкладываться в тех, кто раздувает буровые бюджеты.

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«Давление со стороны инвесторов и ограниченный ресурс скважин означают, что сланцевики не могут бурить, как в былые времена. О росте на 15–20% речи давно не идет. В противном случае, просверлят всё до дыр», — указывал исполнительный директор Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд.

В Пермском бассейне, крупнейшем сланцевом месторождении в США (штаты Техас и Нью-Мексико) становится всё труднее найти большие запасы, пригодные для бурения. А действующие крупные скважины дают всё меньше нефти, отмечает The Wall Street Journal.

до дыр
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как подсчитали еще в прошлом году аналитики Flow Partners, пятерка крупнейших американских сланцевиков — EOG Resources Devon Energy, Diamondback Energy, Continental Resources и Marathon Oil — исчерпают запасы примерно через шесть лет при расширении производства на 15% в год.

По прогнозам МЭА, в следующем году добыча нефти в США вырастет всего на 190 тыс. баррелей в сутки.

Эра агрессивного роста сланцевой добычи в США закончилась, констатировали в Pioneer Natural Resources. Этот сектор определенно больше не является драйвером отрасли.

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